Neuer Planar-Kopfhörer von Audeze
Zusammen mit dem mehrfachen Grammy-Gewinner Manny Marroquin hat Audeze seinen neuesten Kopfhörer entwickelt. Der Planar-Kopfhörer ist ab sofort im Handel erhältlich.
Audeze MM-520
Der Audeze MM-520 basiert auf dem MM-500-Kopfhörer, wurde laut Hersteller aber in der Werkstatt in Südkalifornien weiterentwickelt und perfektioniert. Durch die Integration der zum Patent angemeldeten SLAM-Technologie soll der Kopfhörer im Tieftonbereich äußerst klar und im Mitteltonbereich äußerst präzise sein. SLAM steht für „Symmetric Linear Acoustic Modulator“ und hierbei handelt es sich um ein spezielles Treibersystem, das u. a. den Luftdruck innerhalb der Ohrmuschel optimiert, das zu den o. g. klanglichen Vorteilen führen soll.
Der Over-Ear-Kopfhörer bietet einen Frequenzgang von 5 Hz bis 50 kHz und ist mit für Planar typisch großen Treibern, die eine Größe von 90 mm aufweisen, ausgestattet. Den maximalen Schalldruckpegel gibt Audeze für den MM-520 mit 130 dB an, die Impedanz liegt bei vergleichsweise geringen 18 Ohm, der THD-Wert bei <0,1 % (@ 100 dB SPL, 1 kHz). Aufgrund der großen Treiber und des entsprechend großen Abmessungen des Kopfhörers bringt der Audeze MM-520 stolze 555 g auf die Waage.
Darüber hinaus ist der Kopfhörer mit Ohrpolstern mit Memory-Foam ausgestattet, die magnetisch befestigt werden und trotz des hohen Gewichts verspricht der Hersteller für seinen neuen Kopfhörer einen hohen Tragekomfort.
Der Kopfhörer ist ab sofort erhältlich und kostet 1.699,- US-Dollar. Zeitnah wird er sicherlich auch bei Thomann gelistet werden.
Wie eine simple Idee einen so großen Nutzen haben kann. Ich spreche von den Ohrpolstern, die magnetisch angebracht werden. Ich denke, jeder kennt die fummelei beim tausch von Ohrpolster, die überlappen. Hier entfällt genau dieses Problem. Es verleiht natürlich dazu, diese schneller zu wechseln und ich weiß nicht, ob ich immer einen Magneten am Ohr haben möchte. Ich denke, Druckknöpfe wäre die noch sinnvollere Lösung. Desweiteren wundert mich die in letzter Zeit immer niedrigeren Werte an Ohm. Galt doch noch bis vor 5 Jahren eine hohe Ohmzahl als Studio-Maß aller Dinge! Selbst meine haben satte 120 Ohm. 18 ist dagegen wirklich nichts! Gibt es technisch gesehen eigentlich auch null Ohm? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend hat dies aber keine signifikanten Qualitatseinbußen, wenn der Rest ‚in sich‘ betrachtet stimmig ist. Beim einem Kopfhörer für umgerechnet 1500€ bin ich sehr gespannt auf den Testbericht. Besonders in der Hinsicht: Schwitzt man bei den Ohrpolstern und wie verhält es sich mit dem Magneten? Selbstverständlich ist auch die klangliche Neutralität und der Klang generell äußerst wichtig – Darum geht’s ja! Aber wer um alles in der Welt ist Manny Marroquin? Er hat sich mir persönlich noch nicht vorgestellt. 14 Grammys? Fett! Fazit: Diese hinterlassen bei mir keinen schlechten Eindruck.