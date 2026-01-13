ANZEIGE
Aus Presonus wird Fender: Fender Studio Pro 8 DAW

Neuer Name für Presonus-Produkte

13. Januar 2026
Aus Presonus wird Fender: Fender Studio Pro 8 DAW

Fender übernimmt Presonus – diese Meldung hat Ende 2021 so einige überrascht, denn durch die Übernahme von Presonus durch Fender ging das riesige Hardware- und Software-Repertoire damals von Presonus an den neuen Eigentümer über. Nun folgt der nächste Schritt: Aus Presonus wird Fender! Zumindest teilweise, denn der Name Presonus bleibt u. a. für die Eris-Monitore, die StudioLive-Pulte sowie die Air XD-Lautsprecher erhalten.

Mit der Einführung von Fender Studio als neuer Marke werden Presonus Studio One Pro und die Recording-Interfaces unter dem Namen Fender vereint. Ab diesem Jahr wird Studio One Pro also zu Fender Studio Pro, während die Produktreihen Quantum und AudioBox in die Fender Quantum Series und Fender AudioBox umbenannt werden.

Fender Studio Pro 8 DAW

Gleichzeitig kommt auch ein Update für die Digital Audio Workstation auf den Markt. Die neu gestaltete Fender Studio Pro 8-Umgebung bietet ein aktualisiertes visuelles Design, native Fender-Verstärker- und Effekt-Plug-ins, eine neue Channel-Übersicht für schnellere Mixing-Workflows, aktualisierte Sampler und eine KI-gestützte Audio-zu-Note-Konvertierung für das Layering von Sounds sowie eine intelligente Akkord-Funktion für das Songwriting.

Laut Fender kombiniert Fender Studio Pro 8 die bewährten Funktionen und die Leistung von Studio One Pro mit einer neuen, modernisierten Benutzeroberfläche und bietet die ab sofort einige Verstärker- und Effekt-Modelle von Fender. Die Plug-ins Mustang und Rumble Native sind exklusiv in der Fender Studio App und Fender Studio Pro verfügbar und bieten 57 Gitarren- und Bassverstärkermodelle sowie Hunderte von Effekten.

Die Namensänderung hat auch Auswirkungen auf die Presonus-Accounts, denn diese werden ab sofort in die MyFender-Plattform übergehen, die bisherigen Accounts werden also ersetzt.

Fender Studio Pro 8 ist ab sofort zum Preis von 199,99 Euro erhältlich. Als Alternative zum Einzelkauf bietet Fender das Jahres-Abonnement Pro+ zum Preis von 179,99 Euro an, das neben der DAW auch zusätzliche Tools umfasst. Die Verlängerung des Abonnements um ein Jahr kostet aktuell 99,99 Euro.

Links

  1. Profilbild
    Tai AHU

    Der Name Fender steht in meinem Verständnis nicht gerade für Innovation oder Moderne. Ob das eine gute Idee ist, sich so ein leicht verstaubtes Image zuzulegen?

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @Tai dachte ich mir auch.
      hab über ein Jahr die Presonus Eris 3.5 BT verwendet. kaum zu glauben, wenn hier bald Fender steht. 😄

      Edit: bei den Eris Boxen bleibt der Name Presonus. Zum Glück 😁

  2. Profilbild
    Spectral Tune AHU

    Die Zielgruppe sind nun eindeutig Gitarristen.
    Als Synthesist interessieren mich die neuen 57 Gitarren- und Bassverstärkermodelle nicht.
    Auch würde ich mir kein Interface mit dem Namen ‚Fender‘ zulegen.

  3. Profilbild
    TomH AHU

    So ein Ami Ding halt.

    Marke, Marke, Marke.

    Je größer der Name, desto besser muß doch das Produkt sein. Oder?

    Mal sehen was die noch alles umbenennen wollen.

    Ok interessiert mich genauso viel wie „Telefunken“ Mikrofone. Das gekaufte Markenrecht.
    Ein Name alleine hat für mich keine Aussagekraft.

    Außer, eine Marke bedeutet Einheitskost, immer gleich. Aber, ist das wirklich gut?

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @TomH ja, ziemlich teuer die amerikanischen Telefunken. ich hab einen extreme Isolation kopfhörer mit 29dB Absenkung. den hat „Telefunken“ auch in Kooperation mit extreme Isolation. aber wahrscheinlich teurer als direkt.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Ähnliche Artikel
