Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard FX Wizard

USB-MIDI per Update

Die USB-Buchse an Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard und Kastle 2 FX Wizard wurde bislang nur für Updates und zur Stromversorgung genutzt. Mit dem neuen Firmware-Update erweitert sich die Funktionalität zu USB-MIDI.

Bastl Instruments Kastle 2 Wave Bard 1.1

Die Erweiterung mit der MIDI-Schnittstelle ist der Kern des Firmware-Updates 1.1. Damit lässt sich der patchbare Sample-Player besser und flexibler in Setups integrieren und auch von einer DAW aus oder mit einem MIDI-Controller ansteuern.

Außerdem wurden die Pitch-Mod-Range auf 1V/Oct erhöht sowie das Reaktionsverhalten der Patch-Eingänge und die allgemeine Performance des Gerätes verbessert.

Unseren Testbericht zum Kastle 2 Wave Bard könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Bastl Instruments Kastle 2 FX Wizard 1.2

Für das kleine Effektgerät ist die MIDI-Schnittstelle ebenfalls das zentrale Element des Updates, da sich die Parameter nun auch von einer DAW aus automatisieren oder mit einem MIDI-Controller mit großen Reglern bequemer einstellen lassen.

Auch beim FX Wizard wurde das Reaktionsverhalten der Patch-Eingänge und die allgemeine Performance des Gerätes verbessert. Darüber hinaus wurden Bugfixes durchgeführt, die Tap Tempo-Funktion mit dem Faktor 4 versehen (um es Wave Bard anzugleichen) und die erweiterte Settings lassen sich nun schneller öffnen.

Unseren Testbericht zum Kastle 2 FX Wizard und einen Workshop könnt ihr unter diesen Links nachlesen.

Die beiden Firmware-Updates sind kostenlos und können ab sofort und zusammen mit einer Installationsanweisung von der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden.