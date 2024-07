Audacity 3.6, kostenloser Audio-Editor für Windows, macOS, Linux

@mfk Steinberg „WaveLab“

Magix „Soundforge“ (ehemals Sony, ehemals Sonic Foundry)

Mark of the Unicorn (MotU) hatte glaub auch einen, is aber eher in USA populär.

von Cakewalk gabs das Sonar. SEK’D hatte noch was amtliches, wurde aber von magix einverleibt und mußte, denk ich, der Soundforge weichen.

Adobe hat wohl auch was im Programm.

Oftmals werden sie auch als Masteringtools verkauft – die Grenze sehe ich da fließend.

idR arbeiten diese Programme mit einem Stereotrack, also dem fertigen Mix, und haben zumeist keine Mixfunktion.

Außerdem gibts myriaden von Kleinstsoftware, die sich Editor schimpfen.