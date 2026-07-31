ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

BAX EQ DAW-Plug-in

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Endlich auch als Plug-in erhältlich!

31. Juli 2026
acustica audio bax eq

BAX EQ DAW-Plug-in

Mit dem neuen BAX EQ-Plug-in ist ab sofort eine in Zusammenarbeit von Dangerous Music, Acustica Audio und dem Mastering-Designer Chris Muth entwickelte Plug-in-Version erhältlich, die den Sound des Dangerous Music BAX EQ in eure DAW bringen soll.

Acustica Audio & Dangerous Music BAX EQ

Das ab sofort erhältliche BAX-EQ-Plug-in ergänzt den originalen 19-Zoll-BAX-EQ und das Anfang dieses Jahres erschienene API500 Modul BAX500 und bringt den Klang des Equalizers, der bei unzähligen Hits zum Einsatz kam, in die DAW.

ANZEIGE

Seit fast zwei Jahrzehnten ist der BAX EQ von Dangerous Music ein bewährtes Tool für eine umfassende und intuitive Klanggestaltung. Seine Shelving-Filter und phasenkohärenten Cut-Filter helfen Mixern und Mastering-Ingenieuren dabei, dem Tieftonbereich Durchschlagskraft zu verleihen, den Hochtonbereich zu öffnen und das Gesamtbild eines Mixes in Einklang zu bringen.

BAX EQ DAW-Plug-in

Für die Entwicklung des BAX EQ DAW-Plug-ins haben sich die Entwickler einen normalen Serien-EQ von Dangerous Music ins Studio geholt und neben den Unterschieden im Frequenzgang und im Filterverhalten auch ihre Höreindrücke in die Entwicklung einfließen lassen.

Im Laufe von vier größeren Überarbeitungsphasen stellte Dangerous Music ein zweites Seriengerät zur Verfügung, überprüfte die Messdiagramme und schickte dem Entwicklungsteam seine eigenen Mastering-Wandler CONVERT-AD+ und CONVERT-2 zur Erfassung der Impulsantwort. Der Prozess wurde so lange fortgesetzt, bis das ursprüngliche Hardware-Team von Dangerous Music den Klang genehmigte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Klanglich soll das Plug-in bspw. bei Kick und Bass für Resonanz, Durchschlagskraft und Wärme sorgen, bei Gesang, Pads und Streichern öffnet es den oberen Frequenzbereich mit sanfter Luftigkeit und Räumlichkeit. Dabei betonen die Entwickler, dass es sowohl auf einzelnen Stems, im Mix-Bus oder auch beim Mastering zum Einsatz kommen kann.

Zu den wichtigsten Funktionen des Plug-ins gehören:

  • breite Hoch- und Tiefpassfilter, basierend auf Chris Muths ursprünglicher BAX-Schaltung
  • Phasenkohärente Low-Cut- und High-Cut-Filter
  • verschiedene Ansichten: Classic, Expanded und Dual Mono
  • Mid-Side-Bearbeitung
  • unabhängiger Betrieb für linken und rechten Kanal
  • Master-Regler für Pegelanpassung und Gain-Staging

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ab sofort ist das BAX EQ-Plug-in über die Website von Acustica Audio erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 179,- US-Dollar. Einsetzen könnt ihr das Plug-in in den Formaten VST3, AAX und AU unter macOS und Windows. Eine voll funktionsfähige 30-Tages-Demo-Version findet ihr hier.

ANZEIGE
Affiliate Links
Dangerous Music BAX EQ
Dangerous Music BAX EQ
Kundenbewertung:
(6)
3.379,00€ Thomann
Dangerous Music BAX 500
Dangerous Music BAX 500
Kundenbewertung:
(1)
1.599,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Dangerous Music BAX EQ
Dangerous Music BAX EQ
Kundenbewertung:
(6)
3.379,00€ Thomann
Dangerous Music BAX 500
Dangerous Music BAX 500
Kundenbewertung:
(1)
1.599,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Rave Generation Sonic Sweep 2, Effekt-Plug-in

Test: Rave Generation Sonic Sweep 2, Effekt-Plug-in

27.07.2026 |10
Die besten kostenlosen Lo-Fi Plug-ins für die DAW

Die besten kostenlosen Lo-Fi Plug-ins für die DAW

20.07.2026 |15
Dirk Ulrich kauft Brainworx und Plugin Alliance zurück

Dirk Ulrich kauft Brainworx und Plugin Alliance zurück

16.07.2026 |19
Test: East West DrumX, Drummachine-Plug-in

Test: East West DrumX, Drummachine-Plug-in

03.07.2026 |3
D16 Group Punchbox 2, Drum Plug-in

D16 Group Punchbox 2, Drum Plug-in

26.06.2026 |20
Test: Waves Free Plugin Pack, kostenlose Effekt-Plug-ins

Test: Waves Free Plugin Pack, kostenlose Effekt-Plug-ins

22.06.2026 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X