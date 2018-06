Ton im Netzwerk!

Eigentlich gar kein neues Thema, sondern schon seit über 20 Jahren Teil der Tontechnik: Audionetzwerke. Allerdings erleben Audionetzwerke in letzter Zeit viel mehr Beachtung! Seit ein paar Jahren ist das Thema aus der Fachpresse und auf den Messe à la Musikmesse, ProLight & Sound und NAMM nicht wegzudenken.

Tonnetzwerk?

In den zarten Anfängen der digitalen Tontechnik wurde der Ton oft noch – auch zwischen digitalen Sendern und Empfängern – analog übertragen. Das war sicherlich keine ideale Lösung und mir sind wirklich einige Studios bekannt, die das so gemacht haben. Parallel kamen natürlich die ersten digitalen Übertragungsprotokolle auf den Markt. Diese digitalen Schnittstellen basierten dann auf XLR-Kabeln und RCA (Cinch). XLR gibt es in jedem Studio und die Cinch-Lösung wurde eher im Hi-Fi-Sektor etabliert.

Später wurde mit BNC (MADI) und optischen Systemen (ADAT/MADI) gearbeitet. Der große Nachteil: Es müssen spezielle Kabel und Stecker verlegt bzw. verbaut werden, was gerade im optischen Bereich alles andere als einfach oder gar kostengünstig ist. Dafür sind mit diesen Systemen viele Kanäle und große Leitungswege überbrückbar: MADI schafft in der optischen Variante 64 Kanäle mit bis zu 2 km Kabellänge.

Warum dann nicht – in Anbetracht der Hardware-Preise – eine bewährte und günstige Hardware nutzen, die es in Hülle und Fülle für kleines Geld gibt? So hat man sich für den Ethernet-Standard entschieden, Audio over Ethernet war geboren. Audio over Ethernet meint, dass Audiodaten über die bekannte Netzwerk-Infrastruktur übertragen werden, ohne dabei auf „klassisches“ Audio over IP zu setzen.

Die Vorteile sind offensichtlich:

Es kommen die üblichen und günstigen Ethernetkabel sowie Switches/HUBs zum Einsatz

Die Anschlüsse und Leitungen sind sehr beständig am Markt

Die LAN-Anschlüsse sind recht universell und an jedem Desktop-Rechner verfügbar

LAN-Kabel und Switches/Hubs sind „überall“ zu erstehen

Das Equipment ist günstig

Der kleine Nachteil an dieser Überlegung: Die Netzwerktechnik ist nicht für den Echtzeitdatenaustausch konzipiert. Konstruiert wurden diese Schnittstellen zum Datenaustausch zwischen Computern. Da ist Echtzeit keine Priorität, denn der Datenaustausch muss möglichst schnell über die Bühne gehen, da ist die Echtzeit vernachlässigbar. Beobachten kann man das gut beim Fernsehen, denn jeder Fußball-Fan kennt diese Situation: Wer über IP-TV die Fußballweltmeisterschaft oder die Europameisterschaft schaut, kann schon beim Angriff sagen, ob der Ball ins Tor gehen wird: Der Jubel der Nachbarn ist immer 30-60 Sekunden früher hörbar, wenn diese auf dem traditionellen Weg (Kabel/Antenne/Sat) fernsehen. Wer das im Selbstversuch erleben möchte und nicht bis zum nächsten medialen Großereignis mit jubelnden Nachbarn warten möchte, kann auch einen IP-TV-Stream parallel auf zwei verschiedenen Endgeräten öffnen (Live-Stream, kein YouTube). Die Geräte werden zu 99%iger Wahrscheinlichkeit nie synchron laufen.

Netzwerke zerlegen die Daten in kleinere Pakete und übertragen die Daten in eben diesen Datenpaketen. Die Größe dieser Datenpakete hängt maßgeblich von den Puffern (Buffer) der eingesetzten Systeme ab. Quasi wie die Bürokraft, die alle ausgehenden Briefe im Ausgangskorb sammelt (Puffer) und am Tagesende diese zum Briefkasten bringt, anstatt jeden einzelnen Brief sofort einzuwerfen. Bei beiden Verfahren werden gleich viel Briefe pro Tag versendet, aber bei ersterem geht die Arbeit entspannter vonstatten. Es kann natürlich sein, dass die Bürokraft durch das dauernde Laufen zum Briefkasten so viel Zeit verliert, dass wirklich weniger Briefe geschrieben werden können. Ein ähnliches Szenario findet sich auch in der Computerwelt und bei Audionetzwerken. Die Zeitverzögerung, die durch das Füllen der Puffer auftritt, heißt Latenz. Das sind die gleichen Vorgänge und Fragestellungen bei Audiointerfaces am Mac und PC.

Audio over Ethernet vs Audio over IP

Streng genommen besteht ein Unterschied zwischen Audio over Ethernet (AoE) und Audio over IP (AoIP). Während AoIP beispielsweise auch das meint, was wir unter Skype, Google Talk oder auch IP-basierter Telefonie (SIP) kennen, ist AoE meist näher an der Hardware dran. AoE baut auch nicht auf dem IP-Protokoll auf. Die Einzelheiten dazu würden den Rahmen dieses Artikels allerdings komplett sprengen. Wer hierzu mehr lesen möchte, sollte sich das OSI-Schichtenmodell zu Gemüte führen.

Systeme, die „nur“ zu AoE zu zählen sind, können die Audiodatenströme nicht an ein bestimmtes Gerät senden. Sie fungieren praktisch als Audiodaten-Ring-Autobahn für alle. Je nach Aufgabenstellung kann dies durchaus gewünscht sein. AoIP-Systeme können mit IP-Adressen arbeiten (daher der Name) und so die Audiodatenströme direkt adressieren (routen).