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AudioKit KING OF FM Update 1.9 für iPhone, iPad, iOS AUv3

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AudioKit KING OF FM Update 1.9

23. Juli 2026

AudioKit KING OF FM Update 1.9 - collage_2259x1337

AudioKit KING OF FM Update 1.9 ermöglicht Mikrotonalität

AudioKit King of FM Update 1.9 ist eine umfangreiche Erweiterung um Mikrotonalität und weitere neue Funktionen. Die kostenlose FM-Synth-App für Phone, iPad, iOS AUv3 bietet damit deutlich mehr kreative Möglichkeiten als bisher.

  • Neue Mikrotonalität-Sektion: Über 150 kuratierte mikrotonale Skalen (u. a. nordindische Skalen, Hexanies) sowie 60+ Weltskalen (arabisch-ägyptisch, östliche Skalen etc.)
  • Import eigener Skalen: Unterstützung für benutzerdefinierte Skalen im .scl-Tuning-Format
  • Neue westliche Tonart-Funktion: Mit Lock-Funktion für Arpeggiator, Sequencer oder externes MIDI
  • Preset-Speicherung: Presets können jetzt inklusive passender Tonart und Skala gespeichert werden (praktisch für Songs, Live-Sets, Performance-Patches); Skala kann beim Preset-Wechsel gesperrt bleiben
  • AUv3-State-Saving: Speicherung von Tuning und Skala im Plugin-Zustand sowie MIDI-Program-Change-Mappings
  • Sonstiges: Weitere Verbesserungen unter der Haube
  • Verfügbarkeit: Update 1.9 ist kostenlos für bestehende Nutzer und ist als Standalone- und AUv3-Plugin für iOS (iPhone/iPad) verfügbar. Erhältlich im Apple App Store.

AudioKit KING OF FM auf YouTube (alte Version)

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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