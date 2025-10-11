ANZEIGE
Audiothing June, Synthesizer Plug-in

Ein weiterer Software-Juno

11. Oktober 2025

Audiothing June Synthesizer Plug-in am

Audiothing June ist ein Synthesizer Plug-in, das den Klassiker Roland Juno-60 emuliert. Bei der Entwicklung hat man besonders auf eine authentische Reproduktion des DCO-Verhaltens und des Filters Wert gelegt. Und auch der Einführungspreis von 39,- Euro macht das Plug-in interessant.

Audiothing June – eine Juno-Emulation

Die Entwickler haben die Schaltungen des Juno-60 bis in die letzten Details analysiert und diese Erkenntnisse in das Plug-in einfließen lassen.
Das Plug-in, dessen Optik sich an das Original anlehnt, besitzt zunächst einmal die gleiche Struktur mit einem DCO (Pulse, Saw) und einen Suboszillator, ein modulierbares Tiefpassfilter und ein einstellbares Hochpassfilter, einen LFO, VCA, ADSR, den berühmten Chorus mit zwei Stufen und einen Arpeggiator.

Audiothing hat ein paar Elemente hinzugefügt bzw. erweitert. Es gibt eine zweite Hüllkurve, der Arpeggiator und der LFO wurden um ein paar Optionen ergänzt und die Klangerzeugung reagiert auf Velocity.
Der Chorus lässt sich zwischen den leicht unterschiedlichen Varianten von Juno-6 und Juno-60 umschalten und hat zusätzlich Regler für Rate und Noise. Die maximale Polyphonie liegt bei 24 Stimmen und es gibt einen Unison-Modus.

Es gibt eine Effektkette mit den vier Einheiten Tape Echo, Spring Reverb, Overdrive und Phaser, die in Reihenfolge frei angeordnet werden können.

Audiothing June Synthesizer Plug-in fx

Audiothing June ist in den Formaten AU, VST2, VST3, AAX, CLAP sowie als Standalone-Version für macOS, Windows und Linux verfügbar. Außerdem gibt es eine AUv3-Version für iOS-Geräte.
Das Plug-in kostet zur Einführung 39,- Euro, der reguläre Preis liegt bei 69,- Euro.

Links

