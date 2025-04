Baloran The BumBleBee, Gesture-Controller mit Synthesizer

Berührungslose 3D-Steuerung

Baloran The BumBleBee (aka The 3B) ist ein Gesture-Controller mit integrierten Synthesizer und Sequencer. Das Gerät wird in zwei Versionen erhältlich sein, als Euroack-Modul und als Desktop-Unit mit eigenem Gehäuse.

Baloran The BumBleBee in 3 Dimensionen

Obwohl The BumBleBee Klangerzeugung und Steuerung in sich vereint, werden vom Entwickler die Fähigkeiten des 3D-Sensors in den Vordergrund gestellt: «Your hands create the sound. Every gesture becomes emotion, every movement, a new sonic landscape».

Das Gerät verfügt über eine Sektion mit zwei Sensoren mit verstellbarer Halterung, die bei der Eurorack-Version als separates Modul an die Main Unit angeschlossen wird. Diese Sensoren besitzen jeweils einen 3D-Laser/IR-Sensor, der laut Hersteller für Finger und Augen völlig ungefährlich ist.

Dieser Sensor überträgt ein Bild der Hand oder eines anderen Objekts, das in seinem Sichtfeld eintritt, zusammen mit dem genauen Abstand zum Sensor. Anhand des Bildes werden die X- und Y-Position der Hand bzw. des Objekts bestimmt. Die Z-Höhe wird direkt vom Sensor mit einer Genauigkeit im Millimeterbereich übertragen.

Der zweite Sensor auf der rechten Seite überträgt die Koordinaten X2, Y2, Z2 sowie ein Gate G2, was ein unabhängiges beidhändiges Spiel ermöglicht.

In der Mitte befinden sich zwei Tasten, die mit sehr empfindlichen Drucksensoren ausgestattet sind. und den Druck in Spannung umwandeln. Diese Werte werden über die Buchsen A/X2 und B/Y2 ausgegeben. Die Tasten können als zwei unabhängige Quellen oder als eine Quelle mit Feinabstimmung durch die zweite Taste arbeiten, genutzt werden.

Für die Steuerung über die Achsen sind mehrere Modi vorgesehen: Theremin, Selected Semitone, Range Note, Microtonal, Multi Seq etc. für die dedizierte Parameter ausgewählt sind.

Für jeden Sensor verfügt The BumBleBee über einen 16 Bit / 96 k Audio-Generator. Diese sind mit klassischen Oszillatoren sowie Wavetable, einem Multimodefilter (Moog 24 dB oder OTA 12 dB/Octave – LP, BP, HP) und einem ADSR-Hüllkurvengenerator ausgestattet.

Darüber hinaus steht pro Sensor ein eigener Sequencer zur Verfügung, der bei den Modi Selected Seminote, Range Note und Microtonal verwendet werden kann.

Die Desktop-Version ist mit MIDI-I/O und USB-Buchse ausgestattet, um The BumBleBee auch als MPE-fähigen MIDI-Controller für externe Geräte einsetzen zu können. Das Eurorack-Modul kann bei Bedarf mit extra Kabeln individuelle nachgerüstet werden. Hier liegt aber der Fokus auf den CV/Gate-Ausgängen-

Baloran The BumBleBee (aka The 3B) ist noch nicht verfügbar, kann aber über die Website bereits vorbestellt bzw. angefragt werden. Die Desktop-Variante kostet 588,- Euro, das Eurorack-Modul 432,- Euro.