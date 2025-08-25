ANZEIGE
Bad Dog Designs Ospray-8, Analog Percussion Synthesizer

8 Drums zum Tweaken

25. August 2025

Bad Dog Designs Ospray-8 Analog Percussion Synthesizer

Bad Dog Designs Ospray-8 ist ein analoger Percussion-Synthesizer, der auf Schaltungen aus den 80er Jahren basiert, die seinerzeit im Public Domain-Kontext veröffentlicht wurden. Der Hersteller ist eine britische 1-Mann-Firma und Ospray-8 wird von Hand gefertigt.

Bad Dog Designs Ospray-8 – Analog Percussion Synthesizer

Ospray-8 besteht aus acht einzelnen Modulen, die auf Drum- und Percussion-Sounds spezialisiert sind. Die acht Sounds sind zwar intern auf einzelnen Platinen untergebracht, doch das Gerät selbst ist nicht modular im Eurorack-Sinne konzipiert. Es gibt allerdings schon den Vorschlag, die Drums als einzelne Eurorack-Module zu produzieren, doch derzeit ist das noch nicht auf der Tagesordnung.

Das Drum-Kit setzt sich aus vier Modulen für Drums, drei für Cymbals und einem für Claps zusammen. Mit Drum lassen sich Kicks, Toms, Snares u.ä. Sound generieren, während Cymbal für Hihats, Becken und andere metallische Sounds geeignet sind. Es können – unterschiedlich je nach Sound – Pitch, Decay, Sweep/Bend, Mix sowie Filter eingestellt werden. Volume und Panorama ist für alle Sounds gleich.

Die Drums können auf drei Arten getriggert werden: entweder über festgelegte MIDI-Notennummern, die auf der Frontplatte aufgedruckt sind oder über die frontseitigen analogen Trigger-Eingänge im 3,5 mm-Format oder mit einer Trigger-Taste.
Eine weiterführende Steuerung bzw. Modulation der Parameter ist nicht vorgesehen, Ospray-8 will manuell getweakt werden.

Die Sounds lassen sich einzeln an den Ausgängen auf dem Frontpanel oder am gemeinsamen Stereo-Ausgang an der Seite abgreifen.

Derzeit wird das erste Batch von Bad Dog Designs Ospray-8 gefertigt, die Auslieferung soll ab Ende September oder Anfang Oktober 2025 erfolgen. Der Preis beträgt 917,33 Euro (umrechnungsbedingt). Vorbestellungen werden bereits angenommen.

Bad Dog Designs Ospray-8 Analog Percussion Synthesizer side

