ANZEIGE
ANZEIGE

Baby Audio Tekno, Drum-Synthesizer Plug-in

Humanisierte Analog-Drums

3. September 2025

Baby Audio Tekno Drum-Synthesizer Plug-in am

Baby Audio Tekno ist ein Plug-in für Drums und Percussion, das gänzlich auf Samples verzichtet und stattdessen auf seine 18 Soundengines setzt. Tekno lehnt sich zwar an klassische Drum-Maschinen an, emuliert jedoch keine spezifischen Vorbilder. Und nein, hier ist nicht alles Techno.

ANZEIGE

Baby Audio Tekno

Tekon ist ein reiner Drum-Synthesizer. Das Plug-in kommt ohne eigenen Sequenzer aus und wird über MIDI-Spuren aus einer DAW oder von einem Hardware-Sequencer aus angetriggert. Außerdem lassen sich die Sounds per Drag&Drop als Samples exportieren, um sie in einem Sampler nutzen zu können.

Das Drumkit besteht aus 18 Sounds, die jeweils eine eigne Engine besitzen. Für Kick, Snare und Hihat gibt es sogar jeweils unterschiedliche Soundmodelle. Dazu kommen Toms, Clap, Rim, Cymbal und andere Analog-Percussion.

Jeder Sound kann über fünf Fader editiert werden. Für tiefere Eingriffe, inklusive Filter, gibt es das sogenannte Calibration Panel. Zusätzlich sind pro Drum eigene Effekte und Dynamics vorhanden, die auf den jeweiligen Sound zugeschnitten sind. Dazu gibt es ein globales Reverb als Send-Effekt pro Drum. Außerdem ist ein Sidechain-Kompressor pro Sound einstellbar, der passenderweise durch ein Entchen repräsentiert wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit einer Random-Funktion lassen sich neue Sounds, ganze Kits oder Effekteinstellungen per Zufall generieren. Mit der Humanize-Funktion werden die Parameter der Soundengines zufällige Variationen hinzugefügt, die Ungenauigkeiten von analogen Schaltungen emulieren und den Klang lebendiger gestalten.

Das Plug-in verfügt über einen internen Mixer mit Mute- und Solo-Funktionen. Für externes Mischen können die Sound auf 16 Ausgangsbusse geroutet werden. Dabei lassen sich mehrere Drums frei gruppieren.

Baby Audio Tekno ist in den Formaten VST, VST3, AU, CLAP, AAX (64-bit) für macOS und Windows verfügbar. Das Plug-in kostet bis zum 4. September 2025 zur Einführung 79,- Euro, danach 127,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
UVI Percussion Factory 2, Drum-Groove Plug-in

UVI Percussion Factory 2, Drum-Groove Plug-in

09.07.2025 |0
Cherry Audio KR-55C, Drum-Machine Plug-in

Cherry Audio KR-55C, Drum-Machine Plug-in

11.03.2025 |10
Test: Hunt Instruments Pulsar 23 BD, Bass-Drum Plug-in

Test: Hunt Instruments Pulsar 23 BD, Bass-Drum Plug-in

20.06.2025 |20
Test: Aly James Lab Syncussion SY-4X, Drum-Synthesizer Plug-in

Test: Aly James Lab Syncussion SY-4X, Drum-Synthesizer Plug-in

17.01.2025 |11
Iconic Instruments Levine’s Machines – Drum Machine, Plugin

Iconic Instruments Levine’s Machines – Drum Machine, Plugin

25.03.2025 |3
Test: D16 Group Nithonat 2, Drummachine-Plug-in

Test: D16 Group Nithonat 2, Drummachine-Plug-in

21.06.2024 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X