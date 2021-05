Auza Audio Wave Packets, Time-Variant Waveshape-OSC/LFO

OSC/LFO mit frischem Konzept

Auza Audio denkt mit Wave Packets das Konzept eines LFOs bzw. Oszillators in weiter gefassten Bahnen und integriert eine loopbare Hüllkurve in das Eurorack-Modul.

Das 16 TE breite, Skiff-kompatible Modul Wave Packets ist das erste Modul des Herstellers. Es handelt sich um einen digitalen Oszillator, der wahlweise im Subaudiobereich als LFO oder als Audio-Oszillator verwendet werden kann. In Anlehnung an das Time-Variant-Konzept, das man von Roland Synthesizern her kennt, kann dieser Oszillator kann über vier Stages T1 bis T4 und optionalen Sustain-Stage sowie drei Depth-Fader gesteuert werden. Die Übergänge zwischen den Stages lassen sich mit einem Glide-Regler von abrupt bis fließend einstellen. Mit dem Ablauf der Stages wird zwischen verschiedenen Frequenzen und Leveln gewechselt. Die Time-Variant-Hüllkurve kann wahlweise im Trigger- oder Gate-Modus gestartet werden und kann auch per Cycle im Loop die vier Stages durchlaufen.

Per Waveshaping lässt sich das erzeugte OSC/LFO-Signal von Sinus bis Rechteck stufenlos einstellen und über einen CV-Eingang modulieren.

Wave Packets besitzt fünf Signalausgänge für die reinen Signale der Hüllkurve und des Oszillators sowie drei daraus resultierende Signale in Bezug auf die verschiedenen Funktionen. Außerdem gibt es separate End-of-Stage- und End-of-Cycle-Ausgänge, von denen Trigger für weitere Module ausgegeben werden. Im OSC-Modus kann das Modul über einen V/Oct-Eingang chromatisch gespielt werden.

Durch die Patch-Möglichkeiten lassen sich mit dem Modul zahlreiche Anwendungen realisieren: Waveshaping OSC, LFO mit variabler Amplitude/Geschwindigkeit, flexible Percussion-Voice, Impuls-Burst-Generator, komplexere Hüllkurve usw.

Auza Audio Wave Packets soll voraussichtlich zum Sommer dieses Jahres erhältlich sein, ein Preis wurde noch nicht genannt.