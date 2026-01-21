Bastl Instruments Kastle 2 & Citadel DIY-Kits + Open Source

Ich bau mir ein Schloss

Bastl Instruments kehrt mit den Kastle 2 und Citadel DIY-Kits zu seinen Wurzeln zurück und schließt gleichzeitig das Thema der Synthesizer-Märchenburgen ab.

Bastl Instruments Kastle 2 & Citadel DIY-Kits

Jedes DIY-Kit enthält eine werkseitig getestete, SMT-bestückte Leiterplatte, alle erforderlichen Hardwarekomponenten, sprich Potis, Buchsen usw., sowie das Gehäuse bzw. die Frontplatte. Außerdem werden auch separate Frontplatte für Kastle 2 und Citadel angeboten. Diese lassen sich selbst beschriften, falls man die Funktionen mit einer eignen Firmware umprogrammiert hat.

Die Bausätze richten sich an erfahrene DIY-Bastler. Bastl bietet keine technische Unterstützung oder Fernfehlerbehebung für DIY-Kits. Falls jedoch nach der Montage Hilfe benötigt wird, kann ein kostenpflichtiger Reparaturservice in Anspruch genommen werden.

Sowohl Kastle 2 als auch Citadel laufen auf dem RP2040-Chip und verwenden die von Bastl optimierte Festkomma-DSP-Library mit vorgefertigten Templates, die alle in C++ geschrieben sind. Daher sind folgende Punkte von Bastl als Open-Source zugänglich gemacht worden:

● Most of the code (core, Wave Bard and FX Wizard apps, DSP library, V/Oct calibration) – MIT

● Schematics as PDF (Kastle 2, Citadel), Documentation – CC-BY-SA

● Panel templates (without proprietary fonts and graphics) – CC-BY-SA

● 3D case (without graphics), pin header holder – CC-BY-SA

● TTS Voice recordings (Version, Calibration, Test Mode) – CC0

● Web Editor apps source code – MIT License

Die Bausätze sind ausschließlich im Online-Shop des Herstellers erhältlich. Der Kastle 2 DIY-Bausatz (FX Wizard/Wave Bard/Alchemist) kostet 128,- Euro (zzgl. MwSt) und der Citadel DIY-Bausatz (FX Wizard/Wave Bard/Alchemist) kostet 194,- Euro (zzgl. MwSt).