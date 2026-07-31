Endlich auch als Plug-in erhältlich!

Mit dem neuen BAX EQ-Plug-in ist ab sofort eine in Zusammenarbeit von Dangerous Music, Acustica Audio und dem Mastering-Designer Chris Muth entwickelte Plug-in-Version erhältlich, die den Sound des Dangerous Music BAX EQ in eure DAW bringen soll.

Acustica Audio & Dangerous Music BAX EQ

Das ab sofort erhältliche BAX-EQ-Plug-in ergänzt den originalen 19-Zoll-BAX-EQ und das Anfang dieses Jahres erschienene API500 Modul BAX500 und bringt den Klang des Equalizers, der bei unzähligen Hits zum Einsatz kam, in die DAW.

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Seit fast zwei Jahrzehnten ist der BAX EQ von Dangerous Music ein bewährtes Tool für eine umfassende und intuitive Klanggestaltung. Seine Shelving-Filter und phasenkohärenten Cut-Filter helfen Mixern und Mastering-Ingenieuren dabei, dem Tieftonbereich Durchschlagskraft zu verleihen, den Hochtonbereich zu öffnen und das Gesamtbild eines Mixes in Einklang zu bringen.

Für die Entwicklung des BAX EQ DAW-Plug-ins haben sich die Entwickler einen normalen Serien-EQ von Dangerous Music ins Studio geholt und neben den Unterschieden im Frequenzgang und im Filterverhalten auch ihre Höreindrücke in die Entwicklung einfließen lassen.

Im Laufe von vier größeren Überarbeitungsphasen stellte Dangerous Music ein zweites Seriengerät zur Verfügung, überprüfte die Messdiagramme und schickte dem Entwicklungsteam seine eigenen Mastering-Wandler CONVERT-AD+ und CONVERT-2 zur Erfassung der Impulsantwort. Der Prozess wurde so lange fortgesetzt, bis das ursprüngliche Hardware-Team von Dangerous Music den Klang genehmigte.

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Klanglich soll das Plug-in bspw. bei Kick und Bass für Resonanz, Durchschlagskraft und Wärme sorgen, bei Gesang, Pads und Streichern öffnet es den oberen Frequenzbereich mit sanfter Luftigkeit und Räumlichkeit. Dabei betonen die Entwickler, dass es sowohl auf einzelnen Stems, im Mix-Bus oder auch beim Mastering zum Einsatz kommen kann.

Zu den wichtigsten Funktionen des Plug-ins gehören:

breite Hoch- und Tiefpassfilter, basierend auf Chris Muths ursprünglicher BAX-Schaltung

Phasenkohärente Low-Cut- und High-Cut-Filter

verschiedene Ansichten: Classic, Expanded und Dual Mono

Mid-Side-Bearbeitung

unabhängiger Betrieb für linken und rechten Kanal

Master-Regler für Pegelanpassung und Gain-Staging

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Ab sofort ist das BAX EQ-Plug-in über die Website von Acustica Audio erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 179,- US-Dollar. Einsetzen könnt ihr das Plug-in in den Formaten VST3, AAX und AU unter macOS und Windows. Eine voll funktionsfähige 30-Tages-Demo-Version findet ihr hier.