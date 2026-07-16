Baby Audio SubCulture: Die neue Benchmark für Bässe

Der kalifornische Audio-Spezialist Baby Audio hat mit Baby Audio SubCulture ein Bass-Enhancer-Plugin für maximalen Tiefbass veröffentlicht. Es nutzt eine fortschrittliche Pitch-Tracking-Technologie, um Subharmonics zu erzeugen, die perfekt auf jedes monophone Signal abgestimmt sind und will so Konflikte im Subbass-Bereich vermeiden.

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Baby Audio SubCulture: Alles ist anders

Während andere Bass-Enhancer lediglich statische Frequenzanhebungen oder rudimentäres Pitch-Shifting bieten, basiert SubCulture auf einer voll adaptiven Architektur. Die gesamte Signalkette richtet sich nach der Tonhöhe des Eingangssignals aus und sorgt so für einen sauberen und extrem tiefen Bassbereich. Dabei kombiniert das Plugin gleich drei Engines:

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Sub Layer fügt eine tonhöhengenaue und umfassend anpassbare subharmonische Ebene des Eingangssignals hinzu – bis zu zwei Oktaven unter oder über dem Original.

fügt eine tonhöhengenaue und umfassend anpassbare subharmonische Ebene des Eingangssignals hinzu – bis zu zwei Oktaven unter oder über dem Original. Root Boost ist ein tonhöhenfolgender EQ-Prozess, der der Grundfrequenz des Basses folgt, um den für jede Note entscheidenden Frequenzbereich hervorzuheben.

ist ein tonhöhenfolgender EQ-Prozess, der der Grundfrequenz des Basses folgt, um den für jede Note entscheidenden Frequenzbereich hervorzuheben. Resonance ist ein abgestimmtes paralleles Filternetzwerk, das auf einem klassischen analogen Design basiert; es verleiht dem Signal Wärme und Obertöne und betont gleichzeitig die erkannte Tonhöhe.

Sobald die drei Engines zur Bassoptimierung eingestellt sind, kann man die analog modellierten Sättigungs- und Kompressionseffekte nutzen, um Obertöne, Punch und klanglichen Zusammenhalt (Glue) hinzuzufügen. Abschließend lassen sich im Mix-Bereich die Frequenzverteilung im Tieftonbereich ausbalancieren sowie ein globaler Hochpassfilter und eine Mono-Summierung für den Bass anwenden.

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Baby Audio SubCulture ist nicht nur für Bässe geeignet

Obwohl SubCulture speziell für subharmonische Klänge entwickelt wurde, funktioniert es über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. So lassen sich damit durch das Hinzufügen von einer Suboktave oder einer Quinte auch Vocals in den Vordergrund rücken, mit den drei Pitch-Tracking-Engines Synth- und Gitarren-Leads erzeugen oder selbstoszillierende Effekte für Drums oder Synthesizer basteln.

Baby Audio SubCulture ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX (64-bit) erhältlich und läuft auf dem Mac (ab macOS 10.13) und auf Windows-PCs (ab Windows 10). Das Plugin wird aktuell zu einem Einführungspreis von 77 Euro statt des späteren Normalpreises von 129 Euro angeboten. Weitere Infos und Klangbeispiele zu Baby Audio SubCulture gibt es auf der Produktseite von Baby Audio.