ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard FX Wizard

USB-MIDI per Update

27. August 2025

Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard FX Wizard am

Die USB-Buchse an Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard und Kastle 2 FX Wizard wurde bislang nur für Updates und zur Stromversorgung genutzt. Mit dem neuen Firmware-Update erweitert sich die Funktionalität zu USB-MIDI.

ANZEIGE

Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard 1.1

Die Erweiterung mit der MIDI-Schnittstelle ist der Kern des Firmware-Updates 1.1. Damit lässt sich der patchbare Sample-Player besser und flexibler in Setups integrieren und auch von einer DAW aus oder mit einem MIDI-Controller ansteuern.

Außerdem wurden die Pitch-Mod-Range auf 1V/Oct erhöht sowie das Reaktionsverhalten der Patch-Eingänge und die allgemeine Performance des Gerätes verbessert.

Unseren Testbericht zum Kastle 2 Wave Bard könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

ANZEIGE

Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard 1.2

Für das kleine Effektgerät ist die MIDI-Schnittstelle ebenfalls das zentrale Element des Updates, da sich die Parameter nun auch von einer DAW aus automatisieren oder mit einem MIDI-Controller mit großen Reglern bequemer einstellen lassen.

Auch beim FX Wizard wurde das Reaktionsverhalten der Patch-Eingänge und die allgemeine Performance des Gerätes verbessert. Darüber hinaus wurden Bugfixes durchgeführt, die Tap Tempo-Funktion mit dem Faktor 4 versehen (um es Wave Bard anzugleichen) und die erweiterte Settings lassen sich nun schneller öffnen.

Unseren Testbericht zum Kastle 2 FX Wizard und einen Workshop könnt ihr unter diesen Links nachlesen.

Die beiden Firmware-Updates sind kostenlos und können ab sofort und zusammen mit einer Installationsanweisung von der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard, Sampler

Test: Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard, Sampler

18.07.2025 |8
Test: Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multieffektgerät

Test: Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multieffektgerät

28.02.2025 |0
Workshop & Sounds: Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multi-Effektgerät

Workshop & Sounds: Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard, Multi-Effektgerät

25.07.2025 |5
Workshop & Sounds: Bastl Instruments Kastle Drum, Drum-Synthesizer

Workshop & Sounds: Bastl Instruments Kastle Drum, Drum-Synthesizer

13.06.2025 |0
Test: Bastl Instruments Thyme+, Digital Tape Machine

Test: Bastl Instruments Thyme+, Digital Tape Machine

16.08.2024 |3
Bastl Instruments Softpop SP2 V1.3, Firmware-Update

Bastl Instruments Softpop SP2 V1.3, Firmware-Update

25.07.2025 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X