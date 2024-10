Bad Cat Cub V EL34 und EL84 Head E-Gitarren Tops

Böse Mietzekatze

Die neuen Bad Cat Cub V Amps bieten Boutique Feel und Sound mit EL34 oder EL84 Röhren und ganz viel Charme

Bad Cat ist einer der Hersteller, die den schmalen Grat zwischen Boutique und Kommerz perfekt ausgelotet und beschritten haben. Handwired, Point-To-Point verdrahtet und trotzdem irgendwie affordable. Da lohnt ein Blick in die Neuigkeiten.

Bad Cat Cub V EL34 und EL84 Head

Die beiden Topteile Bad Cat Cub V EL34 und EL84 sind Verneigungen vor der eigenen Firmengeschichte und repräsentieren die Verschmelzung von Moderne und klassischen Sounds und Konstruktionen

Das Topteil ist den Versionen EL34 mit 40 Watt oder EL84 mit 15 Watt erhältlich. Beide arbeiten jeweils mit zwei Endstufenröhren. Wer die Combo-Version bevorzugt, wird auch glücklich gemacht, die gibt’s jeweils mit einem 12″ Custom Speaker.

Mit einem Schalter, der zwischen EF86- und 12AX7-Röhren in der Vorstufe wählt, entfaltet der Bad Cat ein klangliches Potenzial, das vielseitige Sounds verspricht. Die Modelle der Bad Cat Cub V Serie sind innen und außen Boutique, das äußert sich vor allem in den in Echtleder verstärkten Ecken. Das freut den Veganer nur so mittel. Muss das sein? Was kommt als Nächstes? Schweinefüße als Tragegriffe?

Der eingebaute Hall ist jedenfalls streng vegan und röhrenbasiert, hier arbeitet, neben der Röhre, eine echte Feder und das macht den Sound natürlich auf höchst angenehme Art und Weise plastisch. Zwei unabhängige Master Volume-Regler, die auch per Fußschalter erreichbar sind, ermöglichen komplett unterschiedliche Pegel für Rhythm und Lead.

Einen Einschleifweg für Effekte gibt es auch, da lassen sich die Entwickler ja offenbar nicht lumpen. Wenn schon nur ein Kanal, dann wenigstens maximale Flexibilität bei allen anderen Komponenten.

Mit Außenmaßen von 64 × 38 × 38 cm sind die Topteile recht schnuckelig, 14 kg Gewicht gehen auch noch als rückenschonend durch. Da bekomme ich langsam echt Bock auf einen ausführlichen Test. Mal schauen, was Schäffe sagt. Ich bleib am Ball.

Die Preise sind, für Boutique Amps, recht angenehm. Zwischen 2.699 $ für das EL84 Top und 3.199 $ für den EL34 Combo liegen die Preise. Qualität hat nun mal ihren Preis, zumal die Dinger handverdeckelt und Made in the US of A sind. Noch ist Trump nicht Präsident, deshalb ist das derzeit noch ein Prädikat.