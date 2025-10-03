ANZEIGE
ATOV Faderpunk, USB-MIDI-Controller

Flexibler MIDI- und CV-Controller

3. Oktober 2025
ATOV Faderpunk, USB-MIDI-Controller

ATOV Faderpunk ist ein vielseitig einsetzbarer USB-MIDI-Controller, der laut Hersteller ein passender Begleiter für das Eurorack, aber auch semimodulare Synthesizer ist. Er bietet zahlreiche Modulationsmöglichkeiten und Anschlüsse.

Der USB-MIDI-Controller Faderpunk ist mit 16 Fader von ALPS ausgestattet. Diese weisen eine Länge von 60 mm auf. Hinzu gesellen sich mehrere, mit RGB-Farben beleuchtete Buttons sowie Shift- und Scene-Buttons.

Jeder der 16 Fader gehört zu dem darüber liegenden CV-Anschluss und dem darunter liegenden Button. Die CV-Anschlüsse können über eine Software allesamt als Ein- und Ausgang konfiguriert und der CV-Bereich kann individuell festgelegt werden. Grundsätzlich soll der ATOV Faderpunk als zentrale Steuereinheit für ein Eurorack-System oder einen modularen Synthesizer dienen, und hierbei Envelope, LFO, Seqeuncer uvm. steuern.

Das große Einsatzgebiet spiegeln auch die verfügbaren Apps wieder, die auf dem Faderpunk an sich, aber auch nur auf einzelnen Kanälen laufen können. Und da der Controller über 16 konfigurierbare Scenes verfügt, lassen sich auf dem Gerät mehrere Setups speichern, die per Knopfdruck aufgerufen werden können.

Neben den 16 CV-Anschlüssen wartet der Faderpunk mit drei AUX-CV-Anschlüssen auf, die ebenfalls als Ein-/Ausgang konfiguriert werden können. Und rückseitig stehen ein MIDI-Ein- und zwei MIDI-Ausgängen, die als 3,5 mm Klinkenanschlüsse ausgeführt sind, bereit. Dazu gesellen sich ein USB-C-Port für Strom und MIDI sowie ein I2C- und PunkBus-Anschluss.

 

Ab dem 9. Oktober 2025 wird der Faderpunk auf der Website des Herstellers erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 650,- Euro.

Einige Eindrücke zum ATOV Faderpunk bekommt ihr im folgenden Video:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Links

