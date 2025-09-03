Baby Audio Tekno, Drum-Synthesizer Plug-in

Humanisierte Analog-Drums

Baby Audio Tekno ist ein Plug-in für Drums und Percussion, das gänzlich auf Samples verzichtet und stattdessen auf seine 18 Soundengines setzt. Tekno lehnt sich zwar an klassische Drum-Maschinen an, emuliert jedoch keine spezifischen Vorbilder. Und nein, hier ist nicht alles Techno.

ANZEIGE

Baby Audio Tekno

Tekon ist ein reiner Drum-Synthesizer. Das Plug-in kommt ohne eigenen Sequenzer aus und wird über MIDI-Spuren aus einer DAW oder von einem Hardware-Sequencer aus angetriggert. Außerdem lassen sich die Sounds per Drag&Drop als Samples exportieren, um sie in einem Sampler nutzen zu können.

Das Drumkit besteht aus 18 Sounds, die jeweils eine eigne Engine besitzen. Für Kick, Snare und Hihat gibt es sogar jeweils unterschiedliche Soundmodelle. Dazu kommen Toms, Clap, Rim, Cymbal und andere Analog-Percussion.

Jeder Sound kann über fünf Fader editiert werden. Für tiefere Eingriffe, inklusive Filter, gibt es das sogenannte Calibration Panel. Zusätzlich sind pro Drum eigene Effekte und Dynamics vorhanden, die auf den jeweiligen Sound zugeschnitten sind. Dazu gibt es ein globales Reverb als Send-Effekt pro Drum. Außerdem ist ein Sidechain-Kompressor pro Sound einstellbar, der passenderweise durch ein Entchen repräsentiert wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit einer Random-Funktion lassen sich neue Sounds, ganze Kits oder Effekteinstellungen per Zufall generieren. Mit der Humanize-Funktion werden die Parameter der Soundengines zufällige Variationen hinzugefügt, die Ungenauigkeiten von analogen Schaltungen emulieren und den Klang lebendiger gestalten.

Das Plug-in verfügt über einen internen Mixer mit Mute- und Solo-Funktionen. Für externes Mischen können die Sound auf 16 Ausgangsbusse geroutet werden. Dabei lassen sich mehrere Drums frei gruppieren.

Baby Audio Tekno ist in den Formaten VST, VST3, AU, CLAP, AAX (64-bit) für macOS und Windows verfügbar. Das Plug-in kostet bis zum 4. September 2025 zur Einführung 79,- Euro, danach 127,- Euro.