Austrian Audio OC707 & OD505, Vocal-Mikrofone

Für Bühne und Studio

Mit dem Austrian Audio OC707 und dem Austrian Audio OD505 bringt der Wiener Hersteller in Kürze zwei Mikrofone auf den Markt, die auf die Anwendung mit Gesang und Sprache ausgerichtet sind.

Austrian Audio OC707

Das Modell OC707 arbeitet mit der sogenannten True Condenser Technologie und verwendet die Kleinmembrankapsel OCC7. Durch die Open-A-coustic Technologie kann der Schall von allen Seiten nahezu frei in die Kapsel eindringen. Da es so gut wie keine schallreflektierenden Flächen in der Umgebung der Kapsel gibt, erhält man eine nahezu resonanzfreie Wiedergabe und der Grundcharakter der Stimme bleibt verfärbungsfrei erhalten. Der Nahbesprechnungseffekt fällt äußerst gering aus und es soll kaum anfällig für Rückkopplungen sein.

Das Mikrofon besitzt ein Low-Cut-Filter zweiter Ordnung und hat ein stabiles Druckgussgehäuse.

Austrian Audio OC707 Spezifikationen

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzumfang: 35 Hz – 20 kHz

Empfindlichkeit: 10 mV/Pa

Eigenrauschen: 19 dB SPL (A)

Max Schalldruck: 150 dB SPL

Low cut filter: 120 Hz (2nd order)

Impedanz: 275 Ω (symmetrisch)

Lastwiderstand: > 1 kΩ

Spannungsversorgung: 48 V (< 2,5 mA)

Anschluss: XLR 3 pin

Maße: 194 x 53 x 53 mm

Gewicht: 350g

Austrian Audio OD505

Das aktiv-dynamische Mikrofon OD505 lässt sich nach Angaben des Herstellers gleichermaßen gut für Sänger auf der Bühne wie auch im Studio, aber auch für Podcasts und Sprachaufnahmen einsetzen. Mit seiner Empfindlichkeit von 4,4 mV/Pa reagiert es beinahe wie ein Kondensatormikrofon. Außerdem hat es eine höhere Ausgangsleistung, so dass der Klang unabhängig vom Eigenwiderstand des verwendeten Mic-Preamps oder der Länge des angeschlossenen Kabels erhalten bleibt.

Ein 3D Pop Noise Diffuser reduziert entsprechende Geräusche effektiv. Das Mikrofon besitzt ein analoges Hochpass-Filter bei 120 Hz und hat ein stabiles Druckgussgehäuse.

Austrian Audio OD505 Spezifikationen

Richtcharakteristik: Superniere

Frequenzbereich: 35 Hz – 16 kHz

Empfindlichkeit: 4,4 mV/Pa

Max. Schalldruck 154 dB SPL

Analoger Hochpass Filter: 120 Hz (2nd order)

Impedanz: 275 Ω (symmetrical)

Lastwiderstand: > 1 kΩ

Spannungsversorgung: 48 V (< 1 mA)

Anschluss: XLR 3 pin

Abmessungen:194 x 53 x 53 mm

Gewicht: 340 g

Austrian Audio OC707 und OD505 werden jeweils mit einer Transporttasche und einer Mikrofonklammer ausgeliefert. Die Mikrofone sollen ab Oktober erhältlich sein. Der Preis für das OC707 beträgt 399,- Euro, der Preis für das OD505 beträgt 249,- Euro.