Avantone Pro Planar The II, neuer Planar-Studiokopfhörer

Überarbeiteter Planar-Kopfhörer

Mit seinem Planar-Kopfhörer hatte Avantone Pro im Jahr 2020 für großes Aufsehen gesorgt. Jetzt folgt der Nachfolger Planar the II und dieser bringt eine Reihe kleiner Verbesserungen mit sich.

Avantone Pro Planar The II

Abgesprochen haben sich Avantone Pro und der in Berlin ansässige Hersteller HEDD wohl eher nicht, aber auch HEDD hat vor rund zwei Wochen die zweite Version seines Planar-Studiokopfhörers vorgestellt. Hier geht es zu unserer News zum HEDDphone II.

Mit Planar the II baut Avantone Pro auf dem seinem bisherigen Kopfhörer auf und verfeinert nach eigenen Aussagen den offenen, ohrumschließenden Kopfhörer noch weiter. So ist das neue Modell leichter als der Vorgänger, um noch mehr Tragekomfort zu bieten. Das neue Kabel soll noch nebengeräuschsichererer sein als beim Vorgänger und kann je nach Präferenz am linken oder rechten Kapselgehäuse angebracht werden. Außerdem ist Planar the II in einer neuen Farbe verfügbar: Creme.

Nicht geändert haben sich seine Klangeigenschaften, so dass der Frequenzumfang weiterhin von 30 Hz bis 30 kHz reicht und er mit nahezu allen Kopfhörerverstärkern zum Einsatz kommen kann.

Der Klang des Planar the II soll sehr detailreich sein, was vor allem am leistungsstarken Planartreiber liegen soll. Bei dieser Technologie wirkt der Antrieb gleichmäßig auf die Membran und erzeugt so eine breite Wellenfront mit sehr geringen Verzerrungen und schnellen Transienten. Der Klang wird hierdurch natürlicher dargestellt und bietet mehr Feinheiten und eine höhere Genauigkeit als bei klassischen Spulentreibern. Beim Musikhören sollen sich so ganz neue Details offenbaren.

Neben dem „klanglichen Komfort in den Ohren“ soll der Planar-Studiokopfhörer auch einen hohen Tragekomfort bieten. Sollten die Ohrpolster durch Dauernutzung einmal abgenutzt sein, können sie mühelos ersetzt werden. Bequem ist auch die Möglichkeit, das Kabel ganz nach den eigenen Vorlieben links oder rechts an den Kopfhörer zu führen. In Verbindung mit der leichten Bauweise soll der Planar the II auch bestens für lange Hör-Sessions geeignet sein, ob im Tonstudio oder im Wohnzimmer.

Der Avantone Pro Planar the II wird in Deutschland, Österreich und Schweiz durch Audiowerk vertrieben und ist ab sofort in den Farben Rot, Schwarz und Creme verfügbar. Eine Stofftragetasche gehört zum Lieferumfang. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 499,- Euro.