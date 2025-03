Unser Profi, wenn es um Vintage-Synthesizer geht

Herzlich willkommen zum Vintage-Synthesizer-Interview mit Christian Uhlig, den die AMAZONA-Leser unter dem Namen Costello kennen dürften. Er ist unser Mann, wenn es um Vintage-Synthesizer geht und kann selbst mit einem Setup aufwarten, das so manchen Musikladen vor Neid erblassen lassen würde.

Wir bei AMAZONA lieben es, Musik zu machen und uns darüber auszutauschen. Mit Testberichten, Workshops Features und Interviews versorgen wir alle Musikliebhaber mit Informationen zu ihrem Lieblingsthema. Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter den Artikeln unseres Online-Musikermagazins? In unserer neuen Reihe möchten wir euch die Leute vorstellen, die als Redakteure und Autoren dafür sorgen, dass der AMAZONA-Community der Gesprächsstoff nicht ausgeht.

Costello ist der nächste Interviewpartner unserer AMAZONA Backstage Stories-Serie und wenn jemand sich mit Vintage-Synthesizern auskennt, dann er.

Costellos Weg in die Welt der Musik

Sonja:

Wie und wann bist du ein Teil des AMAZONA-Teams geworden?

Costello:

Ich bin seit Februar 2010 Mitglied bei AMAZONA, also ziemlich genau seit 15 Jahren. Im Sommer 2016 besuchte ich meinen Bruder in Mainz, der ein PPG Modularsystem 300 besitzt. Diese Kisten sind ziemlich rar und so kam ich auf die Idee, eine Leserstory für AMAZONA zu schreiben. Peter Grandl gefiel die Geschichte so gut, dass er sie direkt in den redaktionellen Teil gestellt hat. Das war der Anfang unserer Zusammenarbeit.

Sonja:

Magst du uns etwas über deine musikalische Entwicklung erzählen?

Costello:

Ich habe als Kind ein paar Jahre klassischen Klavierunterricht bekommen. Meine Klavierlehrerin war sehr nett und hat mir bei den obligatorischen Vorspielabenden immer spieltechnisch relativ einfache Stücke zugeschanzt. Wie Chopins Regentropfen Prelude oder Schuberts Impromptu in As-Dur. Die habe ich dann mit gaaanz viel Gefühl vorgetragen und das Publikum schmolz dahin. Mit 18 habe ich mir dann eine Crumar Orgel und ein Wurlitzer 200A gekauft. Später kam noch ein Yamaha CS-15D dazu.

Großes Vorbild war mein bereits erwähnter Bruder, der Anfang der 70er-Jahre einer der besten deutschen Hammond-Organisten war. Er hat mit seinen beiden Bands Murphy Blend und Hanuman auch Platten aufgenommen und ist u. a. beim legendären Super Concert ’70 aufgetreten mit Canned Heat, Procol Harum, Ten Years After und Jimi Hendrix.

Die Band, die ich zusammen mit meinem Schulfreund Stefan gründete, war längst nicht so ambitioniert, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten einen sehr guten Flötisten, deshalb klangen wir manchmal etwas wie Traffic. Mit ein wenig Supertramp dabei – wegen meines Wurlitzers. Unsere Sängerin sah sehr punkig aus und klang in guten Momenten wie Nina Hagen.

Später habe ich meinen Synthesizer-Park ausgebaut mit einem Yamaha CS40M, einem Moog Prodigy und einem Korg Polysix. Da ging es klanglich dann mehr Richtung Spliff Radio Show und NDW. Platten sind leider keine entstanden, aber wir haben im damaligen West-Berlin alles bespielt, was Rang und Namen hatte: Quartier Latin, Tempodrom, SO 36. Als ich mit 25 dann endlich den Studienabschluss in der Hand hielt, war mit der Musik erstmal Schluss. Sie hat mir aber geholfen, einen Job beim RIAS Treffpunkt zu bekommen.

Mein Magister in Geschichte interessierte den damaligen Leiter des Jugendfunks Richard Kitschigin nicht die Bohne. Aber als ich sagte, ich wäre der Keyboarder von Nieswurz, meinte er: „Na die kennt man doch!“ Und ich hatte den Einstieg und bekam meine ersten Reporteraufträge. Musikalisch habe ich dann noch ein paar Trailer- und Filmmusiken für halbstündige Features komponiert. Und mit Freunden auch versucht, etwas in Richtung Synthie Pop auf die Beine zu stellen.

Erst viel später, als ich von 2007 bis 2012 als Europa-Korrespondent in Brüssel gearbeitet habe, konnte ich zu meiner großen Freude wieder in einer Band spielen. Die nannte sich ganz bescheiden ARD All Star Band. Der damalige ARD-Studioleiter Wolf Dieter Krause war selbst ein alter Rocker. Großzügig stellte er uns im Keller des ARD-Studios einen Proberaum zur Verfügung. Ab und an klingelte das Telefon und die Studioregie meldete sich: „Legt mal bitte eine kleine Kunstpause. Der Chef wird gleich live in die Tagesthemen geschaltet und die Bassdrum ist leider deutlich zu hören.“

Als ich 2012 wieder zurück nach Berlin musste, schenkten mir die Bandkollegen zum Abschied eine Hohner Melodika und dann sind wir in einen der beliebtesten Pubs von Brüssel gezogen und haben dort ein unplugged Konzert gegeben. Das war total super.

Sonja:

Dementsprechend finden wir dich in welchem Bereich bei AMAZONA?

Costello:

Bei den KEYS, wo ich über Vintage-Synthesizer wie die berühmte Oberheim OB-Reihe oder den ARP Pro Soloist berichte, aber auch über Keyboard-Klassiker wie das Wurlitzer E-Piano und das Hohner Clavinet. Dann habe ich viel über Vintage-Effekte geschrieben: vom legendären Blade Runner Hall Lexicon 224, über Eventide 3000 bis zum Überchorus Roland Dimension D. Diese Vintage-Stories sind ja mehr als nur pure Nostalgie, weil etliche Geräte heute neu aufgelegt werden. Ob als Software – wie etwa Cherry Audios sehr gute Pro Soloist-Emulation oder nehmen wir das Dimension D, von dem Klark Teknik eine Hardware-Replik vorgelegt hat.

Und dann bin ich auch in „Deinem“ Bereich PEOPLE unterwegs. Ich habe mehrere Beiträge zur AMAZONA-Reihe „Legendäre Keyboarder“ beigesteuert, darunter meinen bisher meistgelesenen AMAZONA-Beitrag über Manfred Mann. Ganz frisch ist ein Bericht über Joe Zawinul. Und dann mache ich gerne das, was ich in meinem „richtigen“ Beruf als Wirtschaftsredakteur auch tue: Ich interviewe Leute. Etwa den Ingenieur Hartmut Heinzl, der die festverdrahteten Modularsysteme für Tangerine Dream gebaut hat, oder Matthias Becker, bekannt durch seine Bücher über Vintage-Synthesizer.

Sonja:

Hobby, semi-professionell oder professionell – wie können wir uns deine Aktivitäten im Bereich Musik vorstellen?

Costello:

Eindeutig Hobby.

Dieses Setup lässt keine Wünsche offen

Sonja:

Wie sieht dein Setup aus?

Costello:

Es ist viel zu groß, so viel steht fest. Bei meinen Vintage-Käufen habe ich so viele komplett mit Equipment vollgerümpelte Wohnungen gesehen und mir geschworen: So soll das bei dir nie aussehen. Na, viel fehlt nicht mehr. Die Klavier- und Keyboardsachen mache ich mit dem Nord Grand, habe aber auch ein Original-Hohner D6, was ich sehr mag. Dazu eine Hammond XK-4. An Polysynthesizern spiele ich den Prophet-5 Rev 3 und den VS, einen Oberheim OB-8, von Roland den Juno-60 und Jupiter-4. Dazu noch den 3rd Wave von Groove Synthesis, einen ARP Quadra und den E-Mu Emax I.

Die Mono-Fraktion ist mit Oberheim OB-1, Roland SH-1, Moog Prodigy, dem SY-1 von Yamaha und ARP Pro Soloist auch gut vertreten. Wobei der Soloist leider verstummt ist, ich ersetze ihn erstmal mit der Software von Cherry Audio. Die wirklich nicht schlecht ist, aber gerade bei den Fuzz-Guitar-Sounds reicht sie nicht ganz an das Original heran.

Insgesamt habe ich inzwischen auch viel Software am Start, wie die Orchestersachen von Spitfire Audio, die Gitarren von Ample Sounds, EZDrummer, jetzt auch EZBass. Für solche Sachen habe ich früher gerne den Kurzweil PC3X benutzt. Die Expander – Roland MKS-80, Matrix 1000 – habe ich noch gar nicht erwähnt, ebenso Korg M1 (braucht dringend einen Batteriewechsel), DX7 IIFD, die CR-78 und Drumtraks sowie 1601 Sequencer, die ganzen SonicCore/Creamware-Sachen fliegen hier auch noch rum und eine Menge Vintage-Effekte vom RE-201 über das Lexicon PCM70 und das sehr gute Roland SRV2000.

Dudele ich nur vor mich hin, geht das über das Tascam 24. Abhören läuft über Neumann 120 und alte Spendor-Boxen. Meist habe ich aber einen AKG-Kopfhörer auf, schon wegen der Nachbarn. Aufgenommen wird in Logic Pro. Richtig ins Knie geschossen habe ich mir bei meinem letzten Computer-Kauf. Ich wollte mal ein richtig gutes Teil haben, wo ich nicht vor jeder Aufnahme erstmal etwas löschen muss, weil der Speicher nicht reicht. Ich hasse externe Festplatten.

Also wurde es ein sauteures MacBook Pro mit M3-Chip, 64 GB Arbeitsspeicher und einer 4 TB Festplatte. Sehr schönes Teil, nur leider versteht es sich nicht mehr mit meinem bejahrten, aber von den Wandlern her phantastischen PrismSound Orpheus. In meiner Not habe ich mir jetzt erstmal auf die Schnelle ein Neve 88M geholt. Das klingt super, funktioniert auch mit meinem Aufnahmeworkflow „Spur für Spur“ recht gut, aber den Orpheus jetzt unbenutzt in der Ecke stehen zu sehen, ist schon eine Schande.

Sonja:

Welche drei Instrumente/Geräte würdest du auf eine einsame Insel (mit Stromversorgung) mitnehmen?

Costello:

Einen Flügel mit MIDI-fähiger Tastatur und eine DAW, vollgepackt mit Software vom EZDrummer bis zu Synthesizer-Emulationen und Orchestra Librarys. Damit lässt sich eigentlich schon alles machen. Das Hohner D6 würde ich auch noch einpacken.

Sonja:

Welches Instrument/Gerät hättest du unheimlich gerne?

Costello:

Wieder einen Steinway-Flügel. Das scheitert nicht mal am Geld (gebraucht natürlich), sondern in meiner Altbauwohnung mit Holzbalkendecken schlicht am Lärmschutz.

Pink Floyd, Depeche Mode und Simple Minds – Highlights eines Musikliebhabers

Sonja:

Erzählst du uns etwas über das Erlebnis, das dich in deinem Leben als Musiker am meisten beeindruckt hat?

Costello:

Das waren immer die Live-Konzerte – sowohl die eigenen, wo es einfach ein saugutes Gefühl ist, wenn deine Musik gut rüberkommt und die Leute noch ein paar Zugaben hören wollen. Und das gilt auch für die Konzertbesuche meiner Lieblingsbands. 1976 als Genesis mit Peter Gabriel als Sänger „Lamb Lies Down On Broadway“ in der Eissporthalle gespielt haben, oder 1977 Pink Floyd mit „Animals“ und „Wish You Were Here“ in der Deutschlandhalle. Das war die Show, wo das große Schwein durch die Halle gesegelt ist.

David Bowie 1983 in der Waldbühne mit der Serious Moonlight Tour. Simple Minds das erste Mal noch als Vorgruppe zu Peter Gabriel. Depeche Mode, David Byrne, Tangerine Dream 1987 vor dem Reichstag. Da sind ganz viele persönliche Highlights dabei. Um das genießen zu können, muss man natürlich nicht selbst Musiker sein. Aber man geht noch anders mit. Was spielt der Tony Banks da beim Intro zu „The Lamb Lies Down“, woher kommen diese metallischen Sounds bei TD?

Costello im Vintage Synthesizer Interview:

AMAZONA hat mich beflügelt, wieder mehr Musik zu machen

Sonja:

Wie hat deine Arbeit für AMAZONA dein Leben als Musiker beeinflusst?

Costello:

AMAZONA hat mich beflügelt, wieder mehr Musik zu machen. Weil ich den Anspruch habe, meine Artikel immer mit „richtigen“ Musikbeispielen und Minikompositionen zu versehen. Dieser Druck – jetzt musst du was Vernünftiges einspielen, nicht morgen oder kommende Woche, sondern jetzt, das hat für mich etwas sehr Positives. Mit Prokrastination (was ja nichts anderes bedeutet als Aufschieben) haben, so glaube ich, viele zu tun, die in kreativen Berufen arbeiten.

Was ich auch toll finde: der Austausch hier im Forum und bei Events wie den AMAZONA-Jahrestreffen oder der Superbooth. Und im Privaten, sowohl mit anderen Autoren, als auch mit Usern und Interview-Gästen, die mich eingeladen haben, ihre Studios zu besuchen. Und wo man auch schon mal zusammen ein Bier trinken geht. Na ja, und über die Jahre kommt ja auch ein bisschen Geld zusammen. Andererseits ertappt man sich dabei, dass man einen Vintage-Effekt kauft, nur um anschließend über ihn berichten zu können.

Sonja:

Was würdest du den Lesern und Leserinnen von AMAZONA gerne sagen?

Costello:

Auf AMAZONA geht es oft um Gear. Um das „richtige“ Equipment wurden hier schon heiße, manchmal sogar verbitterte Diskussionen geführt. Mal ging es um analoge Hardware vs. Plug-in, dann um Vintage-Original vs. Replika. Aber eigentlich sollte es immer nur um die Musik gehen, die ihr macht.

Ich war früher so stolz, wenn Leute nach einem Konzert zu mir kamen und sagten, wie toll sie meinen Prophet-Sound gefunden hätten. Dabei war’s „nur“ der Polysix. Der bekanntlich auch SSM-Chips hatte, wie die frühen Prophet-Modellreihen. Und ein ähnliches Seitenprofil. Der Rest war etwas Soundtüftelei, die die Phantasie der Konzertbesucher anregte.

Die Möglichkeiten, absolut toll klingende Musik zu produzieren und sich dafür nicht finanziell ruinieren zu müssen, waren wohl noch nie besser als heute. Die alten Schlachtschiffe braucht es dafür nicht, das ist Nostalgie und ein (wohliges) Zurückgleiten in die Zeiten als 20-Jähriger, als man Reinhold Heil im Berliner Soundland erlebt hat, wie er den Jupiter-8 vorstellte. Eine Ausnahme fällt mir ein: Das Hohner D6 als Klang von der Workstation, oder vom Original – da liegen wirklich Welten dazwischen.