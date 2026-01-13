Neuer Name für Presonus-Produkte

Fender übernimmt Presonus – diese Meldung hat Ende 2021 so einige überrascht, denn durch die Übernahme von Presonus durch Fender ging das riesige Hardware- und Software-Repertoire damals von Presonus an den neuen Eigentümer über. Nun folgt der nächste Schritt: Aus Presonus wird Fender! Zumindest teilweise, denn der Name Presonus bleibt u. a. für die Eris-Monitore, die StudioLive-Pulte sowie die Air XD-Lautsprecher erhalten.

Aus Fender wird Presonus – neuer Name für Presonus Produkte

ANZEIGE

Mit der Einführung von Fender Studio als neuer Marke werden Presonus Studio One Pro und die Recording-Interfaces unter dem Namen Fender vereint. Ab diesem Jahr wird Studio One Pro also zu Fender Studio Pro, während die Produktreihen Quantum und AudioBox in die Fender Quantum Series und Fender AudioBox umbenannt werden.

Fender Studio Pro 8 DAW

Gleichzeitig kommt auch ein Update für die Digital Audio Workstation auf den Markt. Die neu gestaltete Fender Studio Pro 8-Umgebung bietet ein aktualisiertes visuelles Design, native Fender-Verstärker- und Effekt-Plug-ins, eine neue Channel-Übersicht für schnellere Mixing-Workflows, aktualisierte Sampler und eine KI-gestützte Audio-zu-Note-Konvertierung für das Layering von Sounds sowie eine intelligente Akkord-Funktion für das Songwriting.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Laut Fender kombiniert Fender Studio Pro 8 die bewährten Funktionen und die Leistung von Studio One Pro mit einer neuen, modernisierten Benutzeroberfläche und bietet die ab sofort einige Verstärker- und Effekt-Modelle von Fender. Die Plug-ins Mustang und Rumble Native sind exklusiv in der Fender Studio App und Fender Studio Pro verfügbar und bieten 57 Gitarren- und Bassverstärkermodelle sowie Hunderte von Effekten.

Die Namensänderung hat auch Auswirkungen auf die Presonus-Accounts, denn diese werden ab sofort in die MyFender-Plattform übergehen, die bisherigen Accounts werden also ersetzt.

Fender Studio Pro 8 ist ab sofort zum Preis von 199,99 Euro erhältlich. Als Alternative zum Einzelkauf bietet Fender das Jahres-Abonnement Pro+ zum Preis von 179,99 Euro an, das neben der DAW auch zusätzliche Tools umfasst. Die Verlängerung des Abonnements um ein Jahr kostet aktuell 99,99 Euro.