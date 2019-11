Avalon 737 Channelstrip Teil des Universal Audio Plugin-Updates 9.11

Catalina Support und drei neue Plugins

Wenn es in Richtung Jahresende geht, ist bei vielen Herstellern offensichtlich Update-Zeit. Neben Steinberg und Bitwig bringt Universal Audio ebenfalls ein Update für ihr System heraus, die Software ist ab sofort in Version 9.11 erhältlich.

Avalon VT-737 Tube Channelstrip in UAD 9.11

Vier neue Plugins fügt UAD ihrem Portfolio hinzu, darunter der Avalon VT-737 Tube Channelstrip. Laut Informationen von Universal Audio ist der Avalon der meistverkaufte eigenständige Kanalzug aller Zeiten. Vor allem in Hip Hop und R&B Kreisen ist der Röhren-Preamp ein fester Bestandteil vieler Tonstudios. Als Plugin kommt er nun zum Preis von 299,- Euro in eure DAW. Er bietet einen 4-Band-Equalizer plus 32 k Air Band, Kompressor Sidechain, EQ Sidechain Filterung und vieles mehr.

Universal Audio Sonnox Oxford SuprEsser DS

Weiter geht es mit dem SuprEsser DS von Sonnox Oxford: Hiermit kann man alles zwischen 1 kHz und 20 kHz de-essen. Das Plugin folgt dabei der Dynamik des zu bearbeitendem Signal und kann auch leisere Passagen beeinflussen ohne das lautere Parts dabei verändert werden. Vor allem auf Gesang macht das natürlich Sinn. Für 226,- Euro gibt es das Plugin ab sofort im UAD-Shop.

Diezel VH4 Gitarrenverstärker-Plugin

Auch die Gitarren-Fraktion geht beim 9.11 Update nicht leer aus. Mit dem Diezel VH4 hält ein neuer Gitarrenverstärker Einzug ins UAD-Portfolio. Entwickelt wurde das Plugin von Brainworx (und ist da schon länger erhältlich), wurde nun aber zu den UAD DSP-Systemen kompatibel gemacht. Basierend auf Impulsantworten bietet das Plugin 120 Aufnahmeketten. Vier unterschiedliche Kanäle (Clean, Crunch, Mega, Lead) stehen zur Verfügung, hinzu kommt ein FX Rack mit diversen Effekten wie Filter, Noise Gate, LoFi-Delay oder Power Soak. Den virtuellen 100 Watt Amp gibt es bei UAD für 149,- Euro.

Universal Audio Antares Auto-Tune Realtime Access

Auto-Tune gibt es schon länger für die UAD Plattform, neu ist aber die Realtime Access Version, die es derzeit kostenlos in Kombination mit einigen UA Audiointerfaces gibt. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Catalina Kompatibilität in UAD Software 9.11

Für Mac-User wichtig zu wissen: Mit dem aktuellen Update auf 9.11 stellt Universal Audio die Kompatibilität zum macOS Catalina her. Allerdings lassen viele andere Hersteller bei ihren Produkten noch darauf warten, daher ist ein Update derzeit weiterhin nicht empfehlenswert.