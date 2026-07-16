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Audiorealism Semi Modular X, großes Update 1.6

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Audiorealism Semi Modular X, kostenloses Update 1.6

16. Juli 2026

Audiorealism Semi Modular X, großes Update 1.6

Der Audiorealism Semi Modular X der schwedischen Firma Audiorealism ist ein semimodulares, polyphones Synthesizer-Plugin im Stil der Roland MC-202 – eine analoge Groovebox mit einem TB-303/SH-101-artigen Synth und eingebautem Sequencer.

Audiorealism Semi Modular X – 1

Früher ABL Pro genannt, ist Semi Modular X (ASM1X) ein lose von der Roland MC-202 inspirierter (kein Klon) semimodularer Synth, der ein großes kostenloses Update erhalten hat. Im Gegensatz zum Vorbild hat er z.B. 2 Oszillatoren, bietet also eine breitere Klangpalette.

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Nach über 10 Jahren am Markt gibt es jetzt das lang erwartete Upgrade. Audiorealism hat das Update 1.6 veröffentlicht, mit zahlreichen neuen Features – inklusive Umbenennung in Semi Modular X. Und das Beste: Für Bestandskunden ist das Upgrade kostenlos!

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Neuerungen im Überblick

  • Umbenennung von ABL Pro zu Semi Modular X (ASMX)
  • Native Unterstützung für Apple Silicon
  • Zwei neue, frei skalierbare GUIs (grau & schwarz)
  • Klangerzeugung unverändert: 32-stimmige Polyphonie, zwei Multiwave-Oszillatoren, mehrere Filter (202, Ladder, Diode 303, Highpass), zwei ADSR-Hüllkurven, multimodales LFO mit Audiorate
  • Neues Filter-Mode-Menü mit Übersicht aller Modi inkl. Oversampling-Varianten
  • Neuer Decay-Modus für den Impulse-Modulationsgenerator: erzeugt Noise-Decay für Drum-Sounds im Stil von Roland 808/909
  • Neuer De-Clicker und Limiter
  • Hard-Sync zum Host
  • Attenuator 2 jetzt mit doppeltem Gain (erweitert den Modulationsbereich)
  • AUX-Eingang vorübergehend deaktiviert (Balance-Panning-CV funktioniert weiterhin)
  • Drei neue Modulationseingänge: VCO-1 Level CV, VCO-2 Level CV, Noise Level CV
  • Neue einklappbare Pattern-Editor-Ansicht (Steps, Accents, Slides auf einen Blick)
  • Pattern- und MIDI-Keys-Ansicht jetzt als Standard

Preis & Verfügbarkeit

95,- EUR

Das Upgrade von der alten Version ABL Pro ist kostenlos für Bestandskunden. Unterstüzte Plug-In-Formate sind VST2/VST3/AU für macOS (Apple Silicon + Intel) und Windows.

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Preis

  • 95,- EUR

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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