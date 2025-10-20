Jetzt mit noch präziserem Sound!

Der Hersteller Barefoot hat sich seiner zwei Studiomonitore Footprint01 und Footprint02 angenommen, und bietet diese ab sofort in einer Gen2-Version an. Was sich genau bei Barefoot Footprint01 Gen2 und Footprint02 Gen2 getan hat, haben wir euch in der folgenden News zusammengefasst.

Barefoot Footprint01 Gen2 & Footprint02 Gen2

Laut Hersteller sind die Gen2-Versionen komplette Neuentwicklungen der beliebten Modelle Footprint01 und Footprint02, sollen die Vorgänger in vielen Punkten deutlich übertreffen und so noch eine höhere Präzision, Leistung und Transparenz bieten.

ANZEIGE

Die beiden Studiomonitore verfügen über eine 3-Wege-Architektur mit Class-D-Endstufe und insgesamt stehen 710 Watt (Footprint01) bzw. 410 Watt (Footprinto2) zur Verfügung.

Der Barefoot Footprint01 Gen2 ist mit einem 8-Zoll-Woofer, einem Mittentreiber mit 5 Zoll Größe und einem 1-Zoll-Dual-Ring-Radiator-Hochtöner ausgestattet. Der kompaktere Footprint02 Gen2 bietet den gleichen Mitten- und Höhentreiber, der Woofer misst allerdings nur 6,5 Zoll.

Entsprechend der Ausstattung unterscheiden sich die technischen Daten der beiden Monitore, wenn auch nur in Details. So bietet der Footprint01 einen Frequenzgang von 36 Hz–40 kHz, der kleinere Footprint02 startet nur 2 Hz darüber, bietet also einen Frequenzgang von 38 Hz – 40 kHz. Der maximale SPL des Barefoot Footprint01 Gen2 beläuft sich auf 113 dB, der Footprint02 Gen2 schafft es auf 111 dB.

Wichtiger Bestandteil der beiden Lautsprecher ist die neue DSP-Plattform mit der SPOC-Technologie. Dieses Verfahren führt die analoge Frequenzweichenfilterung laut Hersteller vor der digitalen Wandlung durch, was das Signal-Rausch-Verhältnis verbessern und hochfrequente Details bewahren soll. Dadurch soll die zweite Generation des Footprint-Monitore eine höher Auflösung bieten. Beiden Studiomonitoren gemein ist die Möglichkeit, zwischen vier Klangprofilen zu wählen.

ANZEIGE

Barefoot Footprint01 Gen2 und Footprint02 Gen2 sind zeitnah im Handel erhältlich. Die Paar-Preise belaufen sich auf 4.899,- für den Footprint01 und auf 3.899,- Euro für den Footprint02.

Die genauen Änderungen sowie weitere Details der zweiten Versionen des Footprint01 und Footprint02 erfahrt ihr in den folgenden Videos:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren