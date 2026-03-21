Synthesizer, Jazz und Opern – und brennende Klaviere

Wie wird man eigentlich Autor bei AMAZONA und welchen Weg nimmt ein Musiker, der zwischen Jazz, Klassik, Elektronik und Oper pendelt? Im Gespräch erzählt Martin Andersson von seiner ungewöhnlichen musikalischen Reise, seinen Instrumenten und besonders prägenden Konzerterlebnissen. Ein Blick hinter die Kulissen eines vielseitigen Musikers, der Synthesizer genauso liebt wie akustische Instrumente.

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Martin Anderssons Weg zu AMAZONA

Wie und wann bist du ein Teil des AMAZONA-Teams geworden?

Das war vor etwas über zehn Jahren, als Peter auf Amazona.de nach Autoren suchte. Aus Leidenschaft für Synthesizer las ich damals alles, was dazu auf Amazona veröffentlicht wurde. So schickte ich aufs Geratewohl einen Testbericht über den einzigen Synthesizer, den ich damals mein Eigen nannte, den Moog MG-1. Zu meinem Erstaunen wurde der Artikel angenommen und seither schreibe ich für Amazona, wobei dies in den letzten Jahren immer mehr wurde.

Musikalischer Werdegang von Martin Andersson

Magst du uns etwas über deine musikalische Entwicklung erzählen?

Gerne, es könnte aber etwas ausschweifend werden … Weil meine Mutter professionelle Violinistin im Orchester war, wollte auch ich Geige lernen. Ich war damals vier oder fünf Jahre alt und unglaublich untalentiert für dieses Instrument, was schon nach wenigen Unterrichtsstunden klar wurde. Meiner Mutter rechne ich hoch an, dass sie mich nicht zwang weiterzumachen. Ein oder zwei Jahre später begann mein älterer Bruder mit Klavierunterricht. Ich spielte ihm nach Gehör nach, was sich für mich wie die einfachste Sache der Welt anfühlte. So ging dies eine Weile, bis mich eines Tages meine Mutter fragte, ob ich nicht auch selbst Klavierstunden nehmen wollte.

Als Kind interessierte ich mich vor allem für Jazz, zu dem ich durch meinen Vater Zugang fand, der viele Schallplatten zu Hause hörte. Vor allem der traditionelle Jazz sagte mir zu, Glenn Miller, Oscar Peterson, Dixieland, solches Zeug. Meine ersten eigenen Stücke waren denn auch vor allem Blues und Boggie Geschichten und immer auch eine Spur Pop. Am Fernsehen lief damals die wunderbare Sendung Formel Eins, die wöchentlich die Popmusik zelebrierte. Madonna, Michael Jackson, Nena, Duran Duran, Talk Talk.

Die Harmonien inspirierten mich für meine eigene Musik, wobei ich das meiste davon mittlerweile vergessen habe. Und an sowas wie Notieren oder Aufnehmen dachte ich damals schlicht nicht.

Meine Klavierlehrerin versuchte (halb verzweifelt), mir das Blattlesen beizubringen, während sie mich parallel auch bei meinen eigenen Stücken unterstützte. Als ich ihr einmal eine neue Basslinie von mir zeigte, fragte sie mich, ob ich wisse, welches Taktmaß dies sei. Ich hatte keine Ahnung: Es war ein Fünfzehner, worauf sie mir die Aufgabe gab, diesen zu üben und daraus ein Stück für den Musikwettbewerb am Gymnasium zu komponieren. Seitdem liebe ich komplexe, ungerade Rhythmen.

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Mit dreizehn begann ich, zusätzlich Saxophon zu lernen und mich für Synthesizer zu interessieren. Mit Erspartem und dank Ferienjobs konnte ich mir einen D-20 von Roland leisten, später kam das Interesse an analogen Synthesizern dazu. Matthias Beckers Buch „Synthesizer von Gestern“ kannte ich als Jugendlicher praktisch auswendig.

Nach dem Abi stellte sich die große Frage, ob ich Musik studieren sollte. Schließlich spielte ich in einigen Bands, komponierte meine Stücke (wobei ich meistens zu faul war, diese zu notieren), war ziemlich bewandert in Harmonielehre und hatte auch ein gewisses Verständnis der klassischen Musik, nicht zuletzt dank des schönen Schulchors, in dem ich mitsingen durfte. Eigentlich die besten Voraussetzungen für ein Studium. Wären da bloß nicht die Selbstzweifel. Ich hielt mich selbst für ungeeignet, Musik zu studieren, so dass ich mich nicht einmal zur Prüfung anmeldete, sondern mich für ein Studium der Agrarwissenschaften und Ökologie entschied. Die Musik wollte ich „als Hobby behalten“.

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Eine Aufnahme des Pr0jektes MODULAR SUPERSTAR (Bastian Flury: Rhodes, Programming; Martin Andersson: Moog MG-1; Ralph Hirt: Drums; Sascha Freimüller: Conga; Melina Gafner: Percussion)

Mann, war ich naiv! Denn Musik war für mich viel mehr als Hobby. Für andere mag dieser Ansatz funktionieren, mich machte es kaputt. Später versuchte ich es dann doch mit dem Musikstudium – und scheiterte an der Aufnahmeprüfung, die ich an drei Musikhochschulen parallel machte, nicht zuletzt aufgrund meines fortgeschrittenen Alters. Stattdessen begann ich Filme zu drehen und wurde Dokumentarfilmer, realisierte einige Projekte mit und über klassische Musik. Später kamen Videoinstallationen für Opern dazu und schließlich auch die Regie von Opern, womit ich über Umwege zurück zur Musik fand.

Parallel spielte ich immer in verschiedenen Bands und machte auch Theatermusik, unter anderem für das Großpuppenprojekt DUNDU. Meine aktuelle Band ist ein nordisches Jazztrio mit Klavier, Bass und Schlagzeug/Perkussion. Die Musik ist irgendwo zwischen meditativen, polyrhythmischen Grooves und komplexen Harmonien einzuordnen. Dabei soll die Musik immer zugänglich und intuitiv zu erfassen sein, ich möchte die Leute in eine Art musikalische Trance versetzen und dies ausschließlich mit akustischen Instrumenten.

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Martin Andersson: Piano, Tim Wolf: Bass, Philip Knöfel: Drums

Zusätzlich gibt es eine elektronische Band (Modular Superstar) und Soloprojekte.

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Eine Performance in Prag: die rituelle Bestattung eines alten Klaviers, das für den Sperrmüll vorgesehen war.

Dementsprechend finden wir dich in welchem Bereich bei AMAZONA?

Ich teste Synthesizer, Stage- und Digitalpianos und hier und da auch Effektgeräte. Daneben schreibe ich die Piano-Lounge Artikelreihe über akustische Klaviere und Flügel: Von der Geschichte des Klavierbaus über Portraits von Pianisten bis zu Neuentwicklungen. Zusätzlich gibt es auch einige Workshops von mir über selbstgebastelte Springreverbs, elektrifizierte Clavichorde, Jazz-Phrasierung und die musikalische Notation.

Martin Anderssons Setup

Wie sieht dein Setup aus?

Das kommt sehr auf das jeweilige Projekt an. Manchmal spiele ich nur Flügel (oder Nord Stage mit gutem Flügel-Sample), während ich bei anderen Projekten einiges an Elektronik auf die Bühne bringe. Das Hauptinstrument ist meistens der Nord Stage, da er für meine Zwecke am flexibelsten ist. Da ich vieles auf der Bühne spontan entscheide, kommt mir das intuitive Bedienkonzept sehr entgegen. Oft kombiniere ich den Nord Stage mit einem zusätzlichen Synthesizer, z. B. Minimoog oder Osmose.

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Der Großteil meiner Instrumente sind akustisch, Synthesizer sind klar in der Minderheit.

Mein Setup zu Hause respektive im Proberaum besteht aus:

– Flügel

– Klavier

– Clavichord

– Rhodes (Stage Mark 1, 73)

– Nord Stage (Classic EX 76)

– drei Moogs (Minimoog, Grandmother und MG-1)

– Expressive E Osmose Synthesizer

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– kleines Eurorack-System

– Korg Electribe 2 Drumcomputer (Synth-Version)

– Bassklarinette

– Tenorsaxophon

– Hohner Piano 36 Melodica

– zwei Gitarren (klassisch und Western)

– Oud (arabische Laute)

– keltische Harfe

– Congas

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– Wassertrommeln

– Kleinperkussion

– einige Effektpedale

– kleine PA mit Subwoofer

– Logic X, Omnisphere, Keyscape, VSL Bösendorfer 280 VC, OB-e

– Resolume (für Videoinstallationen)

Prinzipiell beschäftige ich mich mit allen Instrumenten und spielte sie alle schon an Konzerten. Meine Hauptinstrumente sind aber die Tasten und die Bassklarinette, gerne mit Effekten wie Delay und Hall. Wenn ich ein Instrument längere Zeit nicht spielte, verkaufe ich es wieder. Instrumente nur zu sammeln, ist nicht mein Ding.

Was die elektronische Seite betrifft, bewege ich mich meistens im Dreieck Moog – Osmose – Nord Stage. Sozusagen einer der ältesten Analog-Synthesizer (Minimoog) und einer der neuesten Digital-Synthis (Osmose). Den Osmose von Expressive E halte ich nebenbei bemerkt für eines der interessantesten elektronischen Instrumente der letzten Jahre, das aber einiges an Übung erfordert.

Und dazwischen der Nord Stage, der natürlich weit mehr ist als ein reiner Synthesizer, eher ein Multikeyboard mit guten Hammond-, Rhodes- und Piano-Sounds.

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Von Bach bis Pink Floyd

Welche drei Instrumente/Geräte würdest du auf eine einsame Insel (mit Stromversorgung) mitnehmen?

Oh, schwierige Frage. Auf jeden Fall wäre dies der Flügel, vorgausgesetzt, dass auf jener einsamen Insel auch ein Klavierstimmer lebt (lacht). Auch die Bassklarinette würde ich mitnehmen und sie am liebsten in einer Höhle spielen, das Spielgefühl ist mit nichts zu vergleichen. Du spürst die Vibration der Töne im ganzen Körper. Bei der Wahl des dritten Instrumentes wird’s schon schwieriger. Wenn es etwas Elektronisches sein sollte, würde ich ohne nachzudenken den Nord Stage nehmen, weil er für mich am flexibelsten ist. Ansonsten würde ich mich für ein Saiteninstrument entscheiden, eine Gitarre oder die Oud.

Zusätzlich würde ich noch eine Ausgabe von Bachs Wohltemperiertem Klavier auf die Insel schmuggeln, als Inspiration, damit es mir nicht langweilig wird.

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Welches Instrument/Gerät hättest du unheimlich gerne?

Ich bin sehr glücklich mit allem, was ich habe. Hier und da liebäugle ich mit einer Uhl X5 Orgel, da sie meiner Meinung nach die beste virtuelle Tonewheel-Orgel ist. Am liebsten als zweimanualiges Instrument mit Pedal. Auf der anderen Seite hätte ich eh nicht die Zeit, mich gebührend mit dem Orgelspiel zu beschäftigen.

Und klar wäre ein Bösendorfer 214 VC Flügel ein wunderbares Instrument, doch erstens unrealistisch und zweitens finde ich meinen Pfeiffer-Flügel fantastisch, so dass ich nicht einmal sicher bin, ob ich mich in einem Blindtest für den bekannteren (und teureren) Bösendorfer entscheiden würde.

Was ich hingegen gerne hätte, wäre eine Software, die mittels künstlicher Intelligenz Noten in gut lesbarem Layout schreibt und dabei solche Dinge wie Tonart, Taktmaß, Struktur (inklusive Wiederholungen) und Phrasierung (binär/ternär) erkennt und korrekt benennt: Man spielt über MIDI ein und der Rechner generiert ein sauberes Leadsheet nach eigenen Kriterien, die man zuvor festlegte, ohne dass man selbst noch eine Stunde lang enharmonische Verwechslungen, falsche Notenwerte oder unlogische Taktverteilungen korrigieren müsste. Aber meines Wissens ist eine solche Software weiterhin Wunschdenken.

Erzählst du uns etwas über das Erlebnis, das dich in deinem Leben als Musiker am meisten beeindruckt hat?

Am meisten beeindruckt? Gute Frage. Natürlich gab es besondere Konzerte, die ich nie vergessen werde, z. B. Pink Floyd auf ihrer Division Bell Tour. Wir standen direkt vor der FOH und hatten den perfekten quadrophonischen Sound. Kombiniert mit der ästhetischen Licht- und Videoshow war dies mein eindrücklichstes Konzerterlebnis überhaupt. Zumindest was die großen Shows betrifft.

Ein anderes prägendes Konzert war, als ich als Kind den österreichischen Pianisten Friedrich Gulda in Winterthur auf der Open-Air-Bühne sah. Im ersten Teil spielte er ein Mozartklavierkonzert mit Orchester, während er im zweiten Teil frei improvisierte. Er wurde für mich zum Vorbild des umfassenden Musikers, der sich problemlos in verschiedenen Stilen bewegt. Etwas, was auf die meisten großen Jazzpianisten zutrifft: Keith Jarrett, Brad Mehldau, Chick Corea, Herbie Hancock, Oscar Peterson aber auch Kubaner wie Gonzalos Rubalcaba oder Chucho Valdez sind klassisch geschult und nutzen dies als Inspiration für ihre eigene Musik.

Ein wunderbares Erlebnis war auch, als die eigentlich ziemlich bekannte brasilianische Jazzpianistin und Sängerin Tania Maria in Zürich in einem großen Club auftrat und fast niemand gekommen war. Der Saal war nur spärlich besetzt, so dass die Musiker, die ansonsten an den bekannten Festivals vor ausverkauften Häusern spielen, nur lachten, als sie die wenigen Zuschauer sahen, die sich in einem Halbkreis vor der Bühne versammelten. Was auch immer da schiefgelaufen war, es war sonderbar. Vielleicht machte man zu wenig Werbung oder es lag daran, dass in dem Saal vor allem Techno-Partys und nur selten Jazzkonzerte stattfanden.

Das Schöne war, dass sich die Musiker davon nicht beirren ließen. Frei nach dem Motto: „Die Zuschauer können auch nichts dafür, dass so wenige gekommen sind!“ spielten sie ein wunderbares, intimes Konzert und schienen dies selbst sehr zu genießen, während das Publikum Platz zum Tanzen hatte.

Und dann gibt es viele schöne Erlebnisse als Musiker: Konzerte, Sessions und vermeintlich simple Begegnungen, die mich langfristig prägten. Die Besonderheit dieser Kunstform ist doch, dass wir über alle sprachlichen und kulturellen Unterschiede hinweg in einen Dialog treten können. Beispielsweise als ich als Student in Ägypten eine Forschungsarbeit schrieb und irgendwo auf dem Land zu einer Hochzeit eingeladen war und mit der Hochzeitsband spontan auftreten konnte mit einer Art arabischem Jazz und Funk.

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Konzertmitschnitt von der Oper Gießen, im Duo mit dem Bassisten Tim Wolf

Wie hat deine Arbeit für AMAZONA dein Leben als Musiker beeinflusst?

Natürlich ist es ein Privileg, regelmäßig neue Instrumente zu testen, darunter auch Raritäten, die ich mir selbst nicht leisten würde. Jedes Instrument inspiriert mich auf seine eigene Weise, mit jedem Instrument weitet sich mein Horizont, nimmt mein musikalisches und technisches Wissen stetig zu, wovon ich als Musiker sehr profitiere.

Martin Andersson: „Keep on playing!“

Was würdest du den Lesern und Leserinnen von AMAZONA gerne sagen?

Erstens freue ich mich über jeden Kommentar und sei er noch so kritisch. Zweitens: Lasst euch durch niemanden einreden, dass ein bestimmtes Instrument oder Effektgerät notwendig sei, um dieses oder jenes zu spielen. Gewiss machen viele Instrumente Spaß, aber „mehr“ bedeutet nicht „besser“. Oft trifft das Gegenteil zu, da zu viel Technik eher ablenkt als inspiriert. Und manchmal reicht auch eine Wand mit zwei Türen, um einen Groove zu spielen …

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Eine Video/Klanginstallation in der Prager Galerie Meetfactory

Das Wichtigste ist, dass man das für sich selbst beste bzw. passende Instrument findet. Lieber etwas mehr Geld für ein Instrument ausgeben, als sich drei Synthesizer ins Studio zu stellen, die zwar günstig waren, aber nicht ganz zu überzeugen vermögen. Und Zeit bzw. Geduld sind auch wichtig. Als ich meinen Flügel kaufte, suchte ich etwa fünf Jahre nach einem passenden Gebraucht-Instrument, das mich klanglich und qualitativ vollends überzeugte. Testberichte können übrigens nie die eigene Erfahrung ersetzen.

Und drittens: Keep on playing! Spielt Musik, womit auch immer und genießt jeden Ton dieser wunderbaren Kunstform, egal ob dabei jemand zuhört oder nicht. Musik ist viel zu wertvoll, um sie von irgendwelchen Streaming-Plattformen, Download-Zahlen oder Likes abhängig zu machen.