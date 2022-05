Austrian Audio OC16, Großmembran-Mikrofon fürs Tonstudio

Österreichischer Großmembraner

Der österreichische Hersteller Austrian Audio erweitert kontinuierlich sein Portfolio an Kopfhörern und Mikrofonen. Ab sofort neu im Repertoire, das Austrian Audio OC16, ein Großmembran-Mikrofon mit eigens entwickelter CKR-Kapsel.

Beim OC16 setzt Austrian Audio auf seine mittlerweile bewährte CKR-Kapsel. Diese wird in Wien von Hand gefertigt und entspricht – bis auf die Tatsache, dass sie nur eine Membran besitzt – der CKR12 Kapsel. Die Österreicher setzen hierbei auf Industriekeramik. An drei elastischen Punkten aufgehängt, sollen Störgeräusche durch Körperschall weitestgehend vermieden werden und es erlauben, das Mikrofon auch ohne Spinne einzusetzen.

Zur Ausstattung des OC16 gehört ein schaltbares Hochpassfilter, das wahlweise bei 40 Hz oder 160 greifen kann. Ausgeliefert wird es mit einer passenden Spinne und einem Softcase.

Insgesamt ist das OC16 Mikrofon sehr kompakt und flach gehalten. Die Maße belaufen sich auf 157 x 66 x 34 mm, das Gewicht liegt bei 357 g. Als potenzielles Einsatzgebiet für das mit Nierencharakteristik ausgestattete Mikrofon gibt Austrian Audio im Prinzip (fast) alles an, was das Recording oder die Live-Mikrofonie zu bieten hat: Gitarren, Streicher, Drumsets, Podcasts oder Online-Konferenzen – also quasi ein Allrounder.

Das Austrian Audio OC16 ist ab sofort zum Preis von 349,- Euro im Handel erhältlich.