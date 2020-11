Audiothingies MicroMonsta 2, Dual Polyphonic Synthesizer

DSP-Synthesizer mit komplett neuer Engine

Audiothingies MicroMonsta 2 ist der komplett überarbeitete Nachfolger des kleinen polyphonen DSP-Synthesizers aus Frankreich.

Obwohl der Name eine nahe Verwandtschaft zum Vorgänger nahelegt, unterscheidet sich MicroMonsta 2 in allen Belangen vom ersten MicroMonsta. Die Hardware der Klangerzeugung wurde komplett neu entwickelt und basiert nun auf einem deutlich leistungsfähigeren DSP, für den eine andere Synth-Struktur mit aktualisierten Algorithmen programmiert wurden. Die Taster und Encoder für die Bedienung der Synthesefunktionen sowie der Systemparameter haben eine bessere Qualität und das Gerät ist in einem Alu-Gehäuse untergebracht, das deutlich flacher als beim Vorgänger ist.

MicroMonsta 2 ist ein dual-timbraler polyphoner Synthesizer mit zwei Mal sechs Stimmen. Pro Stimme gibt es drei Oszillatoren, ein Multimode Filter, drei Hüllkurven, drei LFOs, eine Matrix mit 10 Slots für Modulationen und zwei Operatoren (lag und mult).

Die Oszillatoren teilen sich in zwei Gruppen. Für OSC1 gibt es 12 „Analog“ sowie vier FM-fähige Oszillatoren-Typen. Bei OSC2 und OSC3 stehen neben den 12 „Analog“-Oszillatoren acht multigesamplete Wavetables zur Verfügung. Pro Stimme sowie pro Oszillator gibt es eine Detuning-Möglichkeit, um einen analogen Charakter und leicht instabiles Verhalten zu Emulieren.

Beim Multimode Filter hat man die Wahl zwischen unterschiedlichen Filtertypen und es gibt eine FM-Option. Pro Preset kann auch ein Delay und ein Reverb sowie Drive eingestellt und mit angespeichert werden. Die Firmware ist Update-fähig, unter anderem soll MPE-Support nachgereicht werden.

Das Video zeigt die klanglichen Möglichkeiten von MicroMonsta 2.

MicroMonsta 2 wird über eine USB-Buchse mit Strom versorgt. Ein USB 2.0-Kabel gehört zum Lieferumfang, ein entsprechendes Netzteil ist jedoch nicht mit dabei. Die Quelle sollte in der Lage sein 250mA zu liefern.

Audio wird über einen Stereoausgang ausgegeben, an dem sich alternativ auch ein Kopfhörer anschließen lässt. Der MIDI-Eingang ist als 3,5 mm-Buchse ausgeführt. MIDI-Ausgang bzw. -Thru sind gegenüber dem Vorgänger weggefallen.

Audiothingies ist mittlerweile in der Lage die Produktion gegenüber vorher in einem etwas größeren Rahmen zu fahren, jedoch muss man sich nach einer Bestellung gegebenenfalls auf ein paar Tage Wartezeit einstellen. Der Preis von Audiothingies MicroMonsta 2 beträgt 299,- Euro.

