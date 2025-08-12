ANZEIGE
Kompakter Kopfhörer mit M50x-Treiber

12. August 2025
audio technica ath-m60xa kopfhörer

Mit dem ATH-M60xa stellt Audio Technica einen neuen Kopfhörer für den Studioeinsatz, Rundfunk und mobile Anwendungen vor. Wir haben euch die wichtigsten Informationen zum Audio Technica ATH-M60xa zusammengestellt.

Beim ohraufliegenden Audio Technica ATH-M60xa kommen die gleichen 45 mm großen Treiber zum Einsatz wie beim ATH-M50x. Der Hersteller verspricht für seinen neuen Kopfhörer eine „saubere Abhörqualität mit weitem Frequenzgang und präziser Basswiedergabe“.

Der als geschlossener Kopfhörer designte M-60xa ist kompakt gehalten und bringt nur knapp 200 Gramm auf die Waage. Laut Hersteller wird er von Hand gefertigt und besteht aus einer soliden Metall- und Kunststoffkombination. Audio Technica verspricht eine gute Schallisolation und hochwertige sowie langlebige Ohr- und Kopfbügelpolster aus Memory-Schaum, die zu einem hohen Tragekomfort führen.

audio technica ath-m60xa

Der Audio Technica ATH- 60xa bietet einen Frequenzgang von 15 bis 28.000 Hz. Die Impedanz liegt bei 35 Ohm, die Empfindlichkeit gibt Audio Technica mit 102 dB an.

Ausgeliefert wird der Studiokopfhörer mit drei austauschbaren Kabeln: einem Spiralkabel (1,2 bis 3,0 m) sowie zwei geraden Kabeln (3,0 m und 1,2 m), jeweils mit 3,5-mm-Miniklinkenstecker plus 6,3-mm-Schraubadapter. Ebenfalls inklusive ist eine Tasche für Aufbewahrung und Transport.

audio technica ath-m60xa

Die wichtigsten Features im Überblick:

  • kabelgebunden
  • ohraufliegend
  • geschlossen
  • dynamisch
  • Frequenzbereich: 15 – 28.000 Hz
  • Impedanz: 38 Ohm
  • Empfindlichkeit: 102 dB
  • Treiber: 45 mm CAAW Treiber aus dem ATH-M50x
  • Ohrpolster aus Memory-Schaum
  • abnehmbares Kabel
  • einseitige Kabelführung
  • Kabellängen: 1,2 m gerades Kabel, 3 m gerades Kabel, 3 m Spiralkabel
  • Gewicht (ohne Kabel): 200 g
  • Farbe: Schwarz
  • inkl. 3 Kabel, Transportbeutel und Klinkenadapter 3,5 mm auf 6,3 mm

Der Audio Technica ATH-M60xa ist ab sofort zum Preis von 195,- Euro im Handel erhältlich.

Links

