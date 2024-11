Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multieffektgerät

Effekte modulieren und patchen

Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard ist ein kompaktes, patchbares Stereo-Multieffektgerät für kreative Anwendungen. Durch Modulationen lassen sich ungewöhnliche Effekte bis hin zu Glitches mit dynamischem Verhalten kreieren.

Kastle 2 FX Wizard ist hat ein handliches Desktop-Format und besitzt, wie die Synthesizer Kastle und Kastle ARP, Patch-Punkte für Pin-Steckstifte. Die Ein- und Ausgänge für Audio sind als 3,5-mm-Buchse ausgeführt und es gibt einen USB-C-Port für Updates und Stromversorgung. Das Gerät kann auch mit drei AA-Batterien betrieben werden.

Mit dem Gerät lassen sich verschiedene Effekte in Stereo (44 kHz/16 Bit Prozessing) erzeugen, die sich in die drei Gruppen Delay, Amplitude und Pitch-Shifting einteilen lassen, was durch unterschiedliche LED-Farben angezeigt wird. Insgesamt sind neun FX Modes verfügbar: Delay (max. 1,15 s), Flanger, Freezer, Panner, Crusher. Slicer, Pitcher, Replayer und Shifter.

Die Effekte können mit einem Hoch-/Tiefpassfilter bearbeitet werden. Die Parameter der Effekte lassen sich mit einem internen LFO, einem Envelope-Follower und einem Pattern-Generator modulieren. Ein Tempo-Generator kann per Tap-Funktion und Dividern LFO und Pattern-Generator triggern. Die Clock wird auch am Sync-Ausgang ausgegeben und eine externe Clock kann alternativ eingespeist werden.

Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll ab Ende November erfolgen. Der Preis beträgt beim Hersteller 190,40 Euro.