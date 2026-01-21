ANZEIGE
Bastl Instruments Citadel Alchemist, Eurorack

Kastle 2 Alchemist als Modul

21. Januar 2026

Bastl Instruments Citadel Alchemist Eurorack am

Bastl Instruments Citadel Alchemist ist die Eurorack-Version des kompakten Synthesizers Kastle 2 Alchemist. Durch die Eurorack-kompatiblen Patch-Buchsen lässt sich das Modul leichter in eine modulare Umgebung einbinden als die Desktop-Version mit ihren Breadboard-Steckern.

Bastl Instruments Citadel Alchemist

Das 16 TE breite Modul Citadel Alchemist verfügt einerseits über fünf Syntheseformen (Filter, FM, Supersaw, Hypersine und Glitchnoise), kann aber auch einstimmige Melodien und sogar Harmonien erzeugen. Je nach gewählten Algorithmus agiert ein zentraler Macro-Regler anders. Mit weiteren spannungssteuerbaren Funktionen kann der Synthesealgorithmus angepasst werden.

Die Klangpalette wird durch eine duale FX-Sektion erweitert, die entweder ein Delay bietet, das z.B. Arpeggios zu Echo-Harmonien verschmilzt. Oder es wird ein für jeden Synth-Modus individuell abgestimmtes „Chorus-Flanger-Distortion-Kammfilter-Makro“ erzeugt.

Bastl stellt den Web-basierten Editor Alchemist Laboratory zur Verfügung, mit dem sich Skalen und Rhythmen für die Sequenzerstellung bequem am Rechner vornehmen lassen. Alle wichtigen Parameter können durch den CV/Gate-Pattern-Generator moduliert und sequenziert werden.

Das Modul verfügt über einen TRS MIDI-Eingang sowie einen USB-Port auf der Platine. Somit kann der Sequencer synchronisiert werden und via USB seine Daten auch ausgeben.

Bastl Instruments Citadel Alchemist kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 279,- Euro. Das Modul wird beim Hersteller auch als DIY-Kit angeboten und kann dank Open-Source auch umprogrammiert werden.

Bastl Instruments Citadel Alchemist Eurorack modul

Preis

  • 279,- Euro

Links

  1. Profilbild
    Ashatur AHU

    Jetzt wird es spannend. Ich war schon immer fasziniert von diesen Bastelkisten aber irgendwie schreckte mich der Formfaktor ab aber als Modul sieht es echt gut aus.
    Ich denke das werde ich in Zukunft mal antesten.

    2. Mehr anzeigen
