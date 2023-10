Virtuelle Streicher mit Raum

Audio Modeling SWARM String Sections ist quasi eine Plug-in-Suite, die die vier wichtigsten Streichinstrumente eines Orchesters auf Basis von Physical Modeling bereitstellt. Auch der dazu gehörende Aufnahmeraum ist virtuell und kann ebenso individuell angepasst werden.

ANZEIGE

Audio Modeling SWARM String Sections, Plug-in

SWARM besteht aus vier separaten Sektionen: Violines, Violas, Cellos und Double Basses. Für jedes Instrument gibt es eine Anzahl von Spieltechniken wie legato, staccato etc. sowie Parameter zur Anpassung an den Instrumenten, wie etwa Position und Druck des Bogens. Die Anzahl der Instrumente in einer Sektion sowie deren Genauigkeit lässt sich ebenfalls justieren.

Die Sections werden jeweils monophon gespielt. Dadurch wird vermieden, dass Chord Progressions zu gleichförmig klingen, da Violinen, Bratschen und Celli mit jeweils eigenen Parametereinstellungen separat eingespielt und nicht einfach als Akkorde gegriffen werden. Für aufwendigere Arrangements lassen sich auch jeweils eine zweite, dritte oder mehr Sektionen aufrufen. Dabei greifen die Klänge aller Instrumente harmonisch ineinander, ohne das es zu Phasenauslöschungen kommt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Über den Room Simulator lassen sich zum einen die unterschiedlichen Sections verteilen. Der Raum an sich kann dabei in Größe, Materialbeschaffenheit und den Mic-Positionen verändert werden. Bei der Platzierung neu hinzugefügter Sektionen erfolgt eine automatische Anti-Phasing-Einstellung.

Audio Modeling SWARM String Sections ist ab sofort erhältlich und kostet 500,- US-Dollar.