Wie unterschiedlich klingen Bass-Preamps wirklich?

Wie groß sind die Unterschiede wirklich? In unserem Bass-Preamp-Vergleich treten der Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp, der API Audio Tranzformer LLX und die Rupert Neve Designs RNDI im Blindtest gegeneinander an – mit überraschendem Ergebnis.

Kurz & knapp Worum geht es? Im Blindvergleich treten drei hochwertige Bass-Preamps gegeneinander an: Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp, API Audio Tranzformer LLX und Rupert Neve Designs RNDI. Wie groß sind die klanglichen Unterschiede wirklich? Blindtest: Drei Preamps, drei verschiedene Bässe und identische Spielbedingungen für einen möglichst praxisnahen Vergleich.

Drei Preamps, drei verschiedene Bässe und identische Spielbedingungen für einen möglichst praxisnahen Vergleich. Klang: Erstaunlich geringe Unterschiede – die drei Geräte bewegen sich klanglich auf einem ähnlich hohen Niveau.

Erstaunlich geringe Unterschiede – die drei Geräte bewegen sich klanglich auf einem ähnlich hohen Niveau. Praxis: Ausstattung und Bedienkonzept unterscheiden sich deutlich stärker als der eigentliche Sound.

Ausstattung und Bedienkonzept unterscheiden sich deutlich stärker als der eigentliche Sound. Erkenntnis: Der persönliche Einsatzzweck entscheidet oft mehr über die Wahl als minimale Klangnuancen.

Der persönliche Einsatzzweck entscheidet oft mehr über die Wahl als minimale Klangnuancen. Fazit: Ein spannender Reality-Check für alle, die auf der Suche nach dem „perfekten“ Bass-Preamp sind.

Affiliate Links Walrus Audio Mantle Kundenbewertung: (3) 839,00€

ANZEIGE

Bass Preamp Vergleich – Blindtest zwischen Walrus Audio Mantle, API Tranzformer und Rupert Neve RNDI

Was gibt es Schöneres als Testrunden, um Equipment direkt miteinander zu vergleichen? Als Musiker sind wir doch immer auf der Suche nach dem besten Sound. Sobald etwas Neues auf den Markt kommt, stellt sich automatisch die Frage, ob sich eine Anschaffung lohnt oder nicht. Und wie könnte man diese Fragen besser beantworten als mit einem A/B- oder sogar A/B/C-Vergleich?

Die Idee hinter dem Shootout

Vor einiger Zeit wurde die Basswelt mal wieder „gehypt“ – diesmal durch den neuen Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp, der in Zusammenarbeit mit Bassist Ian Ellison entstanden ist. Dieses neue Pedal wird als Mischung aus den Soundphilosophien von API und Neve beworben. Da ich ein kleiner Gear-Nerd bin, habe ich natürlich beide Vorbilder bereits zu Hause und sie auch schon für AMAZONA.de getestet. Warum also nicht einmal direkt miteinander vergleichen?

Die allermeisten Bassisten – und Musiker allgemein – stellen sich immer wieder dieselben Fragen:

Ist mein Equipment optimal zusammengestellt?

Verändert das neu erschienene Gerät meinen Sound hörbar?

Steht der Preis in einem sinnvollen Verhältnis zum klanglichen Gewinn?

Bei unseren drei Geräten handelt es sich um analoge, cleane Preamps beziehungsweise DIs mit unterschiedlicher Ausstattung. Die Rupert Neve Designs RNDI ist eine klassische aktive DI-Box, die von vielen Bassisten als direkter Signalgeber zum FOH genutzt wird. Der API Audio Tranzformer LLX ist dagegen ein kompakter Preamp mit EQ, jedoch ohne zusätzlichen DI-Ausgang. Der neue Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp verbindet beide Konzepte miteinander und bietet sowohl einen EQ als auch einen DI-Out. Spannend wird der Vergleich vor allem deshalb, weil Ian Ellison mit dem Mantle genau diese beiden Klangphilosophien miteinander verbinden wollte.

Der Testaufbau

Über die richtige Herangehensweise an einen solchen Test kann man stundenlang philosophieren und diskutieren. Wie macht man es richtig? Alles nacheinander einspielen? Oder mithilfe eines Loopers immer dasselbe Signal durch die verschiedenen Preamps schicken?

Ich bin ein Fan praxisnaher Tests, denn genau darum geht es schließlich. Was bringt mir ein unter Laborbedingungen durchgeführter klinischer Versuchsaufbau, bei dem möglichst viele Variablen ausgeschlossen werden, wenn diese Situation im Alltag eines Musikers praktisch nie vorkommt?

Deshalb habe ich mich dafür entschieden, alle drei Preamps nacheinander mit demselben Instrument aufzunehmen. Am Setup wurde nichts verändert – lediglich das Kabel wurde umgesteckt und direkt die nächste Aufnahme gemacht. Damit mein Spiel nicht vom Preamp beeinflusst wurde, habe ich während der Aufnahmen keinen verstärkten Sound gehört. Der Bass klang für meine Ohren also ausschließlich unplugged und damit bei jeder Aufnahme identisch.

Als Testinstrumente kamen drei sehr unterschiedliche Bässe zum Einsatz:

ANZEIGE

ein passiver Fender Precision Bass mit Flatwounds

ein passiver Fender 60s Jazz Bass mit Roundwounds

ein aktiver Sadowsky 70s Jazz Bass mit Stahlsaiten

Die Idee hinter dieser Auswahl war, den Bass Preamp Vergleich mit einer möglichst großen Bandbreite praxisnaher und typischer Basssounds abzudecken und zu sehen, wie die Preamps mit unterschiedlichen Eingangssignalen umgehen. Ein Precision Bass mit Flats bringt einen völlig anderen Ton hervor als ein aktiver Jazz Bass mit knackigen Stahlsaiten und leistungsstarker Elektronik. Diese beiden Instrumente markieren gewissermaßen die beiden Extreme der Skala. Der klassische Jazz Bass im 60s-Spacings übernimmt dagegen die Rolle des Allrounders.

Natürlich hätte man noch weitere Instrumente wie einen Music Man oder einen Fretless einbeziehen können. Ebenso wäre es interessant gewesen zu hören, wie die Preamps mit verzerrten Signalen umgehen. Damit dieses Mini-Shootout jedoch nicht ausufert, soll es bei den drei Bässen und ihren cleanen Signalen bleiben.

Affiliate Links API Audio TranZformer LLX Bass Pedal Kundenbewertung: (3) 359,00€

Die Sounds im Blindvergleich

Um das Ganze etwas spannender und interaktiver zu gestalten, gibt es die Sounds zunächst ohne Angabe des verwendeten Preamps. Ein Blindvergleich sorgt für ein neutraleres Hören – und macht außerdem einfach Spaß.

Ihr hört also die Preamps A, B und C jeweils mit allen drei Bässen und einem identischen Riff. Zusätzlich stehen die einzelnen Aufnahmen separat zur Verfügung sowie eine Datei, in der alle drei Preamps immer in derselben Reihenfolge hintereinander zu hören sind.

Bei den beiden Geräten von API Audio und Walrus Audio habe ich den EQ selbstverständlich neutral eingestellt. Damit auch die Preamps des Audiointerfaces keinen Einfluss nehmen, wurde jeweils der Line-Out der Geräte direkt genutzt. Die Lautstärken habe ich so exakt wie möglich angeglichen – selbstverständlich ohne Kompressor oder Limiter, die den Klang wiederum beeinflusst hätten.

Viel Spaß beim Hören und Raten!

Fender Precision Bass passiv mit Flatwounds

Fender Jazz Bass 60th-Spacing mit Roundwounds

Sadowsky Jazzbass 70th Spacing mit Stainless Steels

Alle Preamps nacheinander zum Abhören

Affiliate Links Rupert Neve Designs RNDI Kundenbewertung: (120) 389,00€

Eine Analyse vor der Auflösung

Hand aufs Herz: Wie viele Unterschiede habt ihr tatsächlich gehört?

Bevor wir zur Auflösung kommen, kann man festhalten, dass diese drei Preamps beziehungsweise DI-Boxen extrem ähnlich klingen und sich eher in Nuancen als in grundlegend unterschiedlichen Klangcharakteren unterscheiden.

Beim Fender Precision Bass mit Flatwounds kann ich persönlich überhaupt keinen Unterschied hören. Da dieses Instrument von Haus aus bereits einen sehr charakterstarken Eigenklang besitzt und Flatwounds ohnehin deutlich weniger Höhen liefern, klingen die Preamps für meine Ohren vollkommen identisch. Egal wie oft ich die Aufnahmen mit hochwertigen Kopfhörern höre oder zwischen ihnen hin- und herspringe – ich kann keine Auffälligkeiten feststellen.

Auch die Beispiele mit dem Fender 60s Jazz Bass liegen sehr nah beieinander. Hier lassen sich nach mehrmaligem konzentriertem Hören minimale Unterschiede erkennen. Preamp B klingt im Vergleich zu den anderen beiden etwas flacher und neutraler. Bei A und C ist dagegen eine leichte Betonung der tieferen Frequenzen wahrnehmbar. Preamp A wirkt zudem etwas obertonreicher und offener, während Preamp C etwas matter erscheint. Doch all das bewegt sich in einem so marginalen Bereich, dass es meiner Meinung nach noch immer unter die Kategorie „zu vernachlässigen“ fällt.

Beim dritten Beispiel mit dem geslappten Riff auf dem aktiven Sadowsky Jazz Bass mit Stahlsaiten im 70s-Spacings höre ich wiederum keinerlei Unterschiede. Für mich klingen alle drei Preamps praktisch identisch.

Die Auflösung

Kommen wir nun zur heiß ersehnten Auflösung im Bass Preamp Vergleich:

Preamp A: Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp

Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp Preamp B: API Audio Tranzformer LLX

API Audio Tranzformer LLX Preamp C: Rupert Neve Designs RNDI

Na, wer hat sie erkannt?

Affiliate Links Sadowsky MetroExp 21 Hyb PJ 5 Morado OW Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.099,00€

Quo vadis? Ein Fazit.

Was kann man nun mit diesem Ergebnis anfangen? Ein paar Gedanken dazu:

Jeder Hersteller versucht natürlich, sein Gerät durch das Versprechen eines besonderen Sounds von der Konkurrenz abzuheben. Wie man hier jedoch hört, sind diese Unterschiede oft deutlich geringer, als sie auf dem Papier erscheinen.

Ein hochwertiges Produkt klingt in der Regel auch hochwertig. Alle drei Preamps liefern hervorragende, stabile und nebengeräuscharme Signale.

Auch der Spieler ist ein entscheidender Faktor. Kommen die minimal hörbaren Unterschiede tatsächlich von den Preamps – oder liegt es am Ende einfach daran, dass niemand wie eine Maschine jedes Mal exakt gleich spielt?

Mein persönliches Fazit aus diesem Bass Preamp Vergleich lautet vor allem: Neben den klanglichen Aspekten spielt die Ausstattung eine enorme Rolle. Hier unterscheiden sich die Geräte nämlich deutlich. Je nach Einsatzzweck und persönlichen Anforderungen kann deshalb jedes der drei Geräte die beste Wahl sein.

Wer eine möglichst einfache und unkomplizierte Lösung sucht, sollte unbedingt zur Rupert Neve Designs RNDI greifen. Bass anschließen, Instrumentenkabel einstecken, Phantomspeisung über XLR erhalten – fertig. Es wird weder ein Netzteil noch eine zusätzliche Stromversorgung benötigt. Schneller ist man kaum spielbereit.

greifen. Bass anschließen, Instrumentenkabel einstecken, Phantomspeisung über XLR erhalten – fertig. Es wird weder ein Netzteil noch eine zusätzliche Stromversorgung benötigt. Schneller ist man kaum spielbereit. Der API Audio Tranzformer LLX ist dagegen eine hervorragende Allround-Lösung für das Pedalboard. Durch seine anspruchslose Stromversorgung und die kompakten Abmessungen lässt er sich problemlos integrieren. Dank der Overdrive-Funktion bietet er zusätzlich eine deutlich größere klangliche Flexibilität – unter Umständen spart man sich damit sogar ein weiteres Pedal.

ist dagegen eine hervorragende Allround-Lösung für das Pedalboard. Durch seine anspruchslose Stromversorgung und die kompakten Abmessungen lässt er sich problemlos integrieren. Dank der Overdrive-Funktion bietet er zusätzlich eine deutlich größere klangliche Flexibilität – unter Umständen spart man sich damit sogar ein weiteres Pedal. Der Walrus Audio Mantle Analog Bass Preamp ist schließlich die umfangreichste Lösung für alle, die maximale Kontrolle wünschen. Der durchdachte EQ mit HPF, LPF sowie den Boost-only-Frequenzen macht ihn für nahezu jede Art von Bass hervorragend einsetzbar. Mit Line-Out und DI-Ausgang bringt er außerdem sämtliche Anschlüsse mit, um in praktisch jeder Situation optimal eingesetzt werden zu können.

Ich hoffe, euch hat dieser kleine und bewusst undogmatische Bass Preamp Vergleich genauso viel Spaß gemacht wie mir.