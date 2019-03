Aus dem Proberaum auf die Loreley – Tagebuch einer Liveperformance

Ein Tatsachenblog für Liveperformer

„Unbekanntester Topstar der Szene“, „Mastermind des deutschen Intelligenzpop“, „einer der 10 wichtigsten Musiker der Dekade“, „der beste Film, den Sie dieses Jahr hören werden“, „Perfektionist des Sounddesigns“ – „t“ ist schon vieles genannt worden. Er ist als erster Act für die Night of the Prog gefragt worden, noch vor Nick Mason und Steve Hillage, nachdem sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen hatte, dass er doch mal live spielen wolle. Schließlich war der ehemalige Kopf von SCYTHE, der großen Artrock-Hoffnung der 90er, 20 Jahre lang nur im Studio unterwegs. Doch das sollte sich nun ändern. t wollte aus dem Studio auf die Bühne und dafür musste er raus aus der Komfortzone und ran die perfekte Liveperformance.

t bietet perfekt das Bild des öffentlichkeitsscheuen, leicht grummeligen Studionerds, der irgendwo zwischen Mark Hollis, David Sylvian und Brian Eno zwar ein Hammeralbum nach dem anderen (bisher 8, alle Topseller – und doch immer noch Geheimtipp) raushaut, aber immer hinter dem ungooglebaren Kürzestkürzel eines einzigen Zeichens versteckt bleibt. Thomas Thielen, wie der Kerl eigentlich heißt, war in der Szene irgendwann als t bekannt, weil er seine E-Mails nun mal immer etwas mundfaul beendete. Und da das Internet damals noch irgendwie optional war, blieb es dabei. Thomas „called it a day“ und war froh, in Ruhe Musik liefern zu können.

Ich kannte t tatsächlich schon, als ich ihm über Facebook eine Gitarre abkaufte. Man war sich sympathisch und der Kontakt blieb bestehen. Nachdem t dann für das ECLIPSED die GermanAllstarBand als Frontman vervollständigt hatte und ihm bewusst geworden war, wie gern er doch mal wieder in einer Liveperformance spielen würde, kam er wieder auf mich zu. Meine exakten Worte waren wohl: „Wann muss ich wo genau sein?“ Allerdings war mir klar: Das wird Arbeit. Ich hatte aber keine Ahnung, WIE VIEL Arbeit tatsächlich hinter dem Vorhaben stecken würde. Thomas hatte 20 Jahre lang alle Angebote, live zu spielen, abgelehnt: Es würde ihn ruinieren, hatte er immer gesagt, nervlich und/oder finanziell. Ich hatte mittendrin öfter den Eindruck, er könne Recht gehabt haben …

Mit 200 Spuren auf die Bühne?!

t war klar geworden, dass das InEar-Monitoring und die Einbindung von VST-Instrumenten einige Möglichkeiten für die Liveperformance eröffnen würden, seine detailverliebten 200-Spuren-Orgien auch live angemessen umzusetzen. Warum das so ein Problem ist, dürfte jedem klar sein, der die Musik von t mal gehört hat: Das sind 70 +/- Minuten mit ganzen Orchestern und Sample-Orgien, die der Multiinstrumentalist komplett allein konzipiert, textet, komponiert, einspielt, arrangiert, mixt …

https://youtu.be/N7krFhUAy_I

Nur für Tipps und Tricks sowie das Mastering arbeitete Thomas mit Größen wie den Lord Alges, Steven Slate (dessen Betateam er verstärkt), HOFAs Exzellenzen oder, wie auch beim letzten Album, mit Koryphäen wie Ian Shepherd zusammen. Thomas‘ Musik gleicht also eher Symphonien als Popsongs, ähnlich wie bei den späten Talk Talk, Mike Oldfields ausladendsten Phasen oder Pink Floyd. Und seine Popsingles sind dann auch über acht Minuten lang. Könnt ihr euch vorstellen, was das für die Liveperformance bedeutet?

Leadsheets, Videos, Fingersätze …

Thomas hatte ziemlich schnell das entwickelt, was man wohl „Generalplan für eine Liveperformance“ nennt: Kurz nach dem Bandcasting wuchs ein Dropbox-Ordner aus dem digitalen Boden. Thomas begann mit typischen Leadsheets, damit wir uns in die Songs einfinden konnten. Wo allerdings bei den meisten Bands ein lockeres G, C, D7 über den Lyrics thront, liest sich das bei t eher als Emaj7/9/A (5/8) – C#0/add4+ (7/8). Da das alles andere als selbsterklärend ist, übersprang Thomas die Idee, Tabulatoren oder Voicings aufzumalen, sondern lud Handyvideos in den Ordner: Die Akkorde, so stellte sich raus, waren eher die Summe aus den Linien, die die verschiedenen Instrumente spielten, als irgendwelche Chords für Gitarre, Keys usw. Tatsächlich sollte es bis zum Ende der Proben insgesamt 107 Videos geben, auf denen Thomas uns allen zeigte, wie man seine Musik spielt.

Für mich war das eine unbezahlbare Zeitersparnis: Ich musste mir nicht mühsam Linien raushören und Fingersätze überlegen, sondern konnte sie mir im Learning by Doing kopieren. Aber nicht nur das: Die Videos waren allesamt an den Timecode von Tracks angeglichen, die uns ebenfalls zur Verfügung gestellt wurden. Jedes Instrument erhielt gleichsam den kompletten Song mit einem Metronom („Clicktrack“) und der Angabe der entsprechenden BPMs (Tempowechsel sind bei t die Regel …) und Taktarten (dito …) – und als besonders hilfreiches Bonbon sogenannte „Übungstracks“: Hier fand man die komplette Band (aus dem Studiosong) minus der eigenen Linien. Natürlich würden wir live nicht 100%ig werktreu spielen, aber man konnte sich wunderbar einfinden lernen und merken, wie man welchen Einsatz am besten kriegt und ob die eigene Spieltechnik schon sauber und ausdrucksstark genug war.