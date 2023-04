Baby Audio BA-1, Synthesizer-Plug-in nach Yamaha CS01

Mini-Synth mit Erweiterungen

Baby Audio ist bislang nur durch Effekt-Plug-ins in Erscheinung getreten, doch nur wird mit dem BA-1 das erste virtuelle Instrument veröffentlicht. Unübersehbar hat man sich dafür den kleinen Analogsynthesizer CS01 von Yamaha zum Vorbild genommen.

Bei „Yamaha CS“ kommen einen zuerst die großen polyphonen Synthesizer CS50 bis CS80 sowie die monophonen, aber ebenfalls recht voluminösen Synthesizer CS5 bis CS30 in den Sinn. Der Mini-Synth CS01 wird oft außen vor gelassen. Seine „Größe“, die limitierten Funktionen und die fehlende Möglichkeit der externen Ansteuerung verwehrten ihm eine vergleichbare Anerkennung.

Das Plug-in BA-1 ist dann auch keine akribische Emulation des Vorbildes. Der Entwickler beschreibt es als eine Weiterentwicklung. Der eigentliche Signalpfad wurde zwar akkurat nachgebildet, doch um eine Reihe von Funktionen ergänzt.

Der BA-1 ist polyphon und hat im Vergleich zum Vorbild einen zweiten Oszillator bekommen, dessen Pitch-Fader zwischen „fine“- und quantisiertem „oct“-Modus gewechselt werden kann. Dazu kommt ein interner Sinus-Oszillator, der im Bereich von +/- einer Oktave den Oszillator 1 frequenzmoduliert.

Neben der Ausstattung mit einem 24 dB Tiefpassfilter, das als Ergänzung eine Key Follow-Funktionen für chromatisches Spielen der selbstsozillierenden Resonanz erhalten hat, und einer ADSR-Hüllkurve für VCF und VCA, die zum Host-Tempo synchronisiert werden kann, gibt es mehrere zusätzliche Features.

Der synchronisierbare Sinus-LFO moduliert VCF und OSC1. Mit einem Sidechain-Eingang kann ein dynamischer bzw. rhythmischer Ducking-Effekt erzielt werden. Diese Sektion kann vor die Effekte oder an das Ende der Signalkette gesetzt werden.

An Effekten sind Tone mit zwei Shelf-Filtern, Drive mit zwei Modi, ein synchronisierbares Delay, Reverb und On/Off-Chorus vorhanden, die alle im Stil der Zeit gehalten und dem Klang des Originals angepasst sind. Bei Drive emuliert ein Modus eine Circuit Bend-Modifikation des CS01.

Mit dem Battery-Regler kann ein sinkender Ladezustand der Batterien simuliert werden. Beim CS01 kam es dabei zu Detunings, Artefakten und Verzerrungen. Weiterhin kann der Lautsprecher des Originals inklusive Abnahme über ein dynamisches Mikro aktiviert werden.

Das Plug-in verfügt über einen Zufallsgenerator für Presets. Die Funktion arbeitet mit einem intelligenten Algorithmus, so dass die Ergebnisse stets musikalisch nutzbar sein sollen. Außerdem ist BA-1 mit einer Library von über 500 Presets ausgestattet.

Das Plug-in-Fenster lässt soich in der Größe anpassen und es gibt vier wählbare Farben. EIn Display zeigt nicht nur das Ausgangssignal, sondern auch bei Veränderung die Werte der Parameter an.

Baby Audio BA-1 ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX (MacOS ab 10.7 inkl. M1-Support sowie Windows ab Win7) verfügbar. Eine iOS-Version ist in Arbeit. Das Plug-in kostet zur Einführung 49,- US-Dollar, der reguläre Preis beträgt 99,- US-Dollar.