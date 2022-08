Audio Technica AT2020USB-X, USB-Podcast-Mikrofon

Klassischer Sound im neuen Gewand

Das AT2020 von Audio Technica gehört bereits seit vielen Jahren zum festen Bestand vieler Musiker und Produzenten. Nun bringt Audio Technica das Mikrofon im neuen Gewand, nämlich als USB-Version, neu auf den Markt. Entsprechend sieht das Unternehmen den Einsatzbereich bei Podcasts, Content Creator oder Voiceover-Künstler.

Audio Technica AT2020USB-X

Der Markt der USB-Mikrofone wird mittlerweile von den unterschiedlichsten Unternehmen und in regelmäßigen Abständen mit neuen Produkten versorgt. Da möchte offensichtlich auch der Mikrofonspezialist Audio Technica seinen Anteil bekommen und bringt mit dem AT2020USB-X ein hierzu passendes Mikrofon auf den Markt.

Das AT2020USB-X ist ein Kondensatormikrofon mit integriertem 96 kHz und 24 Bit Wandler. Über einen USB-C-Anschluss wird die Verbindung zum Computer hergestellt. Ein passendes Kabel liegt dem Mikrofon ebenso bei wie das auf den Fotos zu erkennende Tischstativ.

Als Systemvoraussetzung gibt Audio Technica Windows 8.1 (bis Windows 11) sowie macOS (Catalina bis Monterey) an. Ob es auch an mobilen Endgeräten mit Android, iOS oder iPad-System funktioniert, werden wir erst in einem Test herausfinden können, denn hierzu macht Audio Technica keinerlei Angaben.

Eingehende Signale lassen sich beim AT2020USB-X über den integrierten 3,5 mm Kopfhöreranschluss ohne Latenz abhören. Ansonsten verfügt das USB-Mikrofon noch über einen Mute-Knopf sowie einen Mix-Regler über den das Computersignal stufenlos hinzugemischt werden kann.

Das AT2020USB-X ist ab sofort zum Preis von 149,- US-Dollar im Handel erhältlich. Den Euro-Preis reichen wir schnellstmöglich nach.