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Baby Audio SubCulture, Bass Enhancer Plugin

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Baby Audio SubCulture: Die neue Benchmark für Bässe

16. Juli 2026
Baby Audio SubCulture

Baby Audio SubCulture

Der kalifornische Audio-Spezialist Baby Audio hat mit Baby Audio SubCulture ein Bass-Enhancer-Plugin für maximalen Tiefbass veröffentlicht. Es nutzt eine fortschrittliche Pitch-Tracking-Technologie, um Subharmonics zu erzeugen, die perfekt auf jedes monophone Signal abgestimmt sind und will so Konflikte im Subbass-Bereich vermeiden.

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Baby Audio SubCulture: Alles ist anders

Während andere Bass-Enhancer lediglich statische Frequenzanhebungen oder rudimentäres Pitch-Shifting bieten, basiert SubCulture auf einer voll adaptiven Architektur. Die gesamte Signalkette richtet sich nach der Tonhöhe des Eingangssignals aus und sorgt so für einen sauberen und extrem tiefen Bassbereich. Dabei kombiniert das Plugin gleich drei Engines:

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  • Sub Layer fügt eine tonhöhengenaue und umfassend anpassbare subharmonische Ebene des Eingangssignals hinzu – bis zu zwei Oktaven unter oder über dem Original.
  • Root Boost ist ein tonhöhenfolgender EQ-Prozess, der der Grundfrequenz des Basses folgt, um den für jede Note entscheidenden Frequenzbereich hervorzuheben.
  • Resonance ist ein abgestimmtes paralleles Filternetzwerk, das auf einem klassischen analogen Design basiert; es verleiht dem Signal Wärme und Obertöne und betont gleichzeitig die erkannte Tonhöhe.

Sobald die drei Engines zur Bassoptimierung eingestellt sind, kann man die analog modellierten Sättigungs- und Kompressionseffekte nutzen, um Obertöne, Punch und klanglichen Zusammenhalt (Glue) hinzuzufügen. Abschließend lassen sich im Mix-Bereich die Frequenzverteilung im Tieftonbereich ausbalancieren sowie ein globaler Hochpassfilter und eine Mono-Summierung für den Bass anwenden.

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Baby Audio SubCulture ist nicht nur für Bässe geeignet

Obwohl SubCulture speziell für subharmonische Klänge entwickelt wurde, funktioniert es über das gesamte Frequenzspektrum hinweg. So lassen sich damit durch das Hinzufügen von einer Suboktave oder einer Quinte auch Vocals in den Vordergrund rücken, mit den drei Pitch-Tracking-Engines Synth- und Gitarren-Leads erzeugen oder selbstoszillierende Effekte für Drums oder Synthesizer basteln.

Baby Audio SubCulture ist in den Formaten VST, VST3, AU und AAX (64-bit) erhältlich und läuft auf dem Mac (ab macOS 10.13) und auf Windows-PCs (ab Windows 10). Das Plugin wird aktuell zu einem Einführungspreis von 77 Euro statt des späteren Normalpreises von 129 Euro angeboten. Weitere Infos und Klangbeispiele zu Baby Audio SubCulture gibt es auf der Produktseite von Baby Audio.

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Preis

  • 77 Euro (Einführungspreis), später 129 Euro
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Über den Autor
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m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Meiner Ansicht nach ein sehr interessantes Plugin! Ist doch der Bassbereich der, der am schwierigsten zu händeln ist. Allerdings sehe ich dieses Plugin bei Leuten, die bei der Produktion schon überdurchschnittlich fortschrittlich sind. Unabhängig davon ob Hobby oder (angeblicher) Profi. Alle anderen sollten erst mal lernen Musik zu machen, als wie den Bass zu definieren. Natürlich stellt sich auch die Frage, wo man es einsetzt, sprich: Welche Spuren, oder/und beim Mastering. Mal abgesehen davon, ist die Bassdefinition wiederum eine Geschmackssache. Bestes Beispiel aus den 80ern: Dead or Alive. Ich dachte erst was für eine schlechte Qualität auf YouTube, bis ich in einer Doku erfahren durfte, dass dies absichtlich so gemacht wurde. Ergebnis: Mit diesem Wissen klingt es geil! Man merkt also, alles nicht so selbstverständlich mit dem Bass: So nach dem Song: „Türlich Türlich sicher dicker“….(ein Song über den Bass).

    2. Mehr anzeigen
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