Baloran The Machin, ein neuer Synthesizer nimmt Form an

Ein vielversprechender Prototyp

Laurent Baloran zeigt die Fortschritte bei der Entwicklung des neuen Synthesizers The Machin. Für die bisherige Ansammlung von Platinen gibt es inzwischen auch den Entwurf einer Oberfläche, aber die Entwicklungsphase ist noch lange nicht abgeschlossen.

Leider gibt es noch keine wirklichen Informationen zu The Machin (der auch als „The … Machin“ bezeichnet wird). Aus den Videos kann man lediglich entnehmen, dass der Synthesizer über einen Sequencer verfügt, im Moment mit nur einem Voiceboard arbeitet, was wiederum darauf schließen lässt, dass es für mehrere Voiceboards konzipiert ist und somit polyphon wird. Im jüngsten Video werden die Formant-Filter demonstriert, die offenbar digitaler Natur sind. Der bisher zuhörende Sound unterscheidet sich deutlich vom Analogsynthesizer Baloran The River. Die beiden Synthesizer werde wohl nur die großzügige Dimensionierung und gehobene Preisklasse teilen.

Was die genauen Spezifikationen der Klangerzeugung von The Machin sind (Oszillatoren, Modulatoren, Effekte etc.) kann man im Moment nur spekulieren.

Das erste Video:

Mit der Gestaltung und Ergonomie des Panels scheint Laurent Baloran soweit zufrieden zu sein. Die Oberfläche ist auch wirklich großzügig bemessen und mit einer Vielzahl von Reglern und Tastern ausgestattet. Außerdem gibt es einen Touchscreen, mit dem weitere Funktionen bedient werden.

Baloran The Machin wird voraussichtlich zum Synthfest France SFF, das vom 4. bis 6. Juni 2021 stattfinden soll, präsentiert werden. Bis dahin gibt es sicherlich mehr Informationen.

Fortschritte:

Der derzeitige Stand: