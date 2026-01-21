Bastl Instruments Citadel Alchemist, Eurorack

Kastle 2 Alchemist als Modul

Bastl Instruments Citadel Alchemist ist die Eurorack-Version des kompakten Synthesizers Kastle 2 Alchemist. Durch die Eurorack-kompatiblen Patch-Buchsen lässt sich das Modul leichter in eine modulare Umgebung einbinden als die Desktop-Version mit ihren Breadboard-Steckern.

ANZEIGE

Bastl Instruments Citadel Alchemist

Das 16 TE breite Modul Citadel Alchemist verfügt einerseits über fünf Syntheseformen (Filter, FM, Supersaw, Hypersine und Glitchnoise), kann aber auch einstimmige Melodien und sogar Harmonien erzeugen. Je nach gewählten Algorithmus agiert ein zentraler Macro-Regler anders. Mit weiteren spannungssteuerbaren Funktionen kann der Synthesealgorithmus angepasst werden.

Die Klangpalette wird durch eine duale FX-Sektion erweitert, die entweder ein Delay bietet, das z.B. Arpeggios zu Echo-Harmonien verschmilzt. Oder es wird ein für jeden Synth-Modus individuell abgestimmtes „Chorus-Flanger-Distortion-Kammfilter-Makro“ erzeugt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Bastl stellt den Web-basierten Editor Alchemist Laboratory zur Verfügung, mit dem sich Skalen und Rhythmen für die Sequenzerstellung bequem am Rechner vornehmen lassen. Alle wichtigen Parameter können durch den CV/Gate-Pattern-Generator moduliert und sequenziert werden.

Das Modul verfügt über einen TRS MIDI-Eingang sowie einen USB-Port auf der Platine. Somit kann der Sequencer synchronisiert werden und via USB seine Daten auch ausgeben.

Bastl Instruments Citadel Alchemist kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 279,- Euro. Das Modul wird beim Hersteller auch als DIY-Kit angeboten und kann dank Open-Source auch umprogrammiert werden.