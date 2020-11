Barefoot Audio und Output entwickeln Studiomonitor Frontier

Barefoot & Output mit edlem Speaker

Anlässlich der NAMM Show 2020 hatten die beiden Firmen Barefoot Audio und Output eine Kooperation angekündigt. Mittlerweile gibt es weitere Informationen dazu.

Der auf den Namen Frontier getaufte Nahfeldmonitor ist als koaxialer Lautsprecher konzipiert und wird eine Größe von 6,5 Zoll aufweisen. Der Frequenzbereich ist mit 45 Hz bis 25 kHz angegeben, die Leistung beträgt 200 Watt, jeweils 100 W für LF und HF.

Der untere Teil des Gehäuses besteht aus naturbelassenem Walnuss, was ihm erstens einen edlen Touch verpasst und zweitens jeden Speaker durch die Maserung des Holzes zu einem Unikat werden lässt.

Inwiefern sich der Speaker an räumliche Gegebenheiten anpassen lässt, ist nicht bekannt. Lediglich die Info, dass er über eine automatische Abschaltung verfügt, haben Barefoot Audio/Output bekanntgegeben.

Der Preis pro Paar soll bei 1.399,- Euro liegen. Der Speaker wird vom Hersteller im Direktvertrieb, also ohne Zwischenhändler, verkauft. Ausgeliefert wird derzeit noch nicht, auf output.com könnt ihr euch aber für weitergehende Informationen auf die Mailing-Liste setzen lassen.

Die technischen Spezifikationen im englischen Überblick:

Frequency Response: 45 Hz to 25 kHz

45 Hz to 25 kHz Crossover Frequency: 3.000 Hz

3.000 Hz LF Amp Power: 100 W

100 W HF Amp Power: 100 W

100 W Polarity: Positive pressure with positive voltage

Positive pressure with positive voltage Input Impendance: 20 kOhm

20 kOhm Input Sensitivity: 87 dB @ 1m @ -15dBv

87 dB @ 1m @ -15dBv Power: 265W max

265W max Eco Mode Power Draw: 280 mW

280 mW Drivers: Bespoke coaxial aluminum alloy with 6,5″ woofer, 1″ tweeter

Bespoke coaxial aluminum alloy with 6,5″ woofer, 1″ tweeter Size (H x W x D): 332 x 230 x 200 mm (13 x 9 x 7.9 in)

332 x 230 x 200 mm (13 x 9 x 7.9 in) Weight: 7 kg (15,6 lbs)

Hier die Original News vom 15.01.2020

Etwas geheimnisvoll geht es derzeit auf der Website von Output zu. Obwohl man den Hersteller eher mit interessanten Software-Synthesizern in Verbindung bringt, versuchen sich die Schweden gerne von Zeit zu Zeit auch in anderen Sparten. Seit einiger Zeit ist beispielsweise Output Platform erhältlich, ein Studio-Tisch. Wieso dann nicht über den Tellerrand hinausschauen und wieder etwas Neues entwickeln?

In Zusammenarbeit mit Barefoot Sound hat man nun offensichtlich einen Lautsprecher fürs Studio entwickelt. Was kann er? Weiß man bisher nicht! Die einzigen Informationen, die man dazu auf der Website von Output findet: 6,5 Zoll phasenstabile konzentrische Treiber, handgefertigte Holzelemente und kosten sollen sie 699,- US-Dollar pro Stück. Für reine Barefoot Speaker ein wahres Schnäppchen! Was bei der Kooperation mit Output herausgekommen ist, bleibt abzuwarten. Obwohl der Hersteller sagt, es seien die besten Speaker in dieser Preiskategorie. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.