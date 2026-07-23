AudioKit KING OF FM Update 1.9
AudioKit KING OF FM Update 1.9 ermöglicht Mikrotonalität
AudioKit King of FM Update 1.9 ist eine umfangreiche Erweiterung um Mikrotonalität und weitere neue Funktionen. Die kostenlose FM-Synth-App für Phone, iPad, iOS AUv3 bietet damit deutlich mehr kreative Möglichkeiten als bisher.
- Neue Mikrotonalität-Sektion: Über 150 kuratierte mikrotonale Skalen (u. a. nordindische Skalen, Hexanies) sowie 60+ Weltskalen (arabisch-ägyptisch, östliche Skalen etc.)
- Import eigener Skalen: Unterstützung für benutzerdefinierte Skalen im .scl-Tuning-Format
- Neue westliche Tonart-Funktion: Mit Lock-Funktion für Arpeggiator, Sequencer oder externes MIDI
- Preset-Speicherung: Presets können jetzt inklusive passender Tonart und Skala gespeichert werden (praktisch für Songs, Live-Sets, Performance-Patches); Skala kann beim Preset-Wechsel gesperrt bleiben
- AUv3-State-Saving: Speicherung von Tuning und Skala im Plugin-Zustand sowie MIDI-Program-Change-Mappings
- Sonstiges: Weitere Verbesserungen unter der Haube
- Verfügbarkeit: Update 1.9 ist kostenlos für bestehende Nutzer und ist als Standalone- und AUv3-Plugin für iOS (iPhone/iPad) verfügbar. Erhältlich im Apple App Store.
AudioKit KING OF FM auf YouTube (alte Version)
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