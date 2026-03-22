ANZEIGE
ANZEIGE

Avalon U5 Gold, Vorverstärker

Avalon U5 - jetzt auch in Gold

22. März 2026
avalon u5 gold

Avalon U5 Gold, Vorverstärker

Von der Firma Avalon hört man leider viel zu selten etwas – und das obwohl der Hersteller exzellentes Recording-Equipment entwickelt und baut. Doch von wirklichen Neuheiten ist weit und breit nichts zu sehen. Lediglich einige Variationen bestehender Produkte gibt es hin und wieder mal zu kaufen. So wie der neue Avalon U5 Gold.

Avalon U5 Gold

Den Preamp U5 gibt es unseres Wissens nach bereits seit über 30 Jahren, unseren Test dazu findet ihr hier. Seitdem ist er in technisch identischer Bauweise erhältlich. Daran ändern auch die beiden farblichen Varianten U5 Black sowie der ab sofort erhältliche U5 Gold nichts.

ANZEIGE

Anscheinend ist der VT-737 Gold, den der Hersteller anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums auf den Markt gebracht hat, und Avalons Aushängeschild ist, gut bei den Kunden angekommen. Anders ist die goldene Neuauflage des U5 wohl nicht zu erklären.

Avalon U5 Gold, Vorverstärker

Beim Avalon U5 handelt es sich um einen High-End-Preamp (Class A) für Gitarren und Instrumente. Bis zu 30 dB Verstärkung lässt sich au ihm herausholen und er bietet zusätzliche Features wie ein Hochpassfilter, Signal-LED und sechs wählbare EQ-Kurven.

Avalon U5 Gold, Vorverstärker

Mit den Maßen 216 x 88 x 305 mm und einem Gewicht von 5 kg macht er schon ordentlich was her im Studio. Wem die neue goldene Farbvariante nicht zusagt, kann jedoch weiterhin auf die Originalversion in Silber sowie die ebenfalls bereits länger erhältliche schwarze Variante setzen.

Anschlussseitig bietet der Avalon U5 Gold einen Instrumenten/DI-Eigang (6,3 mm Klinke) und einen Speaker-/Cabinet-Eingang (6,3 mm Klinke). Hinzu gesellen sich zwei symmetrische XLR-Ausgänge, ein Thru-Ausgang (6,3 mm Klinke) und ein Kopfhörerausgang.

Der Avalon U5 Gold ist ab sofort zum Preis von 1.129,- Euro im Handel erhältlich.

ANZEIGE

Hier einige YouTube-Videos zum U5 mit akustischer Gitarre und Bass.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE
Affiliate Links
Avalon U5 Gold
Avalon U5 Gold Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.129,00€ Thomann
Avalon U5 Black
Avalon U5 Black
Kundenbewertung:
(27)
1.129,00€ Thomann
Avalon U5
Avalon U5
Kundenbewertung:
(49)
1.129,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Avalon U5 Gold
Avalon U5 Gold Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
1.129,00€ Thomann
Avalon U5 Black
Avalon U5 Black
Kundenbewertung:
(27)
1.129,00€ Thomann
Avalon U5
Avalon U5
Kundenbewertung:
(49)
1.129,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Heritage Audio LANG Silverr 47, Röhren-Vorverstärker

Test: Heritage Audio LANG Silverr 47, Röhren-Vorverstärker

09.03.2026 |3
NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

24.01.2026 |0
Test: Behringer 676, 1-Kanal Röhrenvorverstärker und FET-Kompressor

Test: Behringer 676, 1-Kanal Röhrenvorverstärker und FET-Kompressor

19.05.2025 |16
Test: ART TPS II, 2-Kanal Röhren-Mikrofonvorverstärker

Test: ART TPS II, 2-Kanal Röhren-Mikrofonvorverstärker

27.01.2025 |4
Test: SPL Pre One, Desktop-Mikrofonvorverstärker

Test: SPL Pre One, Desktop-Mikrofonvorverstärker

30.12.2024 |5
Test: Warm Audio WA-WL, aktiver Inline-Mikrofonvorverstärker

Test: Warm Audio WA-WL, aktiver Inline-Mikrofonvorverstärker

23.09.2024 |5
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X