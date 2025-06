AMAZONA brachte mich zu Dolby Atmos und Trevor Horn

In den 1980er-Jahren begann AMAZONA-Kollege TobyFB (Torsten Bäumer) seine musikalische Laufbahn in einer Hip-Hop-Crew – mit einem Vermona DRM. Damals hätte er sich nicht einmal träumen lassen, eines Tages mit Dolby Atmos zu produzieren oder Trevor Horn zum Interview bitten zu dürfen. Heute steht er uns in den Backstage Stories Rede und Antwort.

In unserer neuen Reihe möchten wir euch die Leute vorstellen, die als Redakteure und Autoren dafür sorgen, dass der AMAZONA-Community der Gesprächsstoff nicht ausgeht.

Der Kommunikationselektroniker und Musiker mit einer Vorliebe für Punk, Prog-Rock, Gothic und britischen Gitarren- und Synth-Pop plant heute unter anderem Tourneen für Bands, Konzertveranstalter, Orchester und Ensembles.

Einst als fleißiger AMAZONA-Leser im AHU-Interview, wurde TobyFB Autor bei AMAZONA und ist auf keine Redaktion festgelegt. Er schreibt, testet und interviewt sich quer durch alle Bereiche.

Sonja:

Wie und wann bist du ein Teil des AMAZONA-Teams geworden?

TobyFB:

Das war etwa 2014 oder 2015. Ich habe im Internet Informationen darüber gesucht, woher ich eine neue PSU für die LinnDrum bekommen kann. Witzigerweise tauchte da AMAZONA.de auf. Also habe ich mir die Seite angesehen und habe mich auch direkt angemeldet. Irgendwann bekam ich dann eine E-Mail mit der Bitte, dass ich doch mal Peter Grandl anrufen soll. Und so bin dann 2015 Autor geworden.

Backstage Stories: Von der Elektronik zur elektronischen Musik

Sonja:

Magst du uns etwas über deine musikalische Entwicklung erzählen?

TobyFB:

Da gibt es zwei Wege, die ich eingeschlagen habe. Schon seit der Kindheit habe ich mich sehr für Elektronik und was man damit machen kann interessiert. Eisenbahnen fand ich klasse. Noch besser war aber zu erkennen, was mit Elektronik alles steuern und regeln kann. Musikalisch habe ich dann etwa 1987 mit einem Vermona DRM und Tiracon 6V in einer Hip-Hop Crew-angefangen. So richtig ging dann aber erst 1991 los, als ich mir eine Korg M1 zugelegt habe.

Parallel dazu habe ich bei Siemens eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker und Techniker gemacht. Im Bereich RF-Messtechnik, NF und HF. Während dieser Zeit habe ich mich in diversen Tonstudios, Fernseh- und Rundfunkanstalten herumgetrieben. Sowohl in öffentlich-rechtlichen als auch in privaten Anstalten. Hier habe ich alles gemacht, was so anfiel: Neubau, Inbetriebnahme, Revision und Außerbetriebnahme. Unter anderem beispielsweise das Funkhaus Nalepastraße. Außerdem war ich sowohl im Inland als auch im Ausland auf Montage.

Nach dem Abschluss der Siemens Technikerschule hatte ich die Idee, mich für die Tontechnik-Ausbildung an der damaligen SRT in Nürnberg zu bewerben. Nachdem ich das Auswahlverfahren beim ÖR geschafft und ein Praktikum absolviert hatte, bestand ich dann auch den Aufnahmetest der SRT. Letztlich habe ich mich dann aber doch entschieden, weiter Montage zu machen und mich nicht mit Goldohren in den Studios zu ärgern und mich mit netten Tonmeistern und Ingenieuren auszutauschen. Zumal es eine spannende Zeit war, denn die Klassikstudios haben teilweise oder komplett digital produziert und anderswo sah man ADAT, AMPEX, Studer und Ähnliches.

Außerdem lernt man auch Leute wie Karen aus dem damaligen SSL-Support-Team kennen, die alle SSL- Konsolen in- und auswendig kennt.

Ich habe da unbewusst und bewusst viel mitgenommen und gelernt, was heute noch hilft, meine musikalischen Ideen umzusetzen.

Musikalisch bin ich sicher ein Kind der Achtziger: Punk, Prog-Rock, Gothic und britischer Gitarren- und Synth-Pop. Was mich auch stark beeinflusst hat, ist die britische DIY-Bewegung. Auf der anderen Seite auch UK-Trance, Break Beat, Jungle, Drum and Bass. Ich habe daraus meine eigene Musik und meinen Stil kreiert.

Sonja:

Dementsprechend finden wir dich in welchem Bereich bei AMAZONA?

TobyFB:

Das ist nun eine Glaubensfrage. Die Tests, sei es vom Roland JDxi, dem Oberkorn und wie sie alle heißen, haben mir alle Spaß gemacht. Oder auch ein Behringer DM6. Das Vorseriengerät hatte den Transport nicht überstanden und in einer Videokonferenz mit Pete Sadler haben wir das kleine Problem gefixt.

Die Interviews sind natürlich auch Momente, an die man sich immer gerne erinnert – sei es nun Kebu, Dorit Chrysler oder Panic Girl. Und Trevor Horn natürlich auch.

Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wohl bei Keys, People und ab und an Beats. Aber davon ab, ich bin ein Freund von Job-Rotation im Team. 😉

Musik als ein lebensfüllendes Hobby: Produzieren mit Dolby Atmos

Sonja:

Hobby, semi-professionell oder professionell – wie können wir uns deine Aktivitäten im Bereich Musik vorstellen?

TobyFB:

Grundsätzlich habe ich einen klassischen „Nine-to-Five“-Job mit Reisetätigkeit und kümmere mich um Gefahrstoffe, Gefahrgut und IT in der pharmazeutischen Logistik. Nebenher und mit demselben professionellen Anspruch plane ich mittlerweile für Bands, Konzertveranstalter, Orchester und Ensembles die logistische Seite von Tourneen. Das hat sich so ergeben. Und ist auch ziemlich spannend. Man muss mit verschiedensten Firmen, Organisationen und Behörden zusammenarbeiten.

Man sollte wissen, dass ein Klassikorchester anders tourt als eine Rockband. Tetris spielen, Differentialrechnung und Excel sind meine Freunde. Wenn man dann noch sagen kann, wo der nächste Reparatur-Service für Synths und Elektronik beheimatet ist oder IT- und Mac-Probleme lösen kann, perfekt. Man sollte auch ein Händchen für sensible Menschen haben. Ich freu mich immer, wenn ich nicht verreisen muss, weil irgendetwas nicht funktioniert hat. Dann habe ich wesentlich mehr Zeit zum Klangschrauben und Produzieren.

Musikalisch habe ich mein Hauptprojekt TOB-Y-BOT. Das läuft nun schon auch über ein Jahrzehnt und funktioniert für mich gut. Ich hatte Angebote über Indie- und Major-Label zu releasen, habe aber festgestellt, dass es nicht so zu meinem Lebensentwurf passt. Also release ich meine Musik selbst unter Umgehung der üblichen Aggregatoren. Das ist aber nichts, was ich jedem empfehlen möchte. Bei den Vergütungsätzen von Spotify ist noch viel Luft nach oben.

Damit das funktioniert, arbeite ich nebenher für Agenturen und Filmproduktionen und mache hier zum Beispiel Hintergrundmusik oder Ambience-Musik. Da hat mich eigentlich unser Chefredakteur Peter drauf gebracht, als wir für Turmschatten szenische Vertonungen anfertigten.

Und Freunde und Kollegen meinen auch, dass ich eine Hand dafür habe. Das ist eine andere Herangehensweise und die macht viel Spaß. Das sind dann halt Auftragsproduktionen für die Industrie. Hier ist die Herausforderung weniger die musikalische Seite. Termindruck und Videokonferenzen mit Agenturen, den Marketing-Abteilungen und Entscheidern der Firmen muss schon mögen. Allerdings hat man hier auch die Möglichkeit, neue Sachen wie die Produktion in Dolby Atmos zu probieren.

Was nicht mehr mache, ist Ghostwriting und Producing für DJ/DJanes. Das ist recht zeitintensiv und das lustige „Welche Tonart-Hat-Das-WAV-Audio-Rate-Spiel“ und „Welche Projektfrequenz nehmen wir denn?“, macht mir keinen Spaß mehr.

Das Centerpiece meines Setups ist das Allen & Heath ZED 436

Sonja:

Wie sieht dein Setup aus?

TobyFB:

Mein Centerpiece ist immer noch das Mischpult, in diesem Falle bin ich vor zwei Jahren von einem Allen & Heath ZED 436 auf ein TASCAM DM 4800 im Vollausbau gewechselt, wovon ich zwei aus einem Schlagerstudio erwerben konnte. Das Pult ist flexibel und komplex. Und hat genügend Kanäle, wenn es „All in“ geht. Für kleinere Sachen nehme ich immer gerne das SSL Big Six. Ein kleines, richtig gutes Pult.

Ich versuche, nicht so viel Geld in Vintage-Synthesizer zu stecken, Wartung und Pflege nehmen doch viel Zeit in Anspruch. Also beschränkt sich mein Vintage-Setup auf eine LinnDrum , Korg Polysix, Roland Juno-106, Oberheim Matrix 1000, Roland D-50, Yamaha DX7, Korg M1 und ein Rhodes MK2 Seventy Three.

Aktuelle Synths sind das Roland SE-02, Roland System 8, Sequential Pro Rev2-16, Sequential Pro3 und Sequential Take5. Moog Grandmother. Unterstützt von Nord Drum 3P, Roland TR8, TR8s, TR6s und Akai MPC Live II und einer Akai Force. Sowie zahlreich Aira und Roland Mini Synths. Dazu kommen dann noch diverse Sequencer.

Live ist es dann kompakter, da muss reichen, was zwei Roland MX-1 an Kanälen bieten.

Und meine Behringer Modular-Ecke mit zwei ARP 2600, System 100, Moog Mother 32. Aber die Aufzählung ist unvollständig.

Bei Interfaces schwöre ich auf MOTU, RME, den Blokas MIDIHUB und Iconnectivity.

Wichtig sind in meinem Setup aber auch die Hardware-Effekte, von Reverb bis Dynamik. Sowohl klassische Reverbs und Effekte aus den Achtzigern als auch neue Geräte oder Plug-ins. Mein Tipp ist hier der QRS Reverb von Apple.

In der Regel mische ich „Out of the box“, wenn es die Zeitleiste und das Projekt hergibt.

Ansonsten ist Logic für mich eine komfortable MIDI- und Audio-„Bandmaschine“. Gleichwohl finde ich es klasse, dass ich remote via iPad mein Tascam Pult und Logic remote steuern kann. Meine Master-Kette ist unspektakulär.

Ich achte eher darauf, dass ich bei der Aufnahme alles richtig mache und die bearbeiteten Audiospuren sinnig auf 2 Spuren heruntermische. Was ich aber generell mache, ist, die bearbeiteten und die unbearbeiteten Dry/Wet-Audiospuren immer separat zu sichern. Da hier ohnehin immer zwei Macs laufen ist das kein Thema.

Es hat den Vorteil, dass ich in Verbindung mit der Automation vom Tascam DM 4800 immer wieder bei Null mit einem bereits aufgenommenen Titel starten kann. Man muss einfach Logic starten und das Tascam hat nach einer kurzen Denkpause alles wieder parat.

Neuerdings habe ich auch eine Fostex E-16 mit 4030 Synchronizer und 4035 Remote. Es war eine totale Schnapsidee, sich so etwas zu kaufen. Die Kosten für das Bandmaterial, den Aufwand für das Einmessen auf den Referenzpegel und das Putzen der Köpfe sollte man immer im Auge behalten.

Aber es ist ein anderes Arbeiten, als die Spuren in die DAW zu geben. Und klanglich passt das sehr gut. Allerdings hatte ich nicht auf dem Schirm, dass typischerweise die DAW hier auch mitspielt und MIDI- und SMPTE-Steuerung nicht die besten Freunde sind. Das Tascam DM 4800 braucht ein Kabel und eine Änderung der Einstellung und schon ist alles fertig. Logic zum Gleichtakt zu bringen, ist dann noch mal etwas anderes.

Sonja:

Welche drei Instrumente/Geräte würdest du auf eine einsame Insel (mit Stromversorgung) mitnehmen?

TobyFB:

Das Rhodes MK II mit dem Roland JC-40, ein iPad und das Roland System-8, damit kann man schon gut Inselmusik am Strand machen.

Sonja:

Welches Instrument/Gerät hättest du unheimlich gerne?

TobyFB:

Da muss ich nicht lange überlegen, der ARP 1601 steht auf der Liste. Mehr Perfomance mit einem Sequencer geht nicht: “Always note the sequencer, this one never let us down.”

Sonja:

Erzählst du uns etwas über das Erlebnis, das dich in deinem Leben als Musiker am meisten beeindruckt hat?

TobyFB:

Oh, da gibt es einige. Das würde aber definitiv den Rahmen sprengen. Was ich definitiv erwähnen muss, sind die Interviews mit Trevor Horn, Susanne Freytag und Claudia Brücken.

Klasse Musiker und tolle Menschen begeistern mich immer. Wir haben die Interviews so gnadenlos zeitlich überzogen, dass der AR-Manager sehr intensiv mit dem Zaunpfahl winkte. Mit Trevor Horn über die Produktion in den Achtzigern und über den perfekten Bass-Chorus zu reden, vergisst man nicht.

Sonja:

Wie hat deine Arbeit für AMAZONA dein Leben als Musiker beeinflusst?

TobyFB:

Ich musste erst einmal lernen, mich zu strukturieren und auf den Punkt zu kommen. Oft habe ich das Ergebnis und den Weg dahin klar im Kopf, musste aber lernen, das auch so zu kommunizieren. Und bei Musik ist das genauso. Da hilft dann der Erfahrungsaustausch mit anderen Autoren und das Feedback von Redakteuren weiter.

Sonja:

Was würdest du den Lesern und Leserinnen von AMAZONA gerne sagen?

TobyFB:

Sonja, du hast neulich im Interview mit Petra Husemann-Renner zwei Sätze notiert:

1. „Tue niemals etwas, um der Karriere willen.“

2. „Folge immer deinem Herzen und lass dich nicht unterbuttern!“

Und … „Know your Gear!“

Diese Sätze würde ich unseren Lesern und Leserinnen von AMAZONA gerne mit auf den Weg geben.

Vielen Dank an TobyFB für das Interview.