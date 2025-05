Vintage-Speaker neu aufgelegt

Es ist schon erstaunlich, wie lange sich gewisse Produkte in unserer Branche halten können. Ein echter Klassiker sind die Breitbandlautsprecher von Auratone, die bereits seit Anfang der 1960er-Jahre gebaut werden. Mit der Auratone 5C ACTIVE Special Edition kommt nun ein neues Modell davon auf den Markt.

Auratone 5C Active Special Edition

In der Geschichte der Studiotechnik haben sich bestimmte Geräte den Status als Studio-Standard erarbeitet – und die 5C Super Sound Cubes von Auratone gehören eindeutig dazu. Die kompakten Würfel sorgen seit den 1960/1970er-Jahren für den passenden Sound in Tonstudios, verschwanden dann aber irgendwann.

Seit 2015 ist das Original zurück und seitdem hat Auratone auch eine aktive Version des Monitor-Lautsprechers entwickelt. Jetzt stellt der US-amerikanische Hersteller eine limitierte Sonderedition vor.

Der 5C Active Super Sound Cube war bislang in den zwei Farbvarianten Schwarz sowie in einem Holz-Finish erhältlich. Die neue Auratone 5C Special Edition hat der Hersteller dagegen komplett in Weiß gehalten und diese Version wird auch nur in einer begrenzten Stückzahl erhältlich sein.

Seinen Legendenstatus verdankt Auratone vor allem dem 1-Weg-System mit einem 4,5-Zoll-Fullrange-Treiber, der den 5C Lautsprecher zu einer Punktschallquelle macht. Frequenztechnisch ist der Speaker eingeschränkt, bietet er doch gerade mal einen Bereich von 75 – 15.000 Hz. Entsprechend sind die Auratone 5C ACTIVE Super Sound Cube Special Edition klar auf den Mittenbereich fokussiert. Ob man das heutzutage – gerade im Hinblick auf die veränderten Hörgewohnheiten – noch so benötigt, muss sicherlich jeder für sich selbst entscheiden.

Die weiße Auratone 5C Active Special Edition ist ab sofort im Handel erhältlich. Eine einzelner Lautsprecher kostet 416,50 Euro (UVP), das Pärchen schlägt mit 797,30 Euro (UVP) zu Buche.

Hier unsere Original-News vom 07.06.2022

Auratone 5C Super Sound Cube

Die kompakten Breitbandlautsprecher von Auratone durften früher in keinem Tonstudio fehlen. Zunächst kamen sie im Bereich TV und Film zum Einsatz, später dann auch in Tonstudios. Und natürlich fanden sich unter den Nutzern große Musikstudios und bekannte Namen wie Quincy Jones oder Frank Zappa, die diese Monitore als „real life“-Abhöre nutzten. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass gerade damals Studiomonitore bessere Spezifikationen aufwiesen als der damalige Konsumentenstandard.

Seit Anfang der 1960er-Jahre (die 5C ab 1974) wurden die Auratone-Würfel mit einer Kantenlänge von ca. 17 cm hergestellt. Nun hat sich der Hersteller seinen Lautsprechern erneut angenommen und in Zusammenarbeit mit dem polnischen Unternehmen Bettermaker weiterentwickelt. Ab sofort steuert Bettermaker den neu entwickelten internen Verstärker für die 5C Super Sound Cubes bei. Dieser bringt es auf eine Leistung von 25 Watt RMS (50 Watt Peak). Damit sind die 5C Sound Cubes erstmals in einer aktiven Variante erhältlich. Eine extra Endstufe ist damit nicht mehr notwendig.

Bereits 2019 hatten Auratone und Bettermaker die A2-30 Endstufe für die Speaker entwickelt und hierfür sogar einen Tec Award erhalten. Die neue, interne Verstärkereinheit basiert auch auf diesem Modell.

Den Frequenzgang gibt Auratone mit 75 bis 15.000 Hz an, d. h. man bleibt seinem Motto treu und setzt den Fokus der Speaker ganz klar auf den Mittenbereich. Entsprechend klein fällt auch der Treiber aus, dieser misst 4,5 Zoll. Die Impedanz gibt Auratone mit 8 Ohm an.

Das Gehäuse und deren Maße sind identisch zu den Vorgänger-Modellen. Die Sound-Würfel messen 165 x 165 x 152 mm und bringen es auf ein Gewicht von 3 kg pro Stück.

Weiterhin nehmen die Auratone 5C Lautsprecher Signale über einen kombinierte XLR/TRS-Buchse auf, die Verbindung von Verstärker zum Lautsprecher entfällt aufgrund der aktiven Bauweise natürlich nun. Betrieben werden die Lautsprecher mit einem externen Netzteil, ein Power-On/Off-Schalter rundet die Rückseite ab.

Die aktiven Auratone 5C Super Sound Cubes sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 749,- US-Dollar im Handel erhältlich. Ein Euro-Preis liegt uns bisher leider nicht vor.