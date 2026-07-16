Audiorealism Semi Modular X, kostenloses Update 1.6

Audiorealism Semi Modular X, großes Update 1.6

Der Audiorealism Semi Modular X der schwedischen Firma Audiorealism ist ein semimodulares, polyphones Synthesizer-Plugin im Stil der Roland MC-202 – eine analoge Groovebox mit einem TB-303/SH-101-artigen Synth und eingebautem Sequencer.

Früher ABL Pro genannt, ist Semi Modular X (ASM1X) ein lose von der Roland MC-202 inspirierter (kein Klon) semimodularer Synth, der ein großes kostenloses Update erhalten hat. Im Gegensatz zum Vorbild hat er z.B. 2 Oszillatoren, bietet also eine breitere Klangpalette.

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Nach über 10 Jahren am Markt gibt es jetzt das lang erwartete Upgrade. Audiorealism hat das Update 1.6 veröffentlicht, mit zahlreichen neuen Features – inklusive Umbenennung in Semi Modular X. Und das Beste: Für Bestandskunden ist das Upgrade kostenlos!

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Neuerungen im Überblick

Umbenennung von ABL Pro zu Semi Modular X (ASMX)

Native Unterstützung für Apple Silicon

Zwei neue, frei skalierbare GUIs (grau & schwarz)

Klangerzeugung unverändert: 32-stimmige Polyphonie, zwei Multiwave-Oszillatoren, mehrere Filter (202, Ladder, Diode 303, Highpass), zwei ADSR-Hüllkurven, multimodales LFO mit Audiorate

Neues Filter-Mode-Menü mit Übersicht aller Modi inkl. Oversampling-Varianten

Neuer Decay-Modus für den Impulse-Modulationsgenerator: erzeugt Noise-Decay für Drum-Sounds im Stil von Roland 808/909

Neuer De-Clicker und Limiter

Hard-Sync zum Host

Attenuator 2 jetzt mit doppeltem Gain (erweitert den Modulationsbereich)

AUX-Eingang vorübergehend deaktiviert (Balance-Panning-CV funktioniert weiterhin)

Drei neue Modulationseingänge: VCO-1 Level CV, VCO-2 Level CV, Noise Level CV

Neue einklappbare Pattern-Editor-Ansicht (Steps, Accents, Slides auf einen Blick)

Pattern- und MIDI-Keys-Ansicht jetzt als Standard

Preis & Verfügbarkeit

95,- EUR

Das Upgrade von der alten Version ABL Pro ist kostenlos für Bestandskunden. Unterstüzte Plug-In-Formate sind VST2/VST3/AU für macOS (Apple Silicon + Intel) und Windows.