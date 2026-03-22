Avalon U5 - jetzt auch in Gold

Von der Firma Avalon hört man leider viel zu selten etwas – und das obwohl der Hersteller exzellentes Recording-Equipment entwickelt und baut. Doch von wirklichen Neuheiten ist weit und breit nichts zu sehen. Lediglich einige Variationen bestehender Produkte gibt es hin und wieder mal zu kaufen. So wie der neue Avalon U5 Gold.

Avalon U5 Gold

Den Preamp U5 gibt es unseres Wissens nach bereits seit über 30 Jahren, unseren Test dazu findet ihr hier. Seitdem ist er in technisch identischer Bauweise erhältlich. Daran ändern auch die beiden farblichen Varianten U5 Black sowie der ab sofort erhältliche U5 Gold nichts.

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Anscheinend ist der VT-737 Gold, den der Hersteller anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums auf den Markt gebracht hat, und Avalons Aushängeschild ist, gut bei den Kunden angekommen. Anders ist die goldene Neuauflage des U5 wohl nicht zu erklären.

Beim Avalon U5 handelt es sich um einen High-End-Preamp (Class A) für Gitarren und Instrumente. Bis zu 30 dB Verstärkung lässt sich au ihm herausholen und er bietet zusätzliche Features wie ein Hochpassfilter, Signal-LED und sechs wählbare EQ-Kurven.

Mit den Maßen 216 x 88 x 305 mm und einem Gewicht von 5 kg macht er schon ordentlich was her im Studio. Wem die neue goldene Farbvariante nicht zusagt, kann jedoch weiterhin auf die Originalversion in Silber sowie die ebenfalls bereits länger erhältliche schwarze Variante setzen.

Anschlussseitig bietet der Avalon U5 Gold einen Instrumenten/DI-Eigang (6,3 mm Klinke) und einen Speaker-/Cabinet-Eingang (6,3 mm Klinke). Hinzu gesellen sich zwei symmetrische XLR-Ausgänge, ein Thru-Ausgang (6,3 mm Klinke) und ein Kopfhörerausgang.

Der Avalon U5 Gold ist ab sofort zum Preis von 1.129,- Euro im Handel erhältlich.

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Hier einige YouTube-Videos zum U5 mit akustischer Gitarre und Bass.

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