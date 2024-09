Audio Technica ATH-M50x LAB, Kopfhörer von Fans für Fans

Farbige Version des ATH-M50X

Audio Technica präsentiert mit den beiden Kopfhörern Audio Technica ATH-M50x LAB (kabelgebunden) und Audio Technica ATH-M50xBT2 LAB (Bluetooth-Version) zwei neue Special-Editionen seines beliebten Kopfhörers. Die LAB-Edition des Studiokopfhörers ist ein Sondermodell, das von Audio Technica-Fans selbst entworfen und ausgewählt wurde. Seit 2020 können Audio Technica-Kunden jedes Jahr mitentscheiden, wie die aktuelle Special Edition aussehen wird.

Audio Technica ATH-M50x LAB – von Fans für Fans

Die Entwicklungsphase des ATH-M50xLAB und seines Bluetooth-Pendants ATH-M50xBT2LAB begann laut Hersteller im Januar 2024, als Audio Technica das „LAB M50x“ ins Leben rief – eine Website für Fans, die sich mit ihren eigenen farbigen Entwürfen am Design des diesjährigen Sondermodells beteiligen konnten. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, die Farben für die einzelnen Komponenten des Kopfhörers aus einer vorgegebenen Farbpalette frei zu kombinieren, in matt oder metallic. So kamen Tausende interessanter Entwürfe zusammen, die auf den Social-Media-Plattformen geteilt wurden.

Anschließend wählte eine Jury aus Branchenexperten, darunter auch der Produktmanager der ATH-M50x-Kopfhörer, aus über 14.500 Beiträgen drei Finalisten aus. Diese drei Designs wurden den Fans vorgestellt, die sich letztlich für das Modell von Sergio Gamarra entschieden – eine spannende Kombination aus Blau, Orange und Grau, die zur diesjährigen ATH-M50xLAB Special Edition auserkoren wurde.

Seit seinem erstmaligen Erscheinen im Jahr 2007 wurde der ATH-M50 stetig weiterentwickelt. Mit der ersten Limited-Edition im Jahr 2012 bot Audio Technica seinen Kunden die Möglichkeit, ihren Setups und/oder dem täglichen Musikgenuss mehr Farbe zu verleihen. Der diesjährige ATH-M50xLAB ist nun die erste Sonderedition, die von den Fans nicht nur ausgewählt, sondern selbst entworfen wurde.

Wir finden: ein tolles Design, das das typische Grau-Schwarz hinter sich lässt und Farbe ins Tonstudio bringt!

Der Audio-Technica ATH-M50xLAB und der drahtlose Bluetooth-Kopfhörer ATH-M50xBT2LAB sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung in Höhe von 189,- Euro bzw. 219,- Euro erhältlich.