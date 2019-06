Audiophile Circuits League ACL System 2, High-End-Modularsystem

System mit neuen VCO und VCF

Die Modulpalette des Berliner Herstellers Audiophile Circuits League ist inzwischen soweit gewachsen, dass mit dem ACL System 2 ein neues, vorkonfiguriertes in das Programm aufgenommen wird.

Das neue ACL System 2 wird sich gegenüber dem bisherigen ACL System 1 vor allem bei der Wahl der Oszillatoren und Filter unterscheiden. Das Kernstück des ACL System 2 ist der flexible Multifunction Discrete VCO, der auch einen Suboszillator beinhaltet. Als Ergänzung ist ein Variable Sync VCO vorhanden. Anstelle des Dual State Variable VCF kommt hier das Discrete Core Ladder VCF, also ein reines Tiefpassfilter zum Einsatz. Der neue VC Dual Amp, das hier in doppelter Ausführung vorhanden ist, sorgt dabei für einen sauberen Klang am Ausgang. Damit soll sich das System 2 besonders für kräftige Bässe und aggressive Leadsounds eignen.

Ferner gehören zu dem System 2 das Transpose-Modul Oktave in zweifacher Ausführung, das Multiple Multi II, das eine gepufferte und eine un epufferte Sektion besitzt, ebenfalls in zweifacher Ausführung, das Audio Interface mit XLR I/O-Anschlüssen, die dreifache Hüllkurve Envelope X3, der per Gate-Signale steuerbare Mischer Gate Mix und zwei CV-steuerbare QLFOs.

Das System 2 wird in dem 6 HE hohen EVZ1-Case mit zwei Reihen a 84 TE Breite, inklusive Kazu PSU, ausgeliefert.

Das ACL System 2 soll ab Ende August erhältlich sein und wird voraussichtlich 3.900 Euro, zuzüglich Mwst. (und ggf. Versand) kosten.