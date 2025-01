Audix OMX-T OMX-E, OMX-M, dynamische Mikrophone

3 Modelle für unterschiedliche Gesangsstile

Mit den drei Mikrophonen Audix OMX-T OMX-E und OMX-M werden neue und günstige Gesangsmikrophone vorgestellt. Die grundsätzlich sehr ähnlichen Modelle sind auf unterschiedliche Sängertypen abgestimmt.

Audix OMX-T OMX-E, OMX-M

Die drei Modelle der OMX-Serie sind dynamische Gesangsmikrophone mit ähnlichen Eckdaten. Die robuste Bauweise komplett aus Metall und die Größe sind gleich und die Handmikrophone sind mit der Audix-eigenen VLM Kapsel-Technoloy (Very Low Mass) mit Hypernieren-Richtcharakteristik ausgestattet. Der neu gestaltete Korb ist auf der Oberseite abgeflacht, was Vokalisten entgegenkommt, die das Mikrophon gern sehr nah vor dem Mund halten. Der maximale Schalldruck liegt bei 144 dB. Unterschiede gibt es in der Empfindlichkeit und im Übertragertyp.

Das Model Audix OMX-T ist für eine nahe Gesangstechnik (bzw. Besprechungsabstand) ausgelegt und besitzt eine hohe Verstärkung bei klarem Sound. Der Frequenzgang ist mit 55 bis 17.000 Hz angegeben. Auch das Modell Audix OMX-M wurde für eine nahe Gesangstechnik entworfen, spricht aber besonders gut im Mittenbereich an. Hier beträgt der Frequenzbereich 78 bis 18.000 Hz. Das dritte Modell Audiy OMX-E hingegen ist für Sänger mit einem variablen Umgang der Entfernung zum Mikrophon gedacht, besitzt einen Frequenzgang von 55 bis17.000 Hz und soll sich laut Hersteller besonders für kleine und mittlere PA-Anlagen eignen.

Audix OMX-T OMX-E und OMX-M sind ab sofort erhältlich und kosten jeweils 138,- Euro. Eine Mikrophonklemme und eine Tasche gehören zum Lieferumfang.