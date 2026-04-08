Bad Cat PurePath, Analoge Cab-Simulation

Vollanaloge Lautsprechersimulation für Puristen

Das Bad Cat PurePath ist die neueste komplett analoge Lautsprechersimulation des kalifornischen Herstellers. Anstatt DSPs zu verbauen, setzt Bad Cat auf ein puristisches Konzept ohne digitale Technik für maximale Authentizität.

Affiliate Links Bad Cat PurePath React Load & Cab Sim Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 499,00€

Die Bad Cat PurePath Lautsprechersimulation

Schon auf der NAMM 2026 war das PurePath der Renner und wurde mit dem „Gotta Stock It“-Preis als bestes Produkt der Messe ausgezeichnet. Jetzt ist es endlich verfügbar.

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Das Gerät ist ein vollständig analoger Lautsprechersimulator mit einer mechanischen reaktiven Last. Dabei basiert PurePath darauf, die Interaktion zwischen Amp und Box exakt abzubilden, ohne auf DSP oder Impulsantworten (IRs) zurückzugreifen. Aufgrund dieser passiven Arbeitsweise braucht das Gerät nicht einmal ein Netzkabel, sondern wird direkt vom Gitarrenamp mit Strom versorgt. Gerade Puristen dürfte das sehr entgegenkommen.

Das Bad Cat PurePath verfügt über eine übersichtliche Oberfläche mit mehreren Kippschaltern zur Klanggestaltung. Der Level-Schalter erlaubt eine Pegelanpassung zwischen 0 dB und -20 dB, während der Mic-Switch die Positionierung eines virtuellen Mikrofons simuliert. Mit dem Cab-Schalter lässt sich zwischen einer offenen und geschlossenen Gehäusecharakteristik wählen, der Spkr-Switch bietet die Wahl zwischen einer Ceramic oder Alnico Speakercharakteristik. Ein Presence-Schalter sorgt bei Bedarf für zusätzliche Höhen. Ein Ground-Lift und ein Phase-Reverse-Schalter sind ebenfalls vorhanden.

Die Anschlüsse umfassen den Amp-Input, einen Thru-Port für echte Cabinets sowie den Direct-Out. Dank des vollanalogen Schaltkreises arbeitet das PurePath komplett latenzfrei. Schaltet man den Silent-Modus ein, arbeitet das PurePath als Loadbox und man braucht keine externe Lautsprecherbox anschließen.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Bad Cat PurePath kostet bei Musikhaus Thomann 499,- Euro. Es ist in ca. einer Woche lieferbar.