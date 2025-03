AMAZONA-Autor Gereon über Worship, Producing und Community

Musikproduzent Gereon Gwosdek aus der Redaktion Community ist noch ganz frisch bei uns im Team, doch nicht nur die Fresh News sind sein Territorium.

Wir bei AMAZONA lieben es, Musik zu machen und uns darüber auszutauschen. Mit Testberichten, Workshops, Features und Interviews versorgen wir alle Musikliebhaber mit Informationen zu ihrem Lieblingsthema. Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter den Artikeln unseres Online-Musikermagazins? In unserer neuen Reihe möchten wir euch die Leute vorstellen, die als Redakteure und Autoren dafür sorgen, dass der AMAZONA-Community der Gesprächsstoff nicht ausgeht.

Heute habe ich Gereon Gwosdek zum Interview gebeten. In den Bereichen KEYS und STAGE gibt der Musikenthusiast mit eigener Musikschule sein Wissen an die AMAZONA-Leser weiter und kümmert sich bei uns darum, dass wir regelmäßig im Bereich Community mit den freshesten News versorgt werden.

Trotz kindlicher Unlust im Hinblick auf den Klavierunterricht bewies Gereon ein unheimliches Durchhaltevermögen und die Liebe auf den zweiten Blick wurden dann zur ganz großen Liebe.

Sonja:

Wie und wann bist du ein Teil des AMAZONA-Teams geworden?

Gereon:

Ich bin tatsächlich noch halbwegs neu bei AMAZONA. Im Mai 2024 kam ich über Markus Galla zu STAGE, fing dort an, meine ersten Beiträge über DMX-Interfaces und Lautsprecher zu schreiben und wuchs nach und nach in diese Arbeit rein. Später kam dann noch die KEYS hinzu und seit dem 1. Februar 2025 leite ich zusätzlich die Fresh News Redaktion.

Gereon Gwosdek: von der musikalischen Früherziehung zur eigenen Musikschule

Sonja:

Magst du uns etwas über deine musikalische Entwicklung erzählen?

Gereon:

Musik wurde mir quasi mit in die Wiege gelegt. Nach einigen Jahren der musikalischen Früherziehung in der städtischen Musikschule meiner Heimatstadt, habe ich mit 5 Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen. Die Begeisterung für das Instrument ist leider viel zu schnell abgeflacht und Woche für Woche ging ich elf Jahre lang mit wenig oder sogar gänzlich ohne Lust zum Unterricht.

Über die Jugendfreizeit einer Kirchengemeinde im Sommer 2012 wurde das Feuer dann wieder neu entfacht, als ich feststellte, dass man am Klavier auch Lieder mit Akkorden begleiten kann. Das Spielen und Improvisieren mit Akkorden war bis dahin für mich völliges Neuland. Es dauerte dann nicht lange, bis ich in der Jugend-Band der Gemeinde spielte, um wöchentliche Jugendgottesdienste zu begleiten.

Damit wuchs nicht nur die Begeisterung für die Musik, sondern auch für die Tontechnik. Erste kleine Recordings wurden gemacht und schließlich wurde auch mein akustisches Klavier durch ein Nord Stage 2 EX ersetzt, um das Ganze auf ein neues Level zu heben. Nach dem Abitur habe ich Musikproduktion studiert und nebenbei angefangen, Klavier an einer Musikschule zu unterrichten.

Mittlerweile betreibe ich mit 3 Freunden die Musikschule Pott-Harmonie in Castrop-Rauxel, um dort andere für die Musik und konkret auch für das Klavierspielen zu begeistern. Über die Arbeit in meiner Kirchengemeinde, in die ich maßgeblich über die Musik hineingewachsen bin, habe ich mich in vielen Belangen weiterentwickeln dürfen und stelle dort nun mit einem Team regelmäßige Veranstaltungen auf die Beine, die ich musikalisch und technisch leite.

Mit einem Kreis von Musikern, die ich über diese ehrenamtliche Arbeit kennenlernen durfte, habe ich zudem das Musiker-Kollektiv „Zion Collective“ () gegründet, mit dem wir gebucht werden, um Veranstaltungen mit Worship (christliche Popularmusik) zu begleiten.

Sonja:

Dementsprechend finden wir dich in welchem Bereich bei AMAZONA?

Gereon:

Tatsächlich fing es für mich bei AMAZONA nicht mit KEYS an, sondern mit STAGE. Und das, obwohl meine Begeisterung für Ton- und Lichttechnik erst viel später entstand als für das Klavier. Derzeit schreibe ich als Autor für STAGE und KEYS und leite neuerdings die Redaktion Fresh News.

Sonja:

Hobby, semi-professionell oder professionell – wie können wir uns deine Aktivitäten im Bereich Musik vorstellen?

Gereon:

Durch eine Mischung von verschiedenen Dingen, wie der Musikschule, dem Worship-Kollektiv und weiterem, würde mich irgendwo zwischen semi-professionell und professionell einordnen.

Gereon Gwosdek im Interview:

Mein Setup gibt es in zwei Ausführungen

Sonja:

Wie sieht dein Setup aus?

Gereon:

Mein Setup gibt es in zwei Ausführungen. Bei meinem kleinen Setup nutze ich mein Nord Stage 2 EX in Verbindung mit einem Pedalboard, bestehend aus den drei Strymon Effektpedalen Mobius (Modulation), Timeline (Delay) und Big Sky (Hall). In Verbindung mit dem Morningstar MC6 MIDI-Controller und einem Expressions-Pedal kann man sehr solide Sounds kreieren. Vor allem für den Bereich von Worship-Musik, die oftmals sphärisch und klanglich breit ist, ist das Setup praktisch, aber trotzdem noch recht handlich.

Das größere Setup besteht aus meinem Nord Stage 2 EX und meinem MacBook mit der Software MainStage. Gesteuert wird MainStage mit dem MIDI Fighter Twister von DJ Techtools. Dieses Setup bietet mir deutlich mehr Möglichkeiten an Sounds, vor allem wenn es um Pads und Leads geht. Wahlweise kommt noch mein Arturia Keylab 61 Essential als weiteres MIDI-Keyboard und/oder ein Synthesizer, wie der Moog Subsequent 25, hinzu. Auf meinem Rack kann ich nicht nur bequem mein MacBook abstellen, sondern habe dort auch mein Focusrite Scarlett Interface verbaut, in dem meine Sounds zusammenlaufen und auf mehreren Kanälen an das FOH geschickt werden.

Wenn es noch größer werden soll, kommt oft auch ein weiteres MacBook hinzu, das über Ableton Live den Click und Backing-Tracks und oft sogar auch das Licht über die Software Lightkey steuert. Was generell in keinem Setup fehlen darf, sind meine In-Ear-Kopfhörer von Ultimate Ears.

Sonja:

Welche drei Instrumente/Geräte würdest du auf eine einsame Insel (mit Stromversorgung) mitnehmen?

Gereon:

Das wäre auf jeden Fall mein treues Nord Stage 2 EX. Sicher auch mein MacBook und Kopfhörer.

Sonja:

Welches Instrument/Gerät hättest du unheimlich gerne?

Gereon:

Darüber nachzudenken, gefällt meinem Bankkonto nicht … Was mich aber durchaus reizt, ist ein Prophet von Sequential.

Beeindruckende Erlebnisse eines Musikers

Sonja:

Erzählst du uns etwas über das Erlebnis, das dich in deinem Leben als Musiker am meisten beeindruckt hat?

Gereon:

Gerade im christlichen Bereich, in dem ich mich bewege, finde ich es immer wieder erstaunlich, wie tief Musik Menschen berühren kann. Ein besonders eindrücklicher Moment ist für mich die Worship-Nacht, die regelmäßig in meiner Gemeinde stattfindet und die ich musikalisch und technisch begleite, zuletzt Ende Februar. Schon bei den ersten Liedern merkt man, wie sich eine besondere Atmosphäre im Raum ausbreitet. Alle singen laut mit und irgendwann klingt es so, als würde eine einzige große Stimme den Raum füllen.

Es ist faszinierend, wie Musik nicht nur Emotionen weckt, sondern einen ganzen Raum verändern kann. Besonders im Worship, wo es nicht nur um Melodie und Text geht, sondern darum, dass Gott durch die Musik spürbar wird. In solchen Momenten wird mir immer wieder bewusst, dass Musik weit über das hinausgeht, was man mit Worten ausdrücken kann.

Sonja:

Wie hat deine Arbeit für AMAZONA dein Leben als Musiker beeinflusst?

Gereon:

Ich gehe mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit durch die Welt. Gerade die Leitung der Fresh News Redaktion erfordert, dass man sich täglich über aktuelle Geschehnisse in der Musik-Welt informiert.

Sonja:

Was würdest du den Lesern und Leserinnen von AMAZONA gerne sagen?

Gereon:

Habt Spaß! Markus Galla hat es in seinem Interview gut auf den Punkt gebracht, als er sagte, dass der generelle Ton im Internet rau geworden ist. Und dass diese Art des gegenseitigen rauen und anfeindenden Umgangs auf AMAZONA nichts verloren hat, sollte gerade uns Musikern und Musikliebhabern klar sein.

Vielen lieben Dank an Gereon für dieses wundervolle Interview! Und vielleicht ist es ein wichtiger Tipp an alle Musikschüler, die sich gerade fragen, wofür sie das Ganze eigentlich machen: Durchhalten lohnt sich! Obwohl manchmal vielleicht einfach auch nur die Chemie zwischen Lehrer und Schüler nicht stimmt, denn aus der Sicht einer Musikerin muss ich sagen, dass es sich immer lohnt, ein Instrument zu lernen. Und wenn bei einem der Funke nicht überspringen will, vielleicht muss man sich dann doch nach einem anderen umschauen. So oder so, Musik ist eine Liebe, die einem so viel geben kann und Menschen verbinden kann.

Lasst uns in den Kommentaren doch gerne an euren Erfahrungen teilhaben. War es bei euch Liebe auf den ersten oder den zweiten Blick? Wolltet ihr vielleicht auch schon mal alles hinschmeißen? Und denkt ihr auch, dass Musik der eigenen Seele und der Gesellschaft als Ganzes einfach nur guttut?