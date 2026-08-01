Boutique-Sound neu aufgelegt

Der Bad Cat Mod Shop Cub 15 stellt der kalifornische Hersteller einen Amp vor, der das originale Design des ersten Bad Cat Cub von Mark Sampson aufgreift und in ein zeitgenössisches Format bringt. Der Amp ist als 1×12 Combo und als Topteil erhältlich.

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Der Bad Cat Mod Shop Cub 15

Bad Cat Amps gehören zu den edelsten Vollröhrenverstärkern, die es auf dem Markt gibt. Die in Costa Mesa, Kalifornien, handgefertigten Boutique-Amps wurden durch Modelle wie den Black Cat oder den Hot Cat bekannt. Neben diesen herkömmlichen Serienmodellen gibt es mit dem Mod Shop aber noch eine weitere Abteilung bei Bad Cat, die Verstärker-Designs entwirft, die in die Standardreihe nicht so ganz hineinpassen wollen.

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Das ist auch der Geburtsort des Bad Cat Cub, dessen erste Version im Jahr 1999 auf den Markt kam und den Bad Cat Sound maßgeblich geprägt hat. Mit dem Bad Cat Mod Shop Cub 15 gibt es nun eine Hommage an Mark Sampsons originale Cub-Schaltung, die aber zugleich eine gelungene Weiterentwicklung darstellt.

So bietet der Amp neben einem kompakteren Format auch neu geformte Mitten, straffere Bässe und weitere Funktionen, die auf die Bedürfnisse moderner Gitarristen abgestimmt sind.

Der Bad Cat Mod Shop Cub 15 leistet 15 Watt durch drei 12AX7-Röhren in der Preamp-Sektion und zwei EL84-Röhren in der Endstufe. Als Lautsprecher kommt ein 12″-Celestion G12M Greenback zum Einsatz. Der Amp liefert eine enorm ausgeprägte Anschlagsdynamik und wandert stufenlos zwischen transparenten Clean-Sounds und diesen herrlichen Edge-of-Breakup-Klängen. Ein Verhalten, für das der erste Cub schon gefeiert wurde. Dreht man ihn weiter auf, bekommt man aber auch schöne, gesättigte Röhrenverzerrung.

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Der Amp besitzt im Grunde nur einen Kanal, bietet aber zwei fußschaltbare Gain-Modi, einen zweiten Master-Volume-Regler und einen 3-Band-EQ. Ein Reverb und ein gepufferter FX-Loop sind ebenfalls mit an Bord. Das macht den Amp ganz schön flexibel einsetzbar, vor allem in Verbindung mit einem Pedalboard.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Bad Cat Mod Shop Cub 15 kostet als Combo-Version bei Thomann 2.499,- Euro. Das Topteil ist für 200 Euro weniger zu haben. Beide Amps sind direkt lieferbar.