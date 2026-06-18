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Audio-Technica D50, Drahtlos-System

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Funk-System für Profis

18. Juni 2026
Audio-Technica D50, Drahtlos-System (Quelle: Audio-Technica)

Audio-Technica D50, Drahtlos-System (Quelle: Audio-Technica)

Audio-Technica hat das neue D50-System vorgestellt, das sich als digitales UHF-Funksystem an professionelle Anwender und Verleiher richtet, die bei Veranstaltungen oder Installationen mit vielen Funkkanälen arbeiten. Zum Einsatz kommen soll das System beispielsweise im Live-Sound, in Theatern, Konferenzräumen und bei fest installierten AV-Lösungen. Das Datenblatt des neuen Systems liest sich gut, denn neben einer hohen Kanalzahlen sind etwa eine Dante-Anbindung, eine verschlüsselte Übertragung und eine kompakte Rack-Integration möglich.

Handsender des Audio-Technica D50 (Quelle: Audio-Technica)

Handsender des Audio-Technica D50 (Quelle: Audio-Technica)

Audio-Technica D50 für anspruchsvolle Funkumgebungen

Das Audio-Technica D50 wurde für Situationen entwickelt, in denen mehrere drahtlose Mikrofone gleichzeitig und zuverlässig betrieben werden müssen. Je nach Region steht eine große Schaltbandbreite zur Verfügung, was bei der Frequenzplanung mehr Spielraum bietet. Für den Betrieb bietet das System verschiedene Diversity-Modi.

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Neben einer Variante für den normalen Einsatz gibt es auch einen besonders robusten Modus, der in schwierigen Funkumgebungen für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen soll. Damit richtet sich das Drahtlos-System vor allem an Anwender, bei denen die Funkstabilität und eine hohe Kanalzahl eine sehr wichtige Rolle spielen. Das System umfasst einen Handsender, einen Taschensender und einen Tischfußsender.

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Taschensender des Audio-Technica D50 (Quelle: Audio-Technica)

Taschensender des Audio-Technica D50 (Quelle: Audio-Technica)

Dante, AES256 und interne Signalbearbeitung

Ein Schwerpunkt des Systems liegt auf der Einbindung in moderne Audio-Netzwerke. Empfänger mit Dante-Unterstützung erlauben es beispielsweise, mehrere Kanäle platzsparend in einem Rack unterzubringen und direkt in bestehende Netzwerke einzubinden. Außerdem unterstützt das Audio-Technica D50 die AES256-Verschlüsselung. Hinzu kommen interne Bearbeitungsfunktionen wie Hochpassfilter, Equalizer und Kompressor. Signale können damit also bereits im System angepasst werden, bevor sie an das Mischpult weitergegeben werden.

Digitales UHF-Funksystem

Vor allem auf großen Bühnen, bei Verleihern und Ausstattern für Festinstallationen nächste der Bedarf an Funklösungen, die viele Kanäle, Netzwerk-Audio und eine kompakte Bauweise miteinander verbinden. Genau für diese Anwendungsbereiche dürfte das neue Audio-Technica D50 interessant sein. Preise und Verfügbarkeit für den deutschen Markt wurden bisher noch nicht genannt.

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Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

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