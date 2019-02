Bald doch wieder Palisander auf Griffbrettern?

CITES zeigt ein Herz für die Musikinstrumentenindustrie

Am 2. Januar 2017 trat ein neues CITES-Gesetz in Kraft, das den Handel mit Palisander über internationale Grenzen hinweg einschränkte.Wir haben in einem Artikel darüber ausführlich berichtet. Dieser Schritt hatte enorme Auswirkungen auf den preisgünstigen Gitarrenbau – obwohl diese Auswirkungen bald der Vergangenheit angehören könnten. Laut der Music Industries Association hat eine Art „Lobbying-Koalition“ – darunter die Schwergewichte der Gitarrenindustrie Fender, Martin, PRS und Taylor – einen Vorschlag gemacht, Palisanderinstrumente von der CITES-Regulierung auszunehmen. Um die Beschränkungen aufzuheben, muss der Vorschlag auf einer bevorstehenden CITES-Tagung im Mai dieses Jahres in Sri Lanka ratifiziert werden. Sollte es verabschiedet werden, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf einige der größten Instrumentenhersteller der Welt haben. Wie zum Beispiel auf Fender, die bereits im Mai 2017 bei allen ihren in Mexiko hergestellten Instrumenten auf Pau Ferro für die Griffbretter umgestiegen sind. Ob der Gitarrengigant zur Verwendung von Palisander zurückkehren wird, ist eine ganz andere Sache, insbesondere nach der Standardisierung seiner Deluxe-Linie und der Markteinführung der Player-Serie, die Pau-Ferro-Griffbretter in der gesamten Produktpalette bietet. Es bleibt beim Thema CITES also spanend – und wir halten euch natürlich auf dem laufenden!