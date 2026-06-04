Neuer Planar-Kopfhörer von Audeze

Zusammen mit dem mehrfachen Grammy-Gewinner Manny Marroquin hat Audeze seinen neuesten Kopfhörer entwickelt. Der Planar-Kopfhörer ist ab sofort im Handel erhältlich.

Audeze MM-520

Der Audeze MM-520 basiert auf dem MM-500-Kopfhörer, wurde laut Hersteller aber in der Werkstatt in Südkalifornien weiterentwickelt und perfektioniert. Durch die Integration der zum Patent angemeldeten SLAM-Technologie soll der Kopfhörer im Tieftonbereich äußerst klar und im Mitteltonbereich äußerst präzise sein. SLAM steht für „Symmetric Linear Acoustic Modulator“ und hierbei handelt es sich um ein spezielles Treibersystem, das u. a. den Luftdruck innerhalb der Ohrmuschel optimiert, das zu den o. g. klanglichen Vorteilen führen soll.

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Der Over-Ear-Kopfhörer bietet einen Frequenzgang von 5 Hz bis 50 kHz und ist mit für Planar typisch großen Treibern, die eine Größe von 90 mm aufweisen, ausgestattet. Den maximalen Schalldruckpegel gibt Audeze für den MM-520 mit 130 dB an, die Impedanz liegt bei vergleichsweise geringen 18 Ohm, der THD-Wert bei <0,1 % (@ 100 dB SPL, 1 kHz). Aufgrund der großen Treiber und des entsprechend großen Abmessungen des Kopfhörers bringt der Audeze MM-520 stolze 555 g auf die Waage.





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Darüber hinaus ist der Kopfhörer mit Ohrpolstern mit Memory-Foam ausgestattet, die magnetisch befestigt werden und trotz des hohen Gewichts verspricht der Hersteller für seinen neuen Kopfhörer einen hohen Tragekomfort.

Der Kopfhörer ist ab sofort erhältlich und kostet 1.699,- US-Dollar. Zeitnah wird er sicherlich auch bei Thomann gelistet werden.