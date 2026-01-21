ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Bastl Instruments Kastle 2 & Citadel DIY-Kits + Open Source

Ich bau mir ein Schloss

21. Januar 2026

Bastl Instruments Kastle 2 & Citadel DIY-Kits am

Bastl Instruments kehrt mit den Kastle 2 und Citadel DIY-Kits zu seinen Wurzeln zurück und schließt gleichzeitig das Thema der Synthesizer-Märchenburgen ab.

ANZEIGE

Bastl Instruments Kastle 2 & Citadel DIY-Kits

Jedes DIY-Kit enthält eine werkseitig getestete, SMT-bestückte Leiterplatte, alle erforderlichen Hardwarekomponenten, sprich Potis, Buchsen usw., sowie das Gehäuse bzw. die Frontplatte. Außerdem werden auch separate Frontplatte für Kastle 2 und Citadel angeboten. Diese lassen sich selbst beschriften, falls man die Funktionen mit einer eignen Firmware umprogrammiert hat.

Die Bausätze richten sich an erfahrene DIY-Bastler. Bastl bietet keine technische Unterstützung oder Fernfehlerbehebung für DIY-Kits. Falls jedoch nach der Montage Hilfe benötigt wird, kann ein kostenpflichtiger Reparaturservice in Anspruch genommen werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Sowohl Kastle 2 als auch Citadel laufen auf dem RP2040-Chip und verwenden die von Bastl optimierte Festkomma-DSP-Library mit vorgefertigten Templates, die alle in C++ geschrieben sind. Daher sind folgende Punkte von Bastl als Open-Source zugänglich gemacht worden:

● Most of the code (core, Wave Bard and FX Wizard apps, DSP library, V/Oct calibration) – MIT
● Schematics as PDF (Kastle 2, Citadel), Documentation – CC-BY-SA
● Panel templates (without proprietary fonts and graphics) – CC-BY-SA
● 3D case (without graphics), pin header holder – CC-BY-SA
● TTS Voice recordings (Version, Calibration, Test Mode) – CC0
● Web Editor apps source code – MIT License

Die Bausätze sind ausschließlich im Online-Shop des Herstellers erhältlich. Der Kastle 2 DIY-Bausatz (FX Wizard/Wave Bard/Alchemist) kostet 128,- Euro (zzgl. MwSt) und der Citadel DIY-Bausatz (FX Wizard/Wave Bard/Alchemist) kostet 194,- Euro (zzgl. MwSt).

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Erica Synths Elektor Formant System DIY Kit, Modularsystem

Erica Synths Elektor Formant System DIY Kit, Modularsystem

14.08.2025 |12
VAEMI Analog Sequencer, DIY oder fertig

VAEMI Analog Sequencer, DIY oder fertig

13.09.2025 |17
Weston Precision Audio PRO2021 MKII, DIY-Synthesizer

Weston Precision Audio PRO2021 MKII, DIY-Synthesizer

13.09.2025 |22
Tubbutec CeeS, DIY MIDI-Interface & Controller

Tubbutec CeeS, DIY MIDI-Interface & Controller

16.06.2025 |0
Erica Synths FM Drum DIY Kit

Erica Synths FM Drum DIY Kit

18.04.2025 |0
Erica Synths EDU DIY Labor Scope & PSU Connector

Erica Synths EDU DIY Labor Scope & PSU Connector

28.03.2025 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X