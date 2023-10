Austrian Audio MiCreator Studio, Recording System für Podcasts, Interviews

Portables Aufnahmesystem

Der österreichische Hersteller Austrian Audio präsentiert heute ein neues Produkt namens MiCreator Studio. Hierbei handelt es sich um ein flexibles „Pocket-Recording-System“, das ein Kondensatormikrofon und ein USB-C-Audiointerface in einem kompakten Design vereint, so dass man überall damit aufnehmen können soll.

Das Mikrofon des MiCreator System soll die gewohnt gute Audioqualität, für die Austrian Audio bekannt ist, bieten. Von dieser konnten wir uns in diversen Tests bereits überzeugen. Hinzu kommt ein Audiointerface mit einem zusätzlichen Eingang für schnelles und einfaches Multi-Tracking und optionales Stereo-Recording.

Das MiCreator Studio von Austrian Audio ist mit einer Kondensatorkapsel ausgestattet, der maximale SPL des Mikrofons liegt bei 130 dB. Zwei Gain-Einstellungen erlauben das schnelle Anpassen an die Recording-Situation und auf Wunsch lässt sich – passend für Interviews – ein weiteres Gerät anschließen, siehe unten. Abgehört wird über zwei Kopfhörerbuchsen.

Das Gehäuse des MiCreator Studio besteht aus solidem Metall und jedem Mikrofon liegen zwei farblich unterschiedliche Frontplatten bei, die je nach Gefallen vom Nutzer ausgetauscht werden können.

Die Features des MiCreator Studio im englischsprachigen Überblick

Plug-and-play USB-C microphone and audio interface

Condenser capsule for top-notch audio quality

Max SPL: 130 dB

Input for connecting a second device (MiCreator Satellite, Y-LAV mic, Instrument) – great for interview situations

Two headphone outputs: Easily collaborate with fellow musician

Two gain settings and one knob jogwheel for easy volume control

“FlexTilt” vertical adjustment of the mic head for ideal positioning

Latency-free direct monitoring of the mic and input while recording

Rugged metal housing with changeable faceplates for a variety of color combinations and customization

Austrian Audio Open Acoustic Technology