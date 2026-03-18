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Audio Technica ATV-SG1, ATV-SG1LE, Mikrofone

Mikrofone für den passenden Videoton

18. März 2026
Audio Technica ATV-SG1, ATV-SG1LE

Audio Technica ATV-SG1, ATV-SG1LE, Mikrofone

Audio Technica erweitert sein Mikrofon-Portfolio und stellt heute das Audio Technica ATV-SG1 und das ATV-SG1LE vor. Die beiden On-Camera-Richtmikrofone sollen Videografen und Content-Creatoren eine professionelle Audioqualität ermöglichen.

Audio Technica ATV-SG1 & ATV-SG1LE

Beide Mikrofone übernehmen den Solid-Mesh-Style der klassischen 20er-Serie von Audio Technica und sollen dank der neu entwickelten 14-mm-Membran einen natürlichen, hochauflösenden Klang bieten. Ein richtungsabhängiger 100-mm-Akustikschlauch sorgt dafür, dass die Aufnahme auf die Schallquelle fokussiert bleibt und unerwünschte Hintergrundgeräusche ausgeblendet werden. Beide Modelle verfügen über eine integrierte Stoßdämpferhalterung, die Geräusche durch die Handhabung der Kamera dämpft.

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Audio Technica ATV-SG1LE

Das Audio Technica ATV-SG1LE richtet sich an Content-Creator und alle, die ihre Audioqualität verbessern möchten. Es kann einfach über das 3,5-mm-TRS-zu-3,5-mm-TRS-Kabel des Mikrofons an eine DSLR-, spiegellose SLR- oder andere Kamera mit kompatiblem Anschluss angeschlossen werden.

Audio Technica ATV-SG1, ATV-SG1LE

Im Gegensatz zu herkömmlichen Plug-in-Mikrofonen behält das ATV-SG1LE dank seiner Plug-in-Power-Schaltung laut Hersteller die Eigenschaften batteriebetriebener Mikrofone bei, darunter einen erweiterten Frequenzbereich und einen hohen maximalen Schalldruckpegel. Dabei bleibt es mit einer Breite von 35 mm und einer Länge von 127,1 mm kompakt.

Audio Technica ATV-SG1, ATV-SG1LE

Audio Technica ATV-SG1

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Das ATV-SG1 bietet eine Reihe von Zusatzfunktionen, mit denen Videofilmer eine bessere Kontrolle über den Ton haben. Dazu gehören ein LowCut-Filter zur Reduzierung von Geräuschen durch Wind, Verkehr, Klimaanlagen und andere niederfrequente Quellen sowie ein praktischer Gain-Regler auf der Rückseite des Geräts.

Darüber hinaus zeichnet die Safety-Track-Funktion den Hauptaudiopegel auf dem linken Kanal und einen Backup-Track mit -6 dB auf dem rechten Kanal auf. Dies trägt dazu bei, dass auch bei unerwarteten Lautstärkespitzen während der Aufnahme eine saubere, brauchbare Aufnahme gewährleistet ist.

audio technica ATV-SG1

Mit seiner externen Eingangsbuchse und seinem Zubehörschuh ermöglicht das ATV-SG1 dem Benutzer, einen drahtlosen Lavalier-Mikrofonempfänger anzubringen oder ein kabelgebundenes Lavalier-Mikrofon anzuschließen, um gleichzeitig mit dem Richtrohrmikrofon aufzunehmen.

Zusätzlich gibt es eine Kopfhörerbuchse mit einem Lautstärkeregler für die Echtzeitüberwachung. Während das ATV-SG1LE über die angeschlossene Kamera mit Strom versorgt wird, verfügt das ATV-SG1 über einen integrierten USB-Akku, der einen Dauerbetrieb von bis zu 24 Stunden ermöglicht.

Die beiden Mikrofone Audio Technica ATV-SG1 und ATV-SG1LE sind ab sofort im Handel erhältlich. Die Preise belaufen sich auf 199,- Euro (ATV-SG1) und 99,- Euro (ATV-SG1LE).

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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