Audient ORIA Mini, Raumkorrektur-Prozessor

Besser abhören mit ORIA Mini

Mit dem kleinen Desktop-Gerät Audient ORIA Mini stellt der britische Hersteller Audient in Zusammenarbeit mit Sonarworks einen Hardware-Prozessor zur Raumkorrektur vor. Setzte Sonarworks früher ausschließlich auf seine eigene Software, hat die Firma mittlerweile ihre Finger weit in Richtung direkter Hardware-Integration ausgestreckt. Mit Audient Oria Mini kommt nun die nächste Lösung dieser Art auf den Markt.

Audient Oria Mini

Mit ORIA Mini möchte Audient gezielt die Musiker und Produzenten ansprechen, die über kein eigenes, räumlich getrenntes Studio verfügen, sondern sich ihr Homestudio mit Schlaf-, Arbeits- oder Wohnzimmer teilen. Das die Akustik in solchen Umgebungen alles andere als ideal ist, versteht sich von selbst.

Eine Möglichkeit, die Akustik in solchen Umgebungen ohne große Umbauarbeiten anzupassen, sind Software-Lösungen wie Sonarworks oder ARC 4 von IK Multimedia – oder man verfügt über Lautsprecher und Hardware, die solch eine Raumkorrektur direkt integriert haben.

Ein solches System ist Audient ORIA Mini und es besteht aus dem eigentlichen Hardware-Prozessor und der zugehörigen Software. ORIA Mini wird zwischen Audiointerface und Studiomonitore geschaltet und beeinflusst den Klang auf Basis von Raummessungen, die zuvor mit einem entsprechenden Messmikrofon gemacht werden.

Mit Hilfe der SoundID Reference-Technologie wird der Nutzer zunächst durch die Messungen geführt und auf Basis dieser wird ein entsprechendes Klangprofil im ORIA Mini Prozessor gespeichert. Im Gegensatz zu einer reinen Software-Lösung, die als Plug-in im Master-Kanal der DAW platziert wird, und vor jedem Bouncen einer Audiodatei ausgeschaltet werden muss, wird der Computer nicht mit zusätzlicher Prozessorlast behelligt, und man muss nicht ständig auf das Ein- und Ausschalten des Plug-ins achten.

Laut Hersteller hat ORIA Mini selbst nur eine sehr niedrige Latenz und ist mit hochwertigen 24 Bit / 192 kHz Wandlern (32 Bit intern) ausgestattet, die einen Dynamikumfang von 127 dB bieten und den Klang so nur, wenn überhaupt, geringfügig beeinflusst.

Wie das ganze System funktioniert, erfahrt ihr im folgenden Video.

Das aus Audient ORIA Mini und der Software Sonarworks SoundID bestehende Set ist ab sofort zum Preis von 429,- Euro erhältlich. Wer Sonarworks SoundID bereits besitzt, benötigt lediglich die Hardware sowie ein Software-Add-On, das die Nutzung auf ORIA Mini freischaltet.