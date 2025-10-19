Erste Test-Version von Audacity 4 verfügbar!

Audacity ist einer der beliebtesten kostenlosen Audio-Editoren und ist aktuell in Version 3.7 erhältlich. Unseren Test dazu findet ihr hier. Seit einigen Tagen ist auf der Website des Audacity-Teams nun eine Ankündigung zu Audacity 4 verfügbar. Wann genau das nächste große Update final erhältlich sein wird, ist bis jetzt jedoch noch nicht klar.

Audacity 4

Der kostenlose Audio-Editor hat schon einige Jahre auf dem Buckel, und ist seit einigen Jahren im Besitz der Muse Group. Im unten verlinkten Video wird eine neue Version angeküdigt und auf der Audacity-Website ist bereits eine erste Alpha 1-Version verfügbar. Diese sehr frühe und größtenteils noch im Anfangsstadium befindliche Version von Audacity 4 dient laut Entwickler dazu, die Kernfunktionen der neuen Version auf möglichst vielen Systemen zu testen.

Neben einer Windows-Version steht hier auch eine Version für macOS und Linux zum Download bereit.

In der Alpha-Version von Audacity sind bisher die folgenden Funktionen enthalten:

Recording and playback

Editing audio

Applying effects (destructive and real-time)

Exporting audio files

Configuring and re-arranging the interface (including the new Workspaces feature)

Dagegen sind die folgenden Funktionen bisher noch nicht implementiert bzw. bisher nicht für einen Test freigeschaltet:

Nyquist, LADSPA and VAMP and the OpenVINO plugins

Preferences from Audacity 3 are not carried over

Envelopes and label tracks

Spectrogram view and the spectral editing mode

Most built-in effects, including generators and analyzers

Opening multiple projects at the same time

Schaut man sich das unten verlinkte Video an, wird recht schnell deutlich, dass der Übergang zur Version 4 die Entwickler vor größere Herausforderungen stellt. Nicht nur optisch scheint man einiges verbessern zu wollen. Wichtig zu wissen: Projekte von Audacity 4 sind nicht rückwärtskompatibel!

Wir halten euch in dieser News auf dem Laufenden und werden sie, so bald neue Informationen verfügbar sind, entsprechend updaten.